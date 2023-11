Sytuacja gospodarcza jest, ogólnie rzecz biorąc, stabilna, a gospodarka Unii wykazuje się niezwykłą odpornością, jednak istnieje znaczna niepewność co do cen energii w nadchodzącej zimie. Sytuacja ta jest nadal źródłem poważnych obaw dla unijnych konsumentów i przedsiębiorstw. Wniosek przesłany dziś państwom członkowskim umożliwiłby im odpowiednie przygotowanie, a w razie potrzeby, udzielanie dalszego ograniczonego wsparcia w tym okresie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, aby te wyjątkowe przepisy tymczasowe obowiązywały jedynie przez pewien czas. Komisja stale monitoruje rozwój sytuacji gospodarczej i jest gotowa, aby szybko reagować na wszelkie nieoczekiwane wydarzenia. Wniosek nie ma wpływu na przepisy ram, które umożliwiają państwom członkowskim zapewnienie dodatkowego wsparcia w celu przyspieszenia inwestycji niezbędnych do osiągnięcia celów w zakresie neutralności emisyjnej. Przepisy te pozostają w mocy do końca 2025 r. Komisarz DidierReynders odpowiedzialny za politykę konkurencji