Budowa zrównoważonych systemów żywnościowych zależy od innowacyjnych rozwiązań wdrażanych dzięki rozwijającym się naukom rolniczym. To przekonanie Banku BNP Paribas, który w konkursie Agroabsolwent już po raz czwarty nagrodzi autorów prac poruszających tematykę rozwoju agrobiznesu.

- Chcemy wspierać polskie rolnictwo nie tylko jako lider finansowania tego sektora, ale również promując nowoczesne naukowe podejście studentów zajmujących się tematyką agro – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas. - Celem konkursu jest promowanie tematyki związanej z szeroko rozumianym postępem i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych i terenów wiejskich. Bardzo zależy nam, aby innowacyjne rozwiązania opisywane w pracach dyplomowych nie trafiły „do szuflady”.

Studenci, którzy obronili swoje prace (magisterskie, inżynierskie bądź licencjackie) w 2021 lub w 2022 r. mogą zgłaszać je do konkursu Agroabsolwent od 1 czerwca do 31 października br. Problematyka prac musi dotyczyć rozwoju agrobiznesu: postępu, innowacyjności i działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 2 grudnia br.

Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną. Na adres KntaktAgro@bnpparibas.pl wystarczy wysłać prawidłowo wypełnione zgłoszenie konkursowe, obejmujące: pracę dyplomową, kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy oraz formularz zgłoszeniowy i informacje o zgłaszanej (te dwa dokumenty to załączniki do regulaminu).

Kapituła konkursowa wyłoni zwycięzców oceniając prace pod względem oryginalności, wartości warstwy teoretycznej, praktycznej użyteczności, merytorycznej poprawności ujęcia treści oraz innowacyjności analizowanego rozwiązania. Na laureatów czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 6 tys. zł, w tym 3 tys. zł dla zwycięzcy. Przewidziano również nagrody specjalne.–

Dodatkowe informacje o konkursie, regulamin i dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć na stronie www.bnpparibas.pl/agroabsolwent.