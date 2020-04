Hala na miarę gospodarstwa rolnego

Hale rolnicze stanowią mniej kosztowną i szybszą w budowie alternatywę dla tradycyjnych budynków gospodarczych i inwentarskich, wznoszonych z cegieł bądź zwykłych pustaków. Nie tylko są tańsze i szybsze w wzniesieniu, ale też łatwiej jest je rozbudowywać lub demontować.

Wzniesienie hali może trwać zaledwie 2-3 tygodnie (nie dłużej niż 3 miesiące). w zależności od zastosowanej konstrukcji i użytych materiałów. Niektóre firmy oferują także hale z możliwością samodzielnego montażu, co może wydłużyć czas budowy, ale na pewno będzie to mniej kosztowne rozwiązanie.

Jednak należy pamiętać, że hala ze względu na rodzaj konstrukcji i posadowienia może być kwalifikowana jako tymczasowy obiekt budowlany, co będzie wiązać się z jej demontażem po określonym (w decyzji o pozwoleniu na budowę) czasie jej użytkowania.

Mimo to nowoczesne technologie budowy hal pozwalają że te ostatnie sprawdza się nie tylko przy magazynowaniu płodów rolnych, ale też przy przechowywaniu pasz dla zwierząt oraz nawozów.

Hale ocieplane jako chłodnie i mroźnie nadają się do składowania i magazynowania owoców i warzyw. Wreszcie nie można zapomnieć także o funkcji ochronnej hal rolniczych. Mogą one przecież posłużyć jako garaże dla maszyn rolniczych. Jak więc wybrać odpowiedni halę?

Projekt, trwałość i bezpieczeństwo

Zanim rozpoczniemy budowę hali rolniczej, niezbędne jest zaprojektowanie jej konstrukcji jak i całej bryły, tak aby odpowiadała ona potrzebom gospodarstwa rolnego. Podstawowym krokiem jest wybór rodzaju hali oraz jej funkcji, jak i technologii wzniesienia. W pierwszej kolejności trzeba też określić, czy nasza hala ma być wybudowana z konstrukcji stalowej, drewnianej, a może żelbetowej. Warto też zastanowić się, jakim produktem obudować konstrukcję; czy ma to być ocieplona płyta warstwowa, czy też np. sama blacha trapezowa.

W przypadku hal namiotowych często wykorzystywany jest zupełnie inny materiał do ich pokrycia. W projekcie trzeba uwzględnić także planowaną wielkość hali i czas jej użytkowania. Otóż tymczasowe obiekty budowlane, a takimi zazwyczaj są hale, muszą po określonym terminie być zdemontowane.

Oczywiście w następnym sezonie taka hala może być znowu wzniesiona i to w innym miejscu. Jednak trzeba ten fakt znowu zgłosić w stosownym urzędzie i liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z jej demontażem i ponownym montażem. Dlatego już na etapie projektowania trzeba określić, czy ma być to obiekt tymczasowy, czy też nie. To oczywiście ma wpływ na wybór rodzaju konstrukcji oraz trwałości związania takiego obiektu z gruntem. Wzniesienie hali wymaga więc nie tylko projektu, ale skompletowania niezbędnych dokumentów oraz pozwoleń.

- Czas produkcji obiektów namiotowych zależy od poszycia i wielkości obiektu. Szacunkowo to 4-6 tygodni, a czas montażu to 5-10 dni. Cena takiej hali namiotowej jest o wiele niższa niż cena obiektów stałych. Waha się od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł netto. Wpływ na ostateczny koszt mają: rozmiar; poszycie (do wyboru: PCV, blacha trapezowa, płyta warstwowa); lokalizacja; dodatkowe wyposażenie; ochrona przed skraplaniem (wymagana w halach do plonów). Dodatkowym atutem tego rodzaju obiektów są różne opcje finansowania, hale namiotowe można leasingować - podkreśla Joanna Prokopiuk, dyrektor sprzedaży w Protan Elmark.

