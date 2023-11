Ukraińska Narodowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji (NAZK) umieściła szwajcarską korporację Nestlé na liście międzynarodowych sponsorów wojny. Rosyjskie sklepy są nadal pełne ich produktów.

Narodowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji (NAZK) w Ukrainie wpisała szwajcarską korporację Nestlé na listę międzynarodowych sponsorów wojny. Agencja poinformowała o tym w oficjalnym komunikacie.

Jak donosi za NAZK ukraiński Forbes, mimo swoich wcześniejszych zapowiedzi, koncern Nestlé kontynuuje działalność w Federacji Rosyjskiej, dostarczając towary agresorowi, rozbudowując rosyjską bazę produkcyjną i odprowadzając podatki do skarbu rosyjskiego państwa.

Niespełnione obietnice

Jak czytamy, Nestlé po rosyjskiej agresji na Ukrainę tak jak większość zachodnich firm ogłosiło, że wstrzymuje eksport do Rosji, z wyjątkiem podstawowych produktów, tj, jak mleko w proszku i inne produkty dla dzieci. Firma miała też zaprzestać importu i rozwoju działalności w Rosji, ale tak się nie stało. Rosyjskie sklepy są wciąż pełne szwajcarskich produktów.

Według danych ukraińskiej agencji w 2022 roku korporacja posiadała w Rosji 7 fabryk, w których pracowało ponad 7 tys. pracowników. Nestlé Russia LLC (czyli spółka Nestlé zarejestrowana w Rosji) w 2021 r. zapłacić miała ponad 25 mln dolarów podatków, a danych o dochodach i podatkach w Rosji za 2022r. spółka jeszcze nie opublikowała. Jak domyślają autorzy raportu NAZK, informacji tych nie podano "w obawie przed presją międzynarodową".

Biznes w Rosji wciąż się rozwija

Wiadomo jednak, że 2022 roku Nestlé eksportowała do Federacji Rosyjskiej półprodukty i surowce za 374 mln dolarów, a przez 9 miesięcy 2023 roku za 271 mln dolarów. Oprócz podstawowych produktów Nestle wysyłała też do Rosji sprzęt do wyposażenia linii technologicznych i rozwoju swojego biznesu w Rosji - czytamy w Forbs.

Jak zauważa ukraiński portal, Nestlé to jeden z największych producentów żywności na świecie, który prowadzi działalność w 187 krajach. I chociaż jego zyski z rynku rosyjskiego stanowią ledwie 2 proc. ogółu zysku, firma nie odważyła się opuścić tego rynku.