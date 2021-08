Inwestycja w nieruchomości może zabezpieczyć Twój kapitał

W dzisiejszych czasach nieruchomości poza podstawową funkcją jaką jest potrzeba mieszkaniowa ich użytkowników coraz częściej stanowią atrakcyjną formę lokowania kapitału. Zaletą tego sposobu inwestowania jest stosunkowo niewielkie ryzyko inwestycyjne opatrzone atrakcyjnymi stopami zwrotu oraz zabezpieczenie majątku przed zmieniającą się koniunkturą i wciąż rosnącą inflacją, która w lipcu br. wyniosła 5%*. Zdaniem ekonomistów ten najwyższy od ponad dziesięciu lat wynik utrzyma się w kolejnych miesiącach*.

Popularna alternatywa

Utrzymujące się niskie stopy procentowe zachęcają do inwestowania w nieruchomości. Tym bardziej, że eksperci rynkowi wciąż prognozują wzrosty cen nieruchomości**, a nic nie wskazuje na to aby Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Ci, którzy dysponują gotówką coraz częściej decydują się na zakup nieruchomości w atrakcyjnej miejscowości wypoczynkowej. Alternatywne dotychczas inwestycje, jak zakup apartamentów wakacyjnych, stają się coraz bardziej popularne. Ten typ nieruchomości kupowany z opcją wynajmu cieszy się szczególnie wysokim zainteresowaniem na polskim rynku. „Nieustannie obserwujemy rosnące zainteresowanie obsługiwanymi przez nas inwestycjami. Uwagę inwestorów często zwracają apartamenty typu premium, jak pięciogwiazdkowy hotel Baltic Wave, który powstaje w Kołobrzegu. To doskonały przykład nieruchomości inwestycyjnej, która powstaje zaledwie 200 metrów od plaży. Nasi klienci kupują oferowane przez nas apartamenty z myślą o ulokowaniu kapitału na wiele lat” – powiedział Adrian Kornas, Prezes Zarządu Vacation Investments.

Apartamenty wakacyjne na wynajem

„W ostatnich miesiącach notujemy bardzo dobre wyniki sprzedaży oferowanych przez nas nieruchomości. Od kilku miesięcy widzimy rosnące zainteresowanie kupujących oraz zaskakująco wysoką liczbę rezerwacji. Osiągnięta w pierwszym półroczu wartość zawartych transakcji przez Vacation Investments na kwotę ok. 40 MLN PLN pokazuje jak bardzo popularne są nieruchomości wakacyjne położone w topowych lokalizacjach wypoczynkowych np. Kołobrzeg. W najbliższym czasie spodziewamy się dalszych wzrostów zawieranych umów” – dodaje Adrian Kornas. Właściciele apartamentów wakacyjnych mogą nie tylko zyskać na rynkowym wzroście wartości nieruchomości w czasie, ale również czerpać zyski poprzez wynajem w celach turystycznych. Przy tym wszystkim mogą również cieszyć się inwestycją korzystając z pobytów właścicielskich. Idąc dalej inwestycje w apartamenty wakacyjne dają możliwość odbioru nieruchomości w pełni wykończonej i wyposażonej z pakietową obsługą apartamentu z wynajmem, sprzątaniem, konserwacją itp., co pozwala zminimalizować zaangażowanie czasu właściciela. Z kolei standard premium projektów takich jak Hotel Baltic Wave w Kołobrzegu połączony z doskonałą lokalizacją zwiększają zainteresowanie turystów oraz odporność inwestycji na spadek koniunktury.

Zmiana potrzeb

Pandemia uświadomiła nam jak ważne jest posiadanie własnego miejsca umożliwiającego bezpieczny i przyjemny wypoczynek. Wzrost popularności turystyki krajowej idzie w parze z rosnącym zainteresowaniem lokalizacjami o wysokim standardzie i w bliskiej odległości od morza. Apartamenty typu condo zlokalizowane właśnie w nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych w topowych lokalizacjach, znajdują się obecnie w centrum zainteresowania. Bardzo ważnym aspektem wyboru dla tego typu nieruchomości jest możliwość korzystania z pobytów właścicielskich na atrakcyjnych warunkach, zarówno w sezonie, jak i poza nim. Większość tych apartamentów nabywana jest z myślą o ochronie kapitału oraz zarobku z tytułu najmu. Szczególnie, że zamiast wyłącznie kosztów utrzymania i zaangażowania czasowego apartamenty wakacyjne oferują wygodę i możliwość zysku. Ostatnio obserwujemy także zatarcie się sztywnych granic sezonowości, w wyniku czego obiekty te cieszą się zainteresowaniem turystów przez cały rok.

Nieruchomość wakacyjna w Kołobrzegu

Aktualnie rośnie liczba inwestycji nad polskim morzem, jednak tylko niektóre z nich oferują kompleksową infrastrukturę, która zapewni wysokie obłożenie hotelu przez cały rok. Szukając nieruchomości pod inwestycję w pierwszej kolejności warto sprawdzić te o podwyższonym standardzie. Liczy się doskonała lokalizacja i unikalność, jak w przypadku Hotelu Baltic Wave (https://vacationinvestments.pl/inwestycje/baltic-wave) w Kołobrzegu, który znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej 200 metrów od plaży. Atuty nieruchomości premium się na tym nie kończą, ważna jest również ograniczona dostępność, zwiększona odporność na zmiany koniunktury na rynku oraz wyższa jakość wykonania. To wszystko sprawia, że inwestycje o podwyższonym standardzie cieszą się większym zainteresowaniem turystów.

Więcej informacji na: www.hotelbalticwave.pl, https://vacationinvestments.pl/inwestycje/baltic-wave

* https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inflacja-w-Polsce-w-lipcu-2021-r-8161817.html

** https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/307279920-Wielkie-ssanie-na-mieszkania.html