Ponadto trzeba zazwyczaj zatrudnić ekipę budowlaną, która specjalizuje się w posadowieniu i wznoszeniu konstrukcji stalowych. Dzięki temu wzniesiona hala nie tylko będzie prawidłowo przenosiła obciążenia mechaniczne, ale też i spełni konkretne wymagania związane z czasem jej użytkowania.

Hala sezonowa, czy całoroczna?

Całoroczne, jak i sezonowe hale o konstrukcji stalowej, jak i hale namiotowe, są wedle obowiązujących przepisów prawa budowlanego uznawane obiektami tymczasowymi, a nie budynkami. A zgodnie z prawem budowlanym przez tymczasowy obiekt należy rozumieć jako obiekt przeznaczony tylko do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej. Ponadto tymczasowy obiekt jest zaprojektowany tak, że można go przenieść w inne miejsce lub przeznaczyć do rozbiórki. Ma to więc ogromny wpływ na czas ich użytkowania.

Generalnie, całoroczne hale ocieplone lub nieocieplone, sprawdzają się w rolnictwie jako przechowalnie, silosy czy sortownie. Jeżeli, w czasie sezonu rolniczego okaże się, że niezbędna jest dodatkowa przestrzeń magazynowa warto zastanowić się nad postawieniem całorocznej hali tymczasowej. Wiąże się to z uproszoną procedurą związaną tylko z zgłoszeniem, w stosownym urzędzie, wzniesienia takiej hali na terenie gospodarstwa rolnego.

Przepisy prawa precyzyjnie określają, kiedy do budowy hali potrzebne jest tylko zgłoszenia, a kiedy pozwolenie na budowę. To ostatnie wiąże się z wydłużonym czasem pozyskania decyzji i dodatkowymi kosztami.

Gdy planujemy wykorzystywać halę do 180 dni, przez krótki sezon trwający nie dłużej niż 6 miesięcy, wtedy wystarczy zgłosić jej budowę w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Po upływie tych 180 dni jesteśmy jednak zobowiązani taką halę zdemontować, aby móc ponownie jej użyć w następnym sezonie. Jednak, gdy potrzebujemy hali całorocznej, którą będziemy wykorzystywać powyżej 180 dni to musimy, wtedy uzyskać pozwolenie na jej budowę. Możemy więc w trakcie użytkowania tymczasowej hali ocieplanej czy hali magazynowej wzniesionej na zgłoszenie, złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Jeśli dostarczymy go do urzędu przed upływem 180 dni, nie ma konieczności demontowania hali do momentu otrzymania decyzji, nawet jeśli minął przepisowy termin. Należy jednak pamiętać, aby złożyć dodatkową dokumentację (także projektową), niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę oraz ponieść ewentualne koszty związane z przystosowaniem takiego obiektu do dłuższego użytkowania. Wszystko zależy od tego, na jaki czas użytkowania nasza hala jest zaprojektowana i zbudowana.

Liczy się więc przedział czasu, w jakim będzie użytkowana nasza hala. Nie ma znaczenia czy jest ona ocieplana, jakie jest jej przeznaczenie. Jednak „tymczasowość” rozwiązań budowlanych, zastosowanych w takich halach powoduje, że nie są one projektowane na to, aby długoterminowo oprzeć się oddziaływaniu obciążeń wywołanych opadem śniegu, czy bardzo porywistymi podmuchami wiatru. Poszycie dachu hali sezonowej także ma ograniczoną trwałość, którą producenci szacują na 5 do 10 lat użytkowania.

W tym wypadku dużą rolę odgrywa z jakiego materiału został on wykonany. W przypadku hal namiotowych poszycie dachu jest wykonane z napiętego materiału PCV czy plandeki, które wykazują obniżoną odporność na działanie różnych obciążeń mechanicznych i warunków atmosferycznych. Dlatego też rodzaj materiału, z jakiego jest wykonany dach i ściany hali ma ogromne znaczenie na jego wytrzymałość i trwałość oraz cenę. Warto nadmienić, że jedną z zalet stosowania obiektów tymczasowych jest to, że nie będziemy zobowiązani płacić za ich wzniesienie i użycie podatku od nieruchomości.