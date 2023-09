44 000 hektarów i 46 000 sztuk bydła - akcjonariusze sprzedają gospodarstwo w Paragwaju za 84 mln euro.

Gospodarstwo należy obecnie do 23 udziałowców z Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ogromna farma w Paragwaju posiada też dziesięć magazynów i 30 domów z mieszkaniami dla pracowników.

Farma na sprzedaż położona jest w zachodniej części Paragwaju, w samym sercu regionu Gran Chaco. Na powierzchni 44 000 ha znajdują się: rezerwat leśny o powierzchni 18 500 ha, 25 000 hektarów pastwisk i 500 ha pól, na których uprawiane są zboża i soja. Firma zatrudnia 95 pracowników i dzierżawi dodatkowo 16 000 ha gruntów

Dominuje wypas bydła mięsnego

W megafarmie utrzymywane jest 46 000 bydła głównie rasy Brangus, będącej krzyżówką Angusa i Brahmana wypasanych jest na pastwiskach przez cały rok. Gospodarstwo uprawia zboża i soję na 500 ha gruntów ornych. Bydło poddaje się ubojowi w średnim wieku od 23 do 26 miesięcy. Sprzedawane są z gospodarstw do zakładów przetwórstwa mięsnego. Eksportują one produkty mięsne do Chile, Izraela, Tajwanu i Brazylii. Gospodarstwo zostało wystawione na sprzedaż na całym świecie.