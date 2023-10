W obecnie trwającej kampanii wyborczej nie raz pojawiał się temat konieczności odbudowy przetwórstwa rolno-spożywczego, które współdziałałoby na biznesowych zasadach z rolnikami. Jednakże poza hasłowym potraktowaniem tego tematu nie toczyła się dyskusja w jaki sposób należałoby go odbudować. Grzegorz Wojciechowski wyłamuje się tego politycznego schematyzmu i mówi, jak to należałoby zrobić.

Rolnicy Francuscy nie strajkują dlatego, że jest niska cena winogron, tylko dlatego, że jest niska cena wina. Nie strajkują także, że jest niska cena mleka, tylko jeśli wychodzą na ulice miast, to dlatego, że jest niska cena sera – mówi Grzegorz Wojciechowski poseł PiS w obecnej kadencji Sejmu. W rozmowie z Farmerem mówi dlaczego w naszym kraju słabo wygląda współpraca zakładów przetwórczych z rolnikami i co należałoby zrobić by to zmienić.

Mówi także o grupach wspólnego interesu, które zakładaliby rolnicy. – Zmianie musi ulec wiele przepisów – podkreśla Wojciechowski. Wskazuje na nie.

Podkreśla znaczenie gospodarstw rodzinnych i ciągle niewykorzystanego potencjału, jaki w nich jest. Gospodarstwa rolne do 2 ha, które zajmują 12% światowej powierzchni gruntów rolnych produkują 35% żywności. Z kolei gospodarstwa do 5 ha zajmujące 25% powierzchni gruntów rolnych na świecie produkują połowę żywności na świecie.

Duże podmioty przetwórcze w kontrze do gospodarstw rodzinnych

– Rynki należy rozróżniać – mówi Grzegorz Wojciechowski podkreślając znaczenie rynku lokalnego dla rozwoju gospodarczego Polski zwracając szczególną uwagę na wielkość podmiotów gospodarczych działających na tym rynku. Krótko mówiąc, duże zakłady przetwórcze nie są zainteresowane współpracą z małymi gospodarstwami rodzinnymi.

Małe gospodarstwa rodzinne działają na rynku lokalnym i na nim właśnie brakuje zakładów przetwórczych im adresowanych. Duże podmioty działające co najmniej ponad regionalnie nie są zainteresowane współpracą z małymi gospodarstwami rodzinnymi.

– Robiłem wyliczenia, z których wynika, że około 1/3 zaopatrzenia w surowce rolne przez te podmioty przetwórcze pochodzi z zagranicy – mówi poseł. – A skoro można sprowadzić 1/3 surowych produktów, tzn., że można sprowadzić ich znacznie więcej – dodaje.

Małe zakłady nie będę zainteresowane importem surowców z zagranicy, bo po prostu jest to nie możliwe i to im się nie opłaci. Jaka jest struktura podmiotów przetwórczych w porównaniu do struktury gospodarstw rolnych i użytków rolnych? W Polsce jest to 5% w odniesieniu do 14 mln ha gruntów rolnych i średniej powierzchni gospodarstwa wynoszącej 11 ha. Wojciechowski podaje przykład Włoch w kontrze do tego co mamy w naszym kraju. – We Włoszech średnie gospodarstwo rolne liczy tak jak u nas 11 ha, ale za to mają oni o wiele więcej zakładów przetwórczych, tych nie dużych – tam jest zlokalizowanych 20% wszystkich zakładów znajdujących się w Unii Europejskiej. U nas jest ich 5%, we Włoszech 20% – wylicza Wojciechowski. Podobnie jest we Francji, tam zakłady przetwórcze współpracujące z rolnikami są znacznie mniejsze, jeśli spojrzymy na nie pod kątem ekonomicznym.

Powyższe strukturalne wyliczenia, zdaniem Grzegorza Wojciechowskiego należy wziąć pod uwagę programując rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w naszym kraju. W Krajowym Planie Odbudowy jest około 400 operacji, to zdecydowanie za mało, żeby mogły powstawać nieduże przetwórnie w każdej gminie, które będą robiły biznes razem z rolnikami na lokalnych rynkach.

Do rozwoju małego przetwórstwa potrzebne są także odpowiednie przepisy, w tym te weterynaryjne. Ale nie tylko. Rolnicy potrzebują nowych unormowań także w zakresie handlu płodami i produktami przetworzonymi. Obecnie handel jarmarczny jest drogi, co w zasadzie uniemożliwia jego rozwój.

Relacje handlowe z Ukrainą. Przetwórstwo lekarstwem na kłopoty

Przy dobrze rozwiniętych rynkach lokalnych, na który funkcjonowałyby nieduże polskie gospodarstwa rodzinne wraz niedużymi zakładami przetwórczymi nie byłyby lokowane produkty surowe pochodzące z Ukrainy. Po prostu ten rynek byłby już zajęty, co oznaczałoby, że przywóz towarów od naszych wschodnich sąsiadów broniących się przed rosyjską agresją nie destabilizowałby naszego rynku.

Tymczasem, w związku z tym, że kuleją u nas biznesowe relacje lokalne na linii gospodarstwa rodzinne – duże zakłady przetwórcze można było się spodziewać tego, do czego doszło, czyli destabilizacji rynku rolnego.

– Można się było tego spodziewać i to nie tylko w relacji z Ukrainą – mówi Grzegorz Wojciechowski.

Kwestia przywozu tańszych produktów, zwłaszcza zbóż podlega eksportowi głodowemu. Kraje, a takim jest Ukraina, które muszą kupić inne towary w czasie wojny, choćby takie jak ropa, zazwyczaj sprzedają produkty rolne, które z kolei są dostępne na innych rynkach. Poza tym te produkty są tańsze, w związku z czym zakłócają rynki, na które trafiają. Rozwijając produkcję surowcową nasi rolnicy zawsze będą się zderzać z nimi, co miało miejsce.

Zaburzenia rynkowe można było ograniczyć. Po pierwsze poprzez przetwórstwo i sprzedaż przetworzonych produktów, bo na razie nie zanosi się na to, żeby właśnie te produkty podlegały eksportowi głodowemu z innych krajów, w tym także z Ukrainy.

Grzegorz Wojciechowski w wywiadzie dla Farmera, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam, mówi także o zmianach ustrojowych, jakie powinno przejść otoczenie rolnictwa, jak i samo rolnictwo. Wymienia, co i jaki sposób powinno zostać zmienione, i jaki charakter powinny mieć grupy interesów reprezentowane przez rolników. Poseł powraca także do Kodeksu Rolnego, który niósł ze sobą wiele bardzo dobrych rozwiązań dla rolników i całego sektora agro, z którymi nie udało się mu przebić na plenarne posiedzenie Sejmu, mimo tego, że organizacje reprezentujące rolników przyklasnęły jego propozycjom.