Mercedes PRO – cyfrowe centrum dowodzenia

Cyfrowe połączenie z pojazdem, telediagnostyka, planowanie tras tak by ominąć korki w czasie rzeczywistym? To już możliwe i w dodatku proste, dzięki usługom łącznościowym, które zapewnia Mercedes PRO – dzięki nim można jeździć bezpieczniej, oszczędniej i przyjemniej.

Nowoczesny biznes wymaga, by każda ważna informacja była możliwa do uzyskania jak najszybciej, możliwie w czasie rzeczywistym – jest to istotne zwłaszcza tam, gdzie „pracownikami” są samochody, będące w ciągłym ruchu. Od tego często zależy wydajność całej firmy. Dlatego w dzisiejszym świecie pojazd, choćby najlepszy, nie może być tylko pojazdem – chodzi raczej o stworzenie wszechstronnego narzędzia, które odpowie na wszystkie potrzeby klientów użytkujących w swojej pracy samochody dostawcze. Taki cel stał się podstawą strategii adVANce, którą już w 2016 roku zainicjował Mercedes-Benz Vans. W ten sposób marka z producenta samochodów stopniowo zaczęła się przekształcać w dostawcę kompleksowych rozwiązań mobilnych, opartych przede wszystkim na nieustannie rozwijających się możliwościach usług cyfrowych.

W efekcie, kiedy w 2018 roku na rynku pojawiła się nowa generacja Sprintera, flagowego dużego vana Mercedes-Benz, jednocześnie zadebiutowały też cyfrowe usługi Mercedes PRO i tak rozpoczęła się także nowa era w zarządzaniu pojazdami. Jak to działa? Mówiąc najprościej: poprzez cyfrowe połączenie samochodu z komputerem jego właściciela oraz smartfonem kierowcy. Fabrycznie zainstalowany w Sprinterze, a teraz także w Vito, moduł komunikacyjny LTE w zestawieniu z Mercedes PRO Portal oraz aplikacją na smartfon Mercedes PRO connect sprawia, że trzy kluczowe elementy efektywnej logistyki: samochód – firma – kierowca są połączone sieciowo w czasie rzeczywistym. W dodatku narzędzia te są tak samo funkcjonalne i skuteczne zarówno dla przedsiębiorcy posiadającego jeden czy dwa samochody, jak i większą ich liczbę.

Usługi Mercedes PRO – czyli jakie?

Usługi Mercedes PRO, uporządkowane tematycznie w pakietach, obejmują kluczowe obszary codziennego funkcjonowania Sprintera lub Vito.

I tak na przykład w pakiecie Efektywne zarządzanie pojazdem znalazły się: Status pojazdu, Logistyka pojazdu i Ostrzeganie przed kradzieżą. Informacje o stanie samochodu (poziom zatankowania, stan licznika, ciśnienie w oponach itp.) pozwalają właścicielowi lub kierowcy łatwiej i niemal w czasie rzeczywistym ocenić, czy dany pojazd jest gotów do kolejnego kursu. Właściciel poprzez Narzędzie do Zarządzania Pojazdami na Mercedes PRO Portal ma pełny wgląd w status wszystkich swoich samochodów online, co pozwala uniknąć przykrych niespodzianek.

Funkcja Logistyka pojazdu z kolei sprawia, że właściciel zawsze wie, gdzie znajdują się wszystkie jego samochody. Tym samym może lepiej i wydajniej planować ich trasy i szybciej reagować na przykład na niespodziewane zlecenia lub odwołane kursy. Wreszcie – Ostrzeganie przed kradzieżą – tu liczy się czas, a dzięki błyskawicznej informacji oraz usługom lokalizacyjnym można szybciej odnaleźć skradziony pojazd. Naturalnie mniej kradzieży we flocie oznacza też niższe stawki ubezpieczeniowe i mniej kłopotów w codziennej działalności.

W innym pakiecie – Usługi Assistance – klient otrzymuje usługę Zarządzania przeglądami, w ramach której jest zawsze na bieżąco poinformowany o aktualnym stanie technicznym pojazdów, a niezbędne przeglądy lub naprawy są sygnalizowane w Narzędziu do Zarządzania Pojazdami. Jednocześnie preferowany autoryzowany serwis Mercedes-Benz może sporządzić ofertę na konieczne czynności konserwacyjne, która trafia bezpośrednio do właściciela. To narzędzie sprawia nie tylko, że ryzyko nieplanowanego przestoju któregoś z pojazdów jest dużo mniejsze, ale też, że wszelkie sprawy związane z eksploatacją samochodu zajmują znacznie mniej czasu i uwagi, bo wszystkie informacje są łatwo dostępne w jednym miejscu. Dodatkowo w pakiecie znalazła się natychmiastowa Pomoc w razie wypadku lub awarii, System telefonu alarmowego Mercedes-Benz oraz Aktualizacja oprogramowania. Doskonałym uzupełnieniem tych funkcji są też Zdalna diagnoza pojazdu i Telediagnostyka. Dzięki pierwszej z nich autoryzowany serwis może zdalnie czuwać nad stanem pojazdu i nawiązać kontakt z jego właścicielem, gdy niezbędne będzie przeprowadzenie prac serwisowych lub naprawy. W ten sposób, gdy np. zbliża się przegląd, serwis może sprawdzić online, jakie czynności trzeba będzie przeprowadzić w pojeździe, przygotować z wyprzedzeniem ofertę, zamówić części i zaplanować wizytę. Co za tym idzie – pobyt w serwisie jest krótszy, a koszty można z góry zaplanować. Wsparcie Telediagnostyki dodatkowo sprawia, że zmniejsza się ryzyko niespodziewanej awarii, bo system potrafi np. odpowiednio wcześnie zasygnalizować konieczność wymiany okładzin hamulców.

