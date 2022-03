Jak uzyskać najlepszą cenę za grunt?

Gospodarzowi, który rozważa sprzedaż swojej ziemi, ale nie wie jak się do tego zabrać, żeby zrobić naprawdę dobry interes, podpowiadamy: umowa z deweloperem często wiąże się z uzyskaniem lepszej ceny oraz bezpiecznym przebiegiem transakcji sprzedaży. Warto sprawdzić warunki takiej współpracy.

Korzyści wynikające ze współpracy z firmą deweloperską

Wydaje się, że sprzedać ziemię to przysłowiowa bułka z masłem. Wystarczy wbić w grunt tabliczkę z napisem „na sprzedaż” i podanym numerem telefonu, a do tego zamieścić ogłoszenie w Internecie, a potem sprzedać chętnemu, który zaoferuje najlepszą cenę. Tymczasem właściciel przeznaczonego do sprzedaży gruntu, jeśli chce zyskać, powinien znać podstawowe mechanizmy działające na rynku nieruchomości, w szczególności związane z uzyskiwaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Do tego warto wiedzieć, że wartość przygotowanego gruntu deweloperskiego może być nawet 3 do 5 razy większa niż wartość ziemi przeznaczonej na rolę. Sporo gruntów rolnych można (choć oczywiście nie zawsze) przekształcić na budowlane. Pytanie tylko ilu rolników ma taką wiedzę i kompetencje? Większość zdaje sobie sprawę z tego, że za grunt przekształcony z rolnego na budowlany można uzyskać o niebo lepsze pieniądze. Nie zawsze jednak rolnicy posiadają wiedzę na temat tego, że daną działkę może sprzedać jeszcze drożej i co konkretnie wpływa na końcową cenę.

- Spółka INWI dysponuje zapleczem w postaci doświadczenia w licznych projektach deweloperskich w całej Polsce. Realizujemy ambitne i złożone przedsięwzięcia, które wymagają od nas branżowej wiedzy i znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Koncentrujemy się wokół inwestycji w nieruchomości gruntowe. Jak do tej pory INWI ma na koncie ponad 50 przygotowanych projektów deweloperskich, a zespół przeprowadził transakcje inwestycyjne na łączną kwotę ponad 620 mln euro – mówi Daniel Radkiewicz, prezes INWI Development.

Co wpływa na cenę gruntu?

Sprzedaż gruntu inwestycyjnego, w odróżnieniu od mieszkań czy domów jednorodzinnych jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną transakcją. Niejasna sytuacja planistyczna, brak dostępu do wodociągu, kanalizacji i elektryczności, zadrzewienie, nieuregulowany stan prawny, brak dostępu do drogi publicznej – to tylko kilka z najczęściej pojawiających się zagadnień, które dotyczą nieruchomości gruntowych. W przygotowywanej przez dewelopera wycenie gruntu żadna z wielkości nie jest przypadkowa. Proponowana cena za nieruchomość jest sumą wielu czynników, spośród których najważniejsze kryterium stanowi odpowiedź na pytanie „ile metrów kwadratowych powierzchni nowego budynku będzie można wybudować na kupowanym gruncie?”. Mówiąc bardziej precyzyjnie ­­ — sporządzona przez dewelopera propozycja finansowa stanowi wypadkową narzuconych parametrów technicznych oraz elementów zależnych od rzeczywistości rynkowej. Trudności właścicieli związane z oceną składanej oferty wynikają często z nieznajomości branżowych metod określania ceny. Poznanie metody szacowania ceny zakupu nieruchomości ułatwia właścicielom lepsze zrozumienie ofert składanych przez deweloperów.

Potencjał inwestycyjny danej nieruchomości zdeterminowany jest głównie przez liczne czynniki planistyczne i techniczne. To między innymi dokumenty uzyskane od samorządów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz od gestorów mediów. Im więcej dokumentacji uda się sporządzić lub uzgodnić, tym cena sprzedaży gruntu może być lepsza. Podstawą jest przeprowadzenie audytu techniczno-prawnego. Jego wynik już znacząco wpływa na cenę. Kolejny wzrost ceny możemy odnotować, gdy wydana zostanie decyzja środowiskowa. Jeśli deweloper uzyska pozwolenie na budowę przed zakupem terenu i dzięki temu uzyska pisemne potwierdzenie, że na pewno można na tym terenie zrealizować zamierzoną inwestycję, cena jaką rolnik wyznaczy za sprzedaż działki może wzrosnąć nawet dwukrotnie w stosunku do kwoty bazowej.

Co oferują firmy deweloperskie?

­- Między innymi wysokie ceny oparte na szczegółowych wyliczeniach. Właściciele gruntów często są zaskoczeni wysokimi propozycjami cenowymi. W INWI odkrywamy najbardziej optymalną formę użytkowania gruntu, szukamy korzyści biznesowych dla każdej ze stron. Przedstawiamy różne możliwości. Rozliczenie transakcji często następuje w formie gotówkowej, ale drugą opcją jest rozliczenie ceny w lokalach. Gospodarz, który sprzedaje grunt staje się właścicielem części lokali, które na ziemi powstaną. To chroni jego kapitał przed inflacją i pozwala przechować jego wartość – podkreśla Daniel Radkiewicz. Te lokale można wynająć albo odsprzedać w odpowiednim czasie. Sprawdzony i doświadczony deweloper zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Celem współpracy ze spółką deweloperską jest efekt win-win - obopólny zysk. Sprzedający może cieszyć się zyskiem, często wyższym niż pierwotnie zakładał, a deweloper zrealizować planowaną inwestycję. Aby zminimalizować ryzyko i uzyskać wszelkie wymagane zgody i decyzje praktykuje się zakup gruntów na podstawie umowy przedwstępnej (muszą zostać spełnione określone warunki, aby deweloper kupił grunt). Etapy w kierunku finalizacji transakcji wyglądają przykładowo tak:

· Podpisanie niewiążącego listu intencyjnego, który zawiera podstawowe warunki transakcji tak jak cenę, okres potrzebny do finalizacji transakcji i warunki finalizacji transakcji

· Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

· Przeprowadzenie audytu prawno-technicznego

· Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji środowiskowej – w niektórych przypadkach

· Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy – w niektórych przypadkach

· Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji - opcja w celu maksymalizacji ceny

· Podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości

Opisana powyżej procedura jest czasochłonna, ale warta poświęcenia. Właściciel gruntu może maksymalizować cenę, dzięki pozyskaniu przez dewelopera odpowiednich decyzji administracyjnych i uzyskaniu „zielonego światła” od władz miasta na zabudowę terenu. Wówczas teren zostaje finalnie sprzedany jako grunt inwestycyjny o kilkukrotnie większej wartości niż ziemia rolna.

Więcej o INWI:

INWI aktywnie poszukuje gruntów do nabycia w całej Polsce. Inwestuje w sektorze nieruchomości logistycznych, mieszkaniowych, biurowych, handlowych. Do tej pory zespół zrealizował ponad 50 projektów i przeprowadził transakcje o łącznej wartości ponad 620 mln euro. Więcej informacji www.inwi.pl