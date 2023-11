Po ataku Rosji na Ukrainę i rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w ramach protestu przeciwko działaniom agresora, konsumenci bojkotowali rosyjskie marki oraz te firmy, które mimo działań wojennych, kontynuowały biznes w Rosji. Obecnie media społecznościowe pełne są nawoływań do bojkotowania firm, które wspierają Izrael lub tych, które nie dość mocno, wedle niektórych środowisk, potępiły izraelską zbrojną odpowiedź na atak Hamasu. Czy tego typu działania zawsze mają uzasadnienie i sens?

Konflikt zbrojny między Izraelem a Palestyną przenosi się nie tylko do sieci, lecz ma także wpływ na wybory konsumenckie.

Poprzez kupowanie lub bojkot konkretnych produktów ludzie chcą podkreślić swoje stanowisko w tej sprawie.

Nie inaczej było w przypadku wojny między Rosją a Ukrainą, gdy wiele osób deklarowało odrzucenie konkretnych marek lub sieci handlowych, które nie potępiły działań Rosji i kontynuowały biznesy w kraju agresora.

W odsłonie bliskowschodniej także nie brakuje podobnych akcji ze strony konsumentów, a najgłośniejsze bojkoty dotyczyły m.in. sieci McDonalds i Starbucks.

Jak to z siecią McDonald's było?

Po rozpoczęciu ataków odwetowych przez Izrael w Internecie pojawiły się informacje, że lokalna sieć McDonald's przekazała tysiące darmowych posiłków członkom Izraelskich Sił Obronnych (IDF). Ten gest został odebrany przez grupy propalestyńskie jako wspieranie izraelskich działań w Strefie Gazy. Po tych doniesieniach do sieci trafiło wideo, na którym widać wypuszczane myszy na terenie restauracji McDonald's w Birmingham. Gryzonie były pomalowane w kolory flagi palestyńskiej, a z nagrania wynikało, że do takiego incydentu doszło dwukrotnie. W tej sprawie policja zatrzymała 32-letniego aktywistę Billala Husseina. Do sprawy odniosła się sieć McDonald's. Według PAP koncern zaznaczył, że "nie finansuje ani nie wspiera żadnego z rządów zaangażowanych w konflikt", a wszelkie działania podjęte przez lokalnych licencjonowanych partnerów biznesowych odbyły się bez jego zgody. Rzecznik McDonald's powiedział portalowi ABC News, że firma koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom w Izraelu. Rzecznik dodał, że aby wesprzeć ludzi w regionie, McDonald's przekazał darowiznę w wysokości 1 miliona dolarów podzieloną równo między Czerwony Krzyż i Światowy Program Żywnościowy.

Starbucks pozwał swój związek zawodowy

Związek zawodowy pracowników Starbucksa (Starbucks Workers United) po 7 października jako organizacja pracownicza opublikował usuniętą już wiadomość na portalu X, dawniej znanym jako Twitter, wyrażającą solidarność z Palestyńczykami. Po tym poście nastąpiła reakcja ze strony grup prożydowskich, a Starbucks zdecydował się pozwać związek zawodowy do sądu, zaznaczając, że chce uniknąć łączenia stanowiska związku ze stanowiskiem firmy. Na swojej stronie 13 października wydał zaś oświadczenie, w którym potępia akty terroru i eskalację przemocy, ale zdecydowanie nie zgadza się z oświadczeniami złożonymi przez Workers United.

W ciągu miesiąca, odkąd Hamas przeprowadził atak na terytorium Izraela, a Izrael odpowiedział kampanią bombową i inwazją na Strefę Gazy, dyskusja na ten temat nie milkła także w Google. Izraelscy i żydowscy pracownicy wyrazili złość z powodu wiadomości publikowanych w wewnętrznych kanałach Google, w tym co najmniej jednej, która była według nich jawnie antysemicka. W środę, jak donosi New York Times, grupa pracowników opublikowała list otwarty skierowany do kierownictwa Google, oskarżając firmę o podwójne standardy, które pozwalają na "wolność słowa izraelskim pracownikom, ale odbierają ją arabskim, muzułmańskim i palestyńskimi członkom korporacji".

Jaką strategię powinny przyjąć korporacje?

Wokół Starbucksa, McDonald'a i innych dużych firmy narosły kontrowersje związane z wojną między Izraelem a Hamasem. Treści o politycznym ładunku, aktywizm w mediach społecznościowych i presja zajmowania stanowisk przez korporacje nie tylko w światopoglądowych, lecz także politycznych kwestiach są i będą nie lada wyzwaniem dla firm. Stawką jest wizerunek marki i sprzedaż. Choć, jak pokazuje przykład bojkotu po ataku Rosji na Ukrainę, po początkowej fali konsumenckiego sprzeciwu, z czasem wygoda i praktyka wzięły górę nad ideologicznymi, choćby nawet najsłuszniejszymi, decyzjami. Jak będzie w tym przypadku? Czas pokaże.

Turecki parlament bojkotuje Coca-Colę i Nestlé . W parlamentarnej stołówce nie ma już miejsca dla tych produktów

Kolejnym, nieco innym przypadkiem jest ten turecki. Tu do głosu nie doszli konsumenci lub pracownicy danej firmy, a politycy. Jak podaje agencja Reuters, turecki parlament usunął produkty Coca-Coli i Nestlé ze swoich restauracji z powodu rzekomego poparcia tychże firm dla Izraela.

Produkty firm, które wspierają Izrael, nie będą sprzedawane w restauracjach, stołówkach i herbaciarniach na terenie kampusu parlamentarnego - oświadczyło Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji, choć nie podało, o które konkretnie firmy chodzi.

Źródło parlamentarne powiedziało, że napoje Coca-Cola i kawa rozpuszczalna Nestlé były jedynymi markami usuniętymi z menu, dodając, że decyzja miała być odpowiedzią na "ogromne oburzenie opinii publicznej przeciwko tym firmom".