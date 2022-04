Właściciel nieruchomości zyska średnio od 100-120 tys. zł za rok od dzierżawy gruntu pod instalację wiatrową. Rolnik także może zarobić ok. 14-16 tys. zł/rocznie nawet, gdy wiatrak nie jest położony bezpośrednio na jego gruncie rolnym. Jednak grunty muszą spełniać określone wymagania, aby sprawdziły się na inwestycje pod instalacje wiatrowe.

Właściciel gruntów zyska średnio od 100-120 tys. zł za rok od dzierżawy pod większą instalację wiatrową.

Największą przeszkodą w realizacji tego typu inwestycji OZE jest ustawa "odległościowa", w której ustawodawca wprowadził zasadę 10H.

Wiele inwestycji wiatrowych jest blokowanych przez tę zasadę. dlatego też dzierżawcy są skłonni zapłacić więcej za dzierżawę gruntów, na których można wybudować instalacje wiatrowe o mocy większej niż 50 kW. Ile można zarobić na dzierżawie gruntów pod wiatraki? Na pewno więcej z dzierżawy pod instalacje fotowoltaiczne.

Ile rocznie zarobisz z dzierżawy gruntów pod turbiny wiatrowe?

Właściciel nieruchomości, który będzie w posiadaniu odpowiednich gruntów, pozwalających na budowę większej instalacji wiatrowej lub kilku takich instalacji, może zarobić średnio ok. 35-60 tys. zł od 1 ha rocznie.

Wszystko zależy od dewelopera, czy też przedsiębiorstwa chcącego wydzierżawić grunty. Dlaczego kwota rocznego czynszu jest tak zróżnicowana?

Zazwyczaj cała instalacja wiatrowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną zajmuje do 2,5 ha i taką powierzchnię chce wydzierżawić inwestor. Jeżeli może ona objąć mniejszą powierzchnię np. 2 ha to i tak rolnik otrzymuje stałą kwotę roczną za dzierżawę gruntu pod instalację wiatrową (maszt, fundament, plac i droga) w kwocie ok. 100-120 tys. zł rocznie.

Inwestorzy dzierżawiący grunty pod instalację wiatrową wykazują tu sporą elastyczność, aby znaleźć odpowiednie grunty rolne pod realizację większych instalacji wiatrowych.

Inwestorzy często chcą np. wydzierżawić grunty od kilku rolników i podzielić czynsz między nimi w zależności na co będzie przeznaczona nieruchomość.

I tak dzierżawa za sam fundament, plac oraz droga oraz siłownia ale bez całej długości śmigła wpisanej w okrąg może wynieść już mniej bo ok. 100 tys. zł.

Jeżeli więc śmigło tylko "znajduje" się nad teren drugiego właściciela gruntów rolnych to może on nawet otrzymać z tego tytułu ok. 14-16 tys. zł rocznie.

Dzierżawa samego fundamentu i placu wyniesie ok. 70-80 tys. zł - jeśli droga oraz część śmigła znajdują się na terenie innego właściciela ziemi.

Właściciel gruntu za dzierżawę samego plac manewrowy może otrzymać ok. 20 tys. zł rocznie. Taką samą sumę czynszu dzierżawnego otrzyma w przypadku udostępnienia drogi niezbędnej do realizacji inwestycji.

Warto pamiętać, że inwestor może zażądać dodatkowo od właścicieli gruntów, aby udostępnili dodatkowy plac na realizację inwestycji. Inwestorzy też często wymagają od właścicieli gruntów aby w odległości do ponad 500 m od instalacji wiatrowej nie prowadzić żadnej budowy.

Jednak mogą oni np. prowadzić prace rolne na terenie znajdującym się obok wiatraka pod warunkiem że nie zagraża to uszkodzeniem instalacji albo zdrowiu prowadzącego działalność rolniczą.

Jakie jeszcze wymagania muszą spełnić grunty rolne pod wiatraki?

Podstawowe wymagania gruntów rolnych pod wiatraki

W celu wydzierżawienia działki pod farmę wiatrową należy spełnić kilka ważnych warunków. Grunt rolny rolna musi spełnić kilka poniższych wymagań:

minimalna klasa gruntu do wydzierżawienia: IV, V, VI lub nieużytki;

działka nie może mniejsza niż 1-1,5- ha

grunty muszą się znajdować w odległości do 800 m od linii energetycznej średniego napięcia lub do głównego punktu zasilającego;

najlepszy teren działki bez zadrzewienia;

działka nie może znajdować się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych np. Natura 2000, parki krajobrazowe;

najlepiej aby działka nie była objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZT);

działka nie może znajdować się na terenie zagrożonym powodzią;

tereny powinny być wolne od obciążeń w Księdze Wieczystej (należy wykazać czystą hipotekę);

tereny powinny być wolne od obciążeń w Księdze Wieczystej (należy wykazać czystą hipotekę);

najlepiej aby do działki był dojazd z utwardzoną drogą.

W projektowanych farmach wiatrowych, przestrzeń pomiędzy wiatrakami i drogami dojazdowymi do nich, które usytuowane są w znacznych odległościach od siebie będzie najczęściej wykorzystywana rolniczo i w związku z tym grunty te nie wymagają zmiany przeznaczenia.

Grunty muszą być oddalone od zabudowań mieszkalnych

Warto dodać, iż przydomowe wiatraki nie podlegają pod „ustawę odległościową”, która zahamowała rozwój dużych elektrowni wiatrowych w Polsce. Określa ona, iż instalacje o mocy większej niż 50 kW nie mogą zostać wybudowane w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości od zabudowań mieszkalnych, a także obszarów przyrodniczych.

Oczywiście, bardzo trudno o posiadanie gruntów które spełnią w 100% powyższe warunki. Jednak, im więcej wymagań spełnią grunty rolne pod farmę wiatrową, tym większą kwotę można uzyskać z tytułu ich dzierżawy.