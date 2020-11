Internetowe FRSiH: Nie zmarnujmy tego kryzysu, czyli konsolidacja w czasach pandemii

Branża spożywcza jest branżą strategiczną dla gospodarki, ale też mierzy się w trakcie trwającej pandemii z wieloma wyzwaniami. Uczestnicy debaty zatytułowanej „2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej” w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu zgodnie stwierdzili, obecny czas trzeba przekuć w coś dobrego.

Wszyscy żyjemy obecnie w bardzo niepewnych czasach.

- Jak powiedział Winston Churchill: nie zmarnujmy dobrego kryzysu. A zatem traktujmy ten czas jako okazję. Obserwujmy rozwijające się trendy, bo kryzys minie, a one zostaną z nami na dłużej jak chociażby silnie postępująca cyfryzacja, która jest krokiem w dobrą stronę – podkreślił podczas debaty Łukasz Targoszyński, adwokat z kancelarii Baker McKenzie.

W trakcie debaty zatytułowanej "2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej" rozmawiano o tym czy pandemia to dobry czas na fuzje i przejęcia w branży spożywczej i w których kategoriach rynku żywności i napojów konsolidacja może przyspieszyć? Czy to dobry czas na myślenie o sukcesji w firmach?

Poruszono też takie tematy jak fuzje i przejęcia w czasie lockdownu, a także wyzwania dla managerów oraz prognozy na 2021 rok, czyli wielka konsolidacja wciąż przed nami.

W dyskusji wzięli udział: Marcin Czarnecki, FMCG Food industry expert, CEO, GM, Interim Manager for Polish & CEE market leaders, Piotr Grauer, dyrektor, Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć, KPMG, Bogusław Kowalski, prezes, Graal , Bartłomiej Rychcik, CEO, Enata Bread, Łukasz Targoszyński, adwokat, Baker McKenzie, Tomasz Stamirowski, partner zarządzający, Avallon.

Uczestnicy debaty mówili o tym, że w początkowej fazie pandemii transakcje konsolidacyjne spowolniły, ale teraz już wszystko wróciło w miarę do normy i widać też było obszary, w których COVID przyspieszył podjęcie decyzji o sprzedaży firmy czy o konsolidacji.

Na rynku jest dużo pieniędzy i widać chęć do inwestowania, czy to wśród funduszy inwestycyjnych czy też inwestorów branżowych, ale trzeba umieć przewidzieć ryzyka. A klimat do inwestycji jest dobry. Nasilonych transakcji konsolidacyjnych i przejęć można spodziewać się w branżach dotkniętych kłopotami jak np. HoReCa, czy drobiarstwo. Również sukcesje będą teraz jeszcze bardziej motywem przewodnim do sprzedaży firm i transakcji konsolidacyjnych w różnych segmentach rynku.

Marcin Czarnecki, prezes zarządu ProteinRise Sp. z o.o. wskazał zaś, że planowanie scenariuszowe to dobry pomysł na radzenie sobie z niepewnością i zarzadzaniem.

Bogusław Kowalski, prezes Grupy Graal postrzega okres pandemii jako kryzys, który przeminie i który jest potrzebny.

- Proponuję, żeby spojrzeć na okres pandemii jak na większość kryzysów, które przychodzą i przemijają, a z kryzysami trzeba sobie dawać radę. Są nawet potrzebne, bo wyzwalają energię i innowacyjność, które procentują w czasach stabilnych – mówił Bogusław Kowalski.

- Ten kryzys ma trochę inny charakter i jeśli z tego doświadczenia wyciągniemy odpowiednie wnioski, to będzie nam to procentować, gdy nadejdą spokojniejsze czasy – wskazał Piotr Grauer, dyrektor, Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć KPMG.

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon powiedział zaś, że to są dobre czasy dla aktywnych menadżerów.

- To są dobre czasy dla aktywnych menedżerów o dużej wiedzy i dużej aktywności, czasy gdy mogą oni przenieść soje doświadczenie zarówno na akwizycje jak też na znalezienia projektów dla własnej kariery. To są czasy, gdy dużo będzie zależeć od postaw osób zarządzających – powiedział Tomasz Stamirowski.

- Przyszło nam żyć w bardzo niepewnych czasach i chciałbym życzyć wszystkim powrotu na ścieżkę wzrostów oraz większej pewności na rynku – podsumował debatę Bartłomiej Rychcik, szef Enata Bread.

Jak wynika z analiz Saski Partners, z powodu globalnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa liczba transakcji fuzji i przejęć w Polsce spadła w tym roku niemal o połowę. W pierwszej połowie 2020 roku sfinalizowano w Polsce 68 transakcji fuzji i przejęć wobec 129 w tym samym okresie 2019 roku, a ich łączna wartość była mniejsza o 65 proc - wynika z analizy danych Thomson Reuters i Catalyst.

Artykuł za portalspożywczy.pl