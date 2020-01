Niemcy: Nastroje w rolnictwie uległy dalszemu pogorszeniu

Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DBV), przedstawił aktualne wyniki grudniowego barometru gospodarczego. Nastroje niemieckich rolników uległy dalszemu pogorszeniu.

Według prezesa, oprócz trudnej sytuacji ekonomicznej wyniki te pokazują przede wszystkim wysoki poziom niepewności w niemieckim rolnictwie. Rolnicy są przedsiębiorcami. A każdy z nich, gdy chce coś zrobić, potrzebuje wiarygodnych warunków ramowych, aby móc inwestować w przyszłość. Polityka musi być ukierunkowana na to.

Przy wartości wskaźnika wynoszącej zaledwie 8,2 punktu obecna sytuacja jest bardzo niekorzystnie przez niemieckich rolników. W poprzednich ankietach w marcu, czerwcu i wrześniu 2019 r. nastrój już się pogarszał.

Podczas gdy obecna sytuacja w porównaniu z wrześniem jest oceniana prawie bez zmian (3,13), oczekiwania dotyczące przyszłego rozwoju gospodarczego uległy dalszemu pogorszeniu i osiągnęły bezprecedensowo niski poziom o wartości 3,34 w skali od 1 do 5.

Plany inwestycyjne rolników na kolejne sześć miesięcy są niższe niż w poprzednim roku. Tylko 33 proc. ankietowanych firm chce w tym czasie przeprowadzić inwestycje. Wolumen inwestycji planowany na kolejne sześć miesięcy na 3,8 miliarda euro jest o 0,5 miliarda euro niższy niż w roku poprzednim. Inwestycje w budynki inwentarskie generujące wartość i wzrost dobrostanu zwierząt, maleją przede wszystkim. Uwzględniając budowę domów i budynków inwentarskich, na kolejne sześć miesięcy planowana jest jedynie kwota 2 miliardów euro, czyli o 0,3 miliarda euro mniej niż w roku poprzednim. Natomiast planowane nakłady inwestycyjne w maszyny i urządzenia oraz energię odnawialną pozostają niezmienione i wynoszą łącznie 1,7 miliarda euro.

Według DBV, jeśli tylko, co trzeci rolnik chce zainwestować w przyszłość, odzwierciedla to niezwykle trudną sytuację gospodarczą.

Płynność finansowa gospodarstw prawie nie zmieniła się od września, ale jest znacznie gorsza w porównaniu z 2019 rokiem. Sytuacja jest szczególnie napięta w gospodarstwach produkujących paszę i gospodarstwach we wschodnich Niemczech.

O ile ocena obecnej sytuacji w zakładach przetwórczych w porównaniu do wrześniem jest lepsza ze względu na rozwój globalnego rynku spowodowany afrykańskim pomorem świń, to pozostaje prawie niezmieniona w gospodarstwach rolnych. Ocena sytuacji w gospodarstwach paszowych jest gorsza. Przyszłe oczekiwania uległy jednak dalszemu pogorszeniu we wszystkich rodzajach działalności.

W szczególności rozwój cen trzody chlewnej pozytywnie wpłynął na obecny nastrój w rolnictwie w ostatnich miesiącach. Natomiast rosnące ceny pasz i energii miały działanie tłumiące. Czynniki wpływające na politykę, takie jak krajowa i europejska polityka rolna, a także warunki konkurencji w UE są oceniane źle.