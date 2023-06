IMC, grupa rolnicza działająca na terenie Ukrainie, planuje zainwestować łącznie 233 mln dolarów – wynika z opublikowanej przez spółkę Smart Green Strategy. Plany firmy koncentrują się na zwiększeniu efektywności operacyjnej przed wdrożenie nowych technologii przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału zużycia paliw kopalnych i redukcję gazów cieplarnianych.

Spółka IMC będzie stawiać na ochronę żyzności i zdrowia gleby, rozwój zespołu i wsparcie lokalnych społeczności. Część programu inwestycyjnego zostanie przeznaczona na zakup ziemi. Środki finansowe na realizację będą pochodzić ze źródeł własnych i długu.

Ogłoszona przez IMC Smart Green Strategy obejmuje horyzont 10 lat (2023 – 2033). Strategia opiera się na 7 filarach:

Poprawa wydajności operacyjnej;

Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych;

Redukcja emisji gazów cieplarnianych;

Zachowanie żyzności i zdrowia gleby;

Inwestycje w zakup gruntów rolnych w Ukrainie;

Rozwój personelu;

Wsparcie lokalnych społeczności.

IMC inwestuje w technologie i sprzęt

Największa część programu zostanie przeznaczona na projekty związane ze zwiększenie wydajności operacyjnej i zrównoważony rozwój środowiskowy. W ramach tej części IMC planuje zainwestować w technologie.

Dojdzie do całkowitej wymiany sprzętu do opryskiwania upraw, co znacznie zmniejszy zużycie herbicydów (do 50%). Planowana jest wymiana suszarni do zboża na bardziej wydajne i konwersja niektórych z nich na biopaliwo, co zmniejszy zużycie gazu ziemnego. Firma zakłada również modernizację siewników w celu zapewnienia szybszego i lepszego siewu.

Do 2033 r. IMC planuje przestawić 80% swojego banku ziemi na technologię uprawy uproszczonej (przejście z orki na głębokie spulchnianie), co zmniejszy emisję CO2 i poprawi warunki glebowe.

Ponadto w tym roku firma planuje zakup 75 nowych ciężarówek przewożących zboże. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć zużycie diesla i emisję spalin, ale także umożliwi firmie transport plonów na eksport.

IMC w ramach projektu zwiększenia wydajności wdroży również autonomiczne platformy modułowe, które stanowią pełnoprawne, holistyczne systemy produkcji.

IMC chce zakupić ziemię

Część środków IMC przeznaczy na zakup ziemi. Do tej pory ziemia, którą uprawia spółka jest dzierżawiona. Dzięki zmianom w prawie firmy rolnicze będą mogły kupować ziemię na własność.

IMC przeznaczy również pieniądze na rozwój zespołu i lokalnych społeczności w regionach, w których działają gospodarstwa firmy. Wysiłek zostanie włożony we wsparcie w odbudowę infrastruktury i reintegrację pracowników wracających z frontu.