Pakiet Nawigacja oznacza przede wszystkim większy komfort i przyjemność w codziennej pracy za kierownica Sprintera. Jest ściśle powiązany z rewolucyjnym systemem informacyjno-rozrywkowym MBUX i obejmuje zarówno samą inteligentną nawigację wraz z możliwością aktualizowania map online (co pozwala uniknąć sytuacji, w której nawigacja nagle się gubi, bo „nie zna” nowo oddanej do użytku drogi albo aktualnych objazdów na trasie), jak i wiele innych użytecznych funkcji. Jedną z nich jest Live Traffic Information, dzięki której system tak dobiera trasę, żeby ominąć korki, zatory lub inne niesprzyjające zjawiska po drodze do celu. Dzięki temu nawet w godzinach szczytu można sprawniej, mimo natężenia ruchu, dotrzeć do celu, a poza tym przewidzieć precyzyjnie, kiedy to nastąpi. Łatwo sobie wyobrazić, ile nerwów może to oszczędzić kierowcom i klientom, którzy np. czekają na dostawy. Na centralnym wyświetlaczu systemu MBUX kierowca zobaczy nie tylko samą trasę, ale również informacje o możliwości zaparkowania pojazdu, a także o warunkach pogodowych. Pakiet ten uwzględnia jednocześnie dostęp do wszystkich multimediów oferowanych przez MBUX, w tym zaawansowanego systemu sterowania głosem, który rozpoznaje mowę potoczną, a także wyszukiwarki internetowej i radia internetowego. Usługa Live Traffic jest także dostępna dla Nowego Vito, wyposażonego w radio z nawigacją Audio 40.

Usługi cyfrowe Mercedes PRO oferują także Zdalny dostęp do pojazdu, który – jak sama nazwa wskazuje – umożliwia otwarcie i zamknięcie Sprintera lub Vito bez kluczyka, online. Przypisany do samochodu kierowca może też uruchomić zdalnie ogrzewanie, sprawdzić status pojazdu (np. czy zamknięte są wszystkie szyby). Funkcja ta przydaje się również wówczas, gdy jest potrzeba wyjęcia lub załadowania czegoś do samochodu, a kierowca skończył już pracę – w ten sposób można np. wyposażyć serwisanta na kolejny dzień pracy w niezbędne części i narzędzia. Rozwiązanie to także pozwala lepiej chronić samochód i jego zawartość przed kradzieżą.

Wreszcie – z myślą o eSprinterze i eVito – powstało Cyfrowe zarządzanie pojazdem elektrycznym, które obejmuje m.in. takie funkcje jak zarządzanie ładowaniem i regulacją temperatury.

Co to daje?

Wszystkie wymienione pakiety można konfigurować w zależności od potrzeb użytkowników i są dostępne w najnowszych wersjach Sprintera i Vito. Obydwa te pojazdy trafiły już w ręce klientów i jak wynika z przeprowadzonych przez producenta badań opinii, już odczuli oni wiele korzyści związanych z użytkowaniem usług Mercedes PRO. Przede wszystkim dotyczą one czasu, który trzeba poświęcić na zajmowanie się pracą samochodu w firmie. Pilnowanie terminów przeglądów, statusu pojazdu, planowanie tras, to wszystko pochłania ogromną ilość czasu. Według respondentów zysk sięga nawet 5-8 godzin tygodniowo, zdaniem niemal 70 proc. ankietowanych użytkowników. Z kolei aż 90 proc. z nich twierdzi, że Mercedes PRO pozwala im także minimalizować koszty, a co za tym idzie zwiększać efektywność – tak wynika z badania online, przeprowadzonego w grudniu 2018 roku, w którym wzięło udział 160 użytkowników Mercedes PRO. W firmie, której zysk opiera się na wydajności i sprawności pojazdów, narzędzia tego typu oznaczają także możliwość obsługiwania większej liczby klientów niższym kosztem. Lepiej zaplanowane trasy, możliwość szybszego dotarcia do klienta dzięki omijaniu korków, unikanie niespodziewanych przestojów, zaplanowane z wyprzedzeniem przeglądy – to wszystko sprawia, że firma działa płynniej, klienci są bardziej zadowoleni z jakości obsługi, a właściciel pojazdu może się skoncentrować na rozwijaniu biznesu. Bo – o czym wie każdy przedsiębiorca – samochody także są pracownikami i aby mogły dobrze i wydajnie pracować, trzeba nimi troskliwie zarządzać, a to wymaga wszechstronnych i dobrze zaprojektowanych narzędzi: takich jak Mercedes PRO.