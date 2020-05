Piotr Grauer na EEC Online: Widzimy szereg zagrożeń dla producentów żywności

Radykalne ograniczenie działalności branży HoReCa, zmiany aktywności konsumentów, perturbacje w transporcie, kwestia ściągalności należności czy dostępność siły roboczej to niektóre z problemów, z którymi boryka się branża spożywcza w czasach pandemii – mówił podczas EEC Online Piotr Grauer, dyrektor w KPMG Advisory.

Jak zaznaczył Piotr Grauer, początkowo wydawało się że branża spożywcza jest dość odporna na zawirowanie związane z pandemią koronawirusa.

– W drugim tygodniu marca był pik zakupowy. Wszyscy rzucili się na półki sklepowe, a podaż nie nadążała nad popytem. Szczyt był jednak chwilowy. Od połowy marca nastąpiły ograniczenia w handlu, gastronomii i usługach. I dziś perspektywy branży wyglądają trochę inaczej – powiedział dyrektor KPMG Advisory.

– Widzimy szereg zagrożeń dla producentów żywności – stwierdził.

Pierwsza rzecz to radykalne ograniczenie działalności całej branży turystycznej, szczególnie hotelarstwa, restauracji, co spowodowało załamanie się sprzedaży producentów wyspecjalizowanych w obsłudze sektora HoReCa.

Kolejna to zmiana aktywności konsumentów – spadki sprzedaży niektórych kategorii, np. artykułów impulsowych.

Problemem jest też sytuacja w innych krajach i perturbacje w transporcie, co ma negatywny wpływ na działalność eksportową (stanowiącą ¼ przychodu branży przetwórstwa spożywczego).

Innym problemem, z którym branża będzie się musiała zacząć coraz częściej zmagać, jest kwestia ściągalności należności.

– W obecnej sytuacji wszyscy kontrahenci koncentrują się na oszczędzaniu gotówki. Terminy płatności są maksymalnie wydłużane. W niedalekiej przyszłości może dojść do coraz większych zatorów płatniczych i upadłości niektórych kontrahentów – wymieniał dyrektor w KPMG Advisory.

Niezależnie od koronawirusa zagraża nam w tym roku susza, która może pogłębić problemy branży, wpłynąć na ceny i dostępność surowców.

Do tego dochodzi – ograniczona w tym – dostępność siły roboczej.

– W dłuższej perspektywie będziemy mieli do czynienia ze zmianą zachowań konsumenckich – powiedział Grauer.

Jego zdaniem, mamy do czynienia z kolejnymi fluktuacjami zachowań konsumenckich. Kilka z nich już nastąpiło: początkowy pik produktów suchych, sypkich, o długim terminie przydatności do spożycia, zakupy na zapas, później gwałtowne skurczenie się popytu na te produkty. Teraz znoszenie restrykcji plus nadchodzący okres wakacyjny czy sezon grillowy będą sprzyjały ożywieniu aktywności zakupowej.

Prelegent odniósł się także do widma przejęć w przemyśle spożywczym dokonywanych przez dużych, międzynarodowych graczy.

– Czas kryzysu to okres, kiedy powszechnie uważa się, że właściciel są bardziej skłonni do rozmów o sprzedaży, wyceny się urealniają, a na rynku pojawiają się drapieżni łowcy okazji, którzy przejmują firmy za bezcen. W praktyce jednak aktywność akwizycyjna spada. Tak było w poprzednim kryzysie. Ma to jasne uzasadnienie i wiele czynników na to wpływa. Większość właścicieli decyduje się taki okres przeczekać. Spada też apetyt inwestorów. Wprawdzie łowcy okazji się trafiają, ale większość firm ma własne problemy i dużo trudniej im planować przyszłość. W takim okresie też dużo trudniej przeprowadzić taką transakcję. Są ograniczenia związane z pozyskaniem finansowania bankowego. Trzeba się zmagać z problemami operacyjnymi. Jest niepewność co do prognoz i biznes planu. To wszystko bardzo utrudnia przeprowadzenie takiej transakcji – powiedział.

Napędzać transakcje może natomiast narastający problem sukcesji. Część właścicieli zmęczy się kryzysem. Nie będzie łatwo o finansowanie zewnętrzne. Będzie mniej skłonności do transakcji sprzedaży. Więcej będzie poszukiwań inwestorów oraz prób podniesienia kapitału.

Prelegent dodał, że większość firm jest w dobrej kondycji finansowej po okresie koniunktury i wzrostu eksportu. Udaje im się też korzystać z instrumentów wsparcia.

Piotr Grauer, dyrektor w KPMG Advisory, był prelegentem debaty „Sektor spożywczy – branża strategiczna”, która odbyła 19 maja 2020 w ramach EEC Online.

