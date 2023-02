W czerwcu ub. roku prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, powstaną tymczasowe silosy, dzięki którym usprawniony zostanie eksport ukraińskiego zboża drogą lądową do tych państw, które na to ziarno czekają. To ile tych silosów powstało? Co z innymi deklaracjami Amerykanów?

Prezydent USA Joe Biden będzie przebywał w Polsce w dniach 21-22 lutego, czyli tuż przed rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę. Przywódca Stanów Zjednoczonych spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO. 21 lutego o godz. 17:30 wygłosi też specjalne przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.

To już druga wizyta Bidena w Warszawie w ciągu niespełna roku. I dobra okazja do tego, żeby przypomnieć jakie inwestycje zapowiadali Amerykanie, m.in. w naszym kraju, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, i co z tych zapowiedzi zostało zrealizowane.

Jak przetransportować ukraińskie zboże?

Jeszcze w maju ub. roku wydawało się, że jednym z największych globalnych problemów w kontekście wojny na Ukrainie (oczywiście mówimy tu tylko o sprawach bezpieczeństwa żywnościowego) i nieciekawej wówczas sytuacji podażowo-popytowej na świecie odnośnie zbóż jest to, jak przetransportować ukraińskie ziarno do krajów, gdzie na to zboże czekają, ale doczekać się nie mogą, bo rosyjski agresor blokuje czarnomorskie porty.

W tym czasie z wizytą do Polski przyjechał sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack, i wspólnie z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim oraz komisarzem ds. rolnictwa UE Januszem Wojciechowskim i wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem dyskutowali w Warszawie m.in. o możliwościach zwiększenia wywozu ukraińskiego zboża transportem kolejowym i drogowym.

Na konferencji prasowej poinformował, że departament rolnictwa Stanów Zjednoczonych utworzył fundusz w wysokości 282 mln dol., który będzie przeznaczony na wsparcie dla Ukrainy, w zależności od potrzeb (m.in. na rzecz zakupu zbóż i uzupełnienie luki, która powstała na światowym rynku).

- Jest wiele krajów na świecie, które były uzależnione od zakupu zbóż z Ukrainy. Niestety, ze względy na zakłócenia spowodowane wojną, ich potrzeby mogą nie być spełnione. Dlatego należy uruchomić zasoby, które mają na celu zapełnienie tej luki - powiedział Tom Vilsack. Poinformował też, że USA rozważa uruchomienie kolejnego pakiet pomocy dla Ukrainy, który ma zapewnić m.in. pomoc humanitarną oraz pokryć koszty pobytu uchodźców.

W wywiadzie dla red. Iwony Dyby Tom Vilsack wspomniał natomiast, że Kongres Stanów Zjednoczonych myśli też nad wsparciem infrastruktury na Ukrainie, by zboże szybciej i efektywniej opuszczało Ukrainę.

Biden będzie budował w Polsce silosy

To ile tego ukraińskiego zboża kupili Amerykanie na pokrycie światowej luki? Ile tego zboża dostarczono do krajów np. Afryki? No niestety, póki co, nie wiadomo. Na pytanie, jak komisarz UE ds. rolnictwa ocenia dziś pomoc udzieloną przez USA Ukrainie w kontekście zapowiedzi jakie padły z ust Toma Vilsacka w czasie ostatniej wizyty Amerykanów w Polsce w maju 2022 r., Janusz Wojciechowski odpowiedział: „Lecę w tym tygodniu do USA, będę m. in. o tym rozmawiał”.

Dobrze by było zapytać się też – Panie Komisarzu – co z tymi silosami, budowę których zapowiedział tym razem w czerwcu ub. roku prezydent USA Joe Biden. Zdaje się, że żaden jeszcze nie powstał. Dlaczego?

Zresztą – może to i dobrze, że żaden „amerykański” silos na granicy nie został, póki co, wybudowany. Biorąc pod uwagę fakt, do czego już doprowadziło zawieszenie ceł i kontyngentów w handlu z Ukrainą, każda dodatkowa powierzchnia przechowalnicza doprowadziłaby do tego, że praktycznie rolnicy mogliby w ogóle przestać produkować zboże w Polsce…

Panie Prezydencie Biden, może darujmy już sobie te silosy. Jest natomiast taka sprawa: Polsce potrzebne są środki finansowe na rozbudowę agroportów. Dziś problemem nie jest to, jak przewieźć zboże przez polsko-ukraińską granicę (z tym sobie poradziliśmy, mimo kwestii niezgodności w rozstawie torów) ale to, jak to zboże wyeksportować, np. do Afryki. Krajowe terminale portowe to obecnie głównie obrót towarami pozarolniczymi (węgiel, drewno, rudy żelaza, drobnica). Nie mamy po prostu jak załadować zboża na statki. Tak więc, jak już mówimy o pomocy Ukrainie – a pewnie wiele słów na ten temat padnie teraz w czasie Pana lutowej wizyty w Warszawie – prosimy o konkretne wsparcie inwestycji w polską infrastrukturę portową. Ukraina na tym na pewno też skorzysta.