Na co zwrócić uwagę przy wyborze silosu do magazynowania zboża?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze silosu na zboże? Jak przygotować podłoże pod montaż magazynu na zboże oraz jakie dodatkowe opcje i elementy są niezbędne silosu niezbędnego do magazynowania zbóż? Na to i wiele innych pytań odpowiada ekspert.

Wybierając silos, w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad jego rodzajem, gdyż to determinuje czy będzie on m.in. służył do długoterminowego lub krótkoterminowego magazynowania zboża. Ponadto oprócz materiału z którego silos jest wykonany, należy dodatkowo zwrócić uwagę na pojemność, średnicę, wysokość, czy dodatkowe wyposażenie.

Dobór silosu do specyfiki produkcji rolnej

Typ silosu powinien być dobrany indywidualnie do charakteru gospodarstwa i planów rolnika.

- Rolnikom nastawionym na ekonomiczne rozwiązania, a w dodatku zainteresowanym małą rotacją zboża w zbiornikach polecamy wybór silosów płaskodennych. Silosy płaskodenne świetnie sprawdzą się jako zbiorniki do długoterminowego przechowywania zboża - podkreśla Wojciech Marciniszyn, dyrektor handlowy Feerum.

- Rolnicy nastawieni na tymczasowe magazynowanie zboża, dużą rotację ziarna lub uprawiający jednocześnie kilka kultur powinni zdecydować się na silosy lejowe. Wysyp w kształcie leja pozwala szybko i bezobsługowo opróżnić silos. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń do wygarniania ziarna oraz nie ma potrzeby czyszczenia silosu wewnątrz, ponieważ ziarno zostaje rozładowane w całości grawitacyjnie - zauważa dyrektor handlowy Feerum.

Jak zauważa Wojciech Marciniszyn, lej ma za zadanie ponadto chronić zawartość komory przed czynnikami zewnętrznymi.

- Silosy lejowe znajdują często zastosowanie jako silosy buforowe przy suszarniach czy czyszczalniach, ale sprawdzą się także jako magazyn długoterminowy do przechowywania wysuszonego ziarna. Feerum posiada w swojej ofercie silosy lejowe na materiały trudnousypliwe, tj. śruta czy makuch. Oprócz tego Feerum oferuje silosy lejowe z koszem wewnętrznym – ich budowa jest tańsza, ponieważ nie ma potrzeby zamawiania dźwigu wykorzystywanego przy montażu komory z lejem otwartym, dodatkowym atutem natomiast jest możliwość zabudowania i wygłuszenia wentylatora - podkreśla Marciniszyn.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze i zakupie silosu na zboże?

Przy wyborze silosu ważna jest jakość i wytrzymałość konstrukcji oraz jego przeznaczenie.

- Silosy Feerum produkowane są jedynie z blachy konstrukcyjnej ocynkowanej falistej. Blacha falista zapewnia większą sztywność konstrukcji oraz gwarantuje dłuższy czas eksploatacji silosu. Wytrzymałość oraz szczelność silosu zwiększa dodatkowo stosowany przez Feerum sposób montażu poszyć bocznych na tzw. cegłę, gdzie warstwa dolna poszycia jest wiązana przez warstwę górną przesuniętą o połowę jej długości.

Zdaniem Wojciecha Marciniszyna z Feerum, ogromny wpływ na jakość przechowywanego w silosie ziarna mają takie czynniki jak temperatura i wilgotność

- Feerum poprzez zastosowanie m.in. wywietrzników, wentylatorów, całego systemu przewietrzania silosu, a nawet specjalnej polimerowej powłoki na dachu, umożliwia pełną kontrolę nad tymi dwoma czynnikami. Dodatkowo, dzięki systemowi monitoringu temperatur operator obiektu może w wygodny sposób, w trybie online obserwować i modyfikować warunki przechowywanego ziarna. Feerum oferuje również inne pomocne rozwiązania – jak np.: dodatkowe włazy, wygarniacze ślimakowe (ułatwiają wyładunek materiału sypkiego pozostałego po grawitacyjnym opróżnieniu silosu płaskodennego) czy wysyp boczny - podkreśla dyrektor handlowy Feerum.

- Pojemność silosów ma drugorzędne znaczenie, chociaż jest nie bez znaczenia w kwestii ceny. Większa liczba silosów wpływa zazwyczaj znacząco na wzrost kosztów, poprawia jednak funkcjonalność obiektu - dodaje.

Cena i montaż silosów na zboże

Większość producentów dostarcza silosy w częściach. Wszystkie elementy są wyspecyfikowane, a specyfikacja dołączona do wysyłki. Warto sprawdzić, czy dany producent oferuje też dodatkową usługę montażu silosu. Jednak wiąże się to z wcześniejszym przygotowaniem fundamentu pod budowę magazynu na zboże.

Dopełnienie wszystkich kwestii formalno-prawnych przy budowie silosów, łącznie z projektem budowlanym, leży po stronie inwestora. Należy wykonać odpowiednie płyty fundamentowe pod silos lub baterię silosów oraz opracowanie planu zagospodarowania terenu.

Pamiętajmy, że wytyczne do projektowania płyt fundamentowych i wymiary gabarytowe silosów podaje producent. Fundament powinien być wykonany pod określony typu silosu lub baterię silosów, z uwzględnieniem jakiego typu materiał będzie w silosach składowany.

Montaż silosu może się odbywać w pozycji poziomej lub pionowej, w zależności od rodzaju produktu i zaleceń producenta. Należy jednak pamiętać, aby nie rozpoczynać montaży bezpośrednio na gruncie, a na wcześniej przygotowanym fundamencie. Przed przystąpieniem do montażu silosu zaleca się zorganizowanie dźwigu o odpowiedniej nośności wraz z zamocowanym zespołem krzyżakowym i linami.

Należy też zaopatrzyć się w drewniane belki o długości odpowiadającej średnicy silosu, w ilości odpowiadającej liczbie carg (pasów blachy, będących elementem płaszcza silosu). Odpowiednie ich ułożenie zapobiegnie odkształceniom płaszczy silosu w trakcie montażu.

Szczegółowe informacje dotyczące uszczelnienia, montażu carg, okien rewizyjnych oraz pokrycia dachu, ewentualnie leja oraz dodatkowych akcesoriów (zsypu bocznego, włazu inspekcyjnego, stożka ssypowego) dostarcza producent silosu.

Cena 1 silosu na zboża zależą od rodzaju konstrukcji i materiału wykonania, pojemności, dodatkowych akcesoriów, czy jest on używany czy też nowy.

Można już zakupić używany silos o pojemności ok. 40 ton za ok. 4 tys. zł. Nowy silos do zboża o wysokości do 6,95 m i pojemności 29,5 m3 (wymaga tylko zgłoszenia) można zakupić już za kwotę ok. 12 tys. zł brutto.

