Koronawirus: Wytyczne GIS dla przedsiębiorców i pracowników branży spożywczej

Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS COV-2 - informuje Główny Inspektorat Sanitarny, który na podstawie zaleceń WHO przygotował rekomendacje dla branży spożywczej.

Jak informuje GIS, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby stosować standardowe praktyki w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, które obejmują:

- właściwą higienę rąk

- higienę kasłania/kichania

- zasady bezpieczeństwa żywności

- ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)

- osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w zakładach spożywczych.

Pracownicy branży spożywczej muszą myć ręce:

- przed rozpoczęciem pracy;

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

- po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

- po skorzystaniu z toalety;

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

- po jedzeniu, piciu, lub paleniu;

- po kontakcie z pieniędzmi;

Przedsiębiorcy branży spożywczej

Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności wskazane jest, tłumaczy GIS, aby zarówno producenci żywności jak również sklepy, hurtownie:

- Przypomniały pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia, nie tylko osobom mającym bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również pracownikom biurowym, kierowcom, dostawcom, współpracującym rolnikom, serwisantom etc.;

- Wzmogły nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników, i ściśle je egzekwowali;

- Przeanalizowały wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn, również w sklepach, tam gdzie klienci są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia (koszyki sklepowe, kasy, taśmy przy kasach, poręcze, uchwyty) i jeśli to wymagane – zwiększyć częstotliwość wykonywanych zabiegów;

- Dokonały weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń;

- Starały się ograniczać w miarę możliwości ekspozycję w sklepach żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta- zwracać uwagę na właściwą higienę (nie kasłanie/kichanie w stronę innych osób i w stronę towaru, zwracanie uwagi przez obsługę, wywieszenie tabliczek ostrzegających);

- Ograniczyły podróże służbowe do minimum, jak również przestrzegały zasad dostępu do zakładu produkcji przez osoby zewnętrzne;

- W celu zapobiegnięcia niedoborom kadrowym - uświadomiły pracowników, że zarówno oni jak i ich rodziny powinny przestrzegać zasad higieny, stosować ograniczenia zalecane aktualnie przez władze.

- Egzekwowały podział na strefy, szczególna dbałość o higienę miejsc wspólnych takich jak szatnie, przebieralnie, łazienki, stołówki.

- Wzmogły procedury mycia i czyszczenia toalet.

- Opracowały wewnętrzny plan zarządzania kryzysowego.