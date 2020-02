Jakimi parametrami powinna wyróżniać się pianka natryskowa PUR do ocieplania budynków?

Pianka poliuretanowa PUR nie tylko szczelnie dociepla budynki, ale też jest odporna na działanie wody i wilgoci. Szybka aplikacja oraz łatwość utrzymania w czystości, czyni izolację natryskową idealnym sposobem na docieplenie także budynków inwentarskich i gospodarczych. Jednak, na co w szczególności powinniśmy zwrócić przy jej wyborze?





- Wykonanie ocieplenia przy użyciu pianki zamkniętokomorkowej to jedna z najefektywniejszych metod ocieplania bydynków gospodarczych, inwenarskich, hal czy magazaynów. Natrysk pianki odbywa się bezpośredio na docelową powierzchnię (np.blachę) tworząc jednocześnie bezspoinową i szczelną izolację, która dokładnie przylega do podłoża bez konieczności używania dodatkowych klejów czy łączeń - podkreśla Sebastian Brzeziński, doradca-techniczno handlowy, CELS i dodaje: Izolacje budynków przy wykorzystaniu tej metody charakteryzują się bardzo niskimi parametrami nasiąkliwości wilgoci (często są nazywane hydroizolacją). Ta cecha połączona z dokładnością wykonania (szczelnością) powoduje, że możemy zredukować do minimum ryzyko skraplania się pary wodnej, która bardzo często występuje na styku ciepłego powietrza z zimną powierzchnią i często jest powodem powstawania grzybów czy pleśni. Dodatkowo dzięki bardzo niskim parametrom nasiąkliwości oraz wysokiej gęstości i wytrzymałości izolacje takie możemy czyścić myjką wysokociśnienienową (obory, kurniki).

A jakimi parametrami powinna się charakteryzować natryskowa pianka poliuretanowa, stosowana do ocieplania budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym?

Pianka PUR z parametrem

Wybierając jakikolwiek materiał termoizolacyjny, w tym i piankę natryskową poliuretanową (PUR), powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na współczynnik przewodzenia ciepła [λ]. Ten parametr informuje nas, o zdolności materiału do przewodzenia ciepła. Im ten współczynnik jest niższy, tym dany materiał mniej przepuszcza ciepło, czyli lepiej izoluje określone przegrody budynku. Wreszcie istotne jest określenie odporności materiału termoizolacyjnego na oddziałanie wody. I tu pianki PUR (zamkniętokomórkowe) wyróżniają bardzo dobrym oporem dyfuzyjnym pary wodnej [µ], sięgającym nawet do 54.

Oznacza to, że w bezpośrednim kontakcie nie tracą swoich właściwości termoizolacyjnych, jak ma to miejsce w przypadku zastosowania np. wełny mineralnej. Pianki poliuretanowe są także odporne na działanie czynników chemicznych i biologicznych. Oznacza to, że nie rozwijają się nich pleśń i grzyby oraz stronią od nich owady i gryzonie. Materiał ten nie utlenia się, ani nie kurczy, zachowując jednocześnie wszystkie swoje właściwości techniczne wraz z upływem czasu.

Bardzo istotne, w przypadku docieplania budynków gospodarczych, jest to, że pianki PUR nie wywołują niekorzystnych reakcji alergicznych u ludzi, jak i zwierząt hodowlanych. Z kolei wadą pianek natryskowych PUR, stosowanych w termoizolacji budynków gospodarczych jest mała izolacyjność akustyczna i słaba odporność na działanie promieniu UV.

Dlatego też powinny być one zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych specjalną powłoką, jeżeli są aplikowane na zewnętrznej stronie budynku. Kolejną wadą pianek poliuretanowych jest ich łatwopalność. Zostały sklasyfikowane na poziomie Euroklasy E.

Oznacza to też, że jest to materiał samogasnący (po zniknięciu źródła ognia gaśnie), ale pod wpływem dłuższego działania płomienia (odrębnego źródła ognia) szybko się rozpali i rozgorzeje.