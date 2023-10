Który kraj produkuje najwięcej pelletu drzewnego w Unii Europejskiej?

Przedstawiamy 10 krajów europejskich pod względem produkcji pelletu do ogrzewania domu w 2022 r. Foto. Shutterstock

Niemcy to najbardziej zalesiony kraj w Europie Środkowej. Prawie jedną trzecią całkowitej powierzchni zajmują lasy. Ale czy to właśnie ten kraj produkuje najwięcej pelletu drzewnego do ogrzewania w UE? Przedstawiamy 10 krajów europejskich pod względem produkcji pelletu do ogrzewania domu w 2022 r.

Pellet drzewny produkowane są z biomasy drzewnej, powstałej jako produkt uboczny w tartakach.. W celu wyprodukowania jednej tony pelletu potrzebne jest od sześciu do ośmiu metrów sześciennych zrębków drewna . Jakość surowca odgrywa kluczową rolę przy produkcji pelletu. Co ciekawe większość pelletu drzewnego produkowana jest w kilku europejskich krajach. Czytaj więcej Ceny drewna i pelletu do ogrzewania domu pod koniec września 2023 Top 10 krajów z UE produkujących pellet drzewny Poniżej prezentujemy w jakim kraju UE produkuje się pellet drzewny Produkcja pelletu drzewnegow UE w 2022 r.: Niemcy: 3,57 mln t. Francja: 2,05 mln t. Polska: 2 mln t. Szwecja: 1,81 mln t. Łotwa: 1,77 mln t. Austria: 1,74 mln t. Estonia: 1,5 mln t. Belgia: 0,82 mln t. Hiszpania: 0,77 mln t. Portugalia: 0,76 mln t. Czytaj więcej UE zaczyna psuć korytarze solidarnościowe Coraz większy problem z jakością drewna w lasach Eksperci są zgodni, że lasy jako ekosystem i miejsce do rekreacji dla ludzi jest coraz bardziej zagrożony. Żeby dalej spełniał swoją rolę, trzeba zadbać aby był znacznie bardziej żywotny i odporny na zmiany klimatyczne. Według Niemieckiego Instytutu Pelletu (DEPI) podaż drewna w wielu lasach jest zbyt duża. Ponadto stare drzewa rosną wolniej pochłaniają mniej CO 2 , co przynosi efekt przeciwny do zamierzonego z punktu widzenia ochrony klimatu. Czytaj więcej Ptasia grypa na wybrzeżu Norwegii. 13 tysięcy martwych mew

