Podlaskie Zakłady Zbożowe z nowymi inwestycjami w 2020 r.

Mimo wielu niesprzyjających okoliczności produkcja mąk w Podlaskich Zakładach Zbożowych S.A. w Białymstoku szła nieprzerwanie, a firma w minionym roku ma na swoim koncie wiele sukcesów i udanych inwestycji.

– Pandemia odbiła się na wszystkich branżach, nie ominęła również i naszej. Jednak mimo tego nie mogę powiedzieć, że ten rok był nieudany. Utrzymaliśmy ciągłość produkcji, nie zmniejszyliśmy zatrudnienia, a dodatkowo zrealizowaliśmy wiele planowanych inwestycji – mówi Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. w Białymstoku.

Profesjonalne laboratorium i piekarnia wypiekowa to dwie pierwsze inwestycje, które PZZ S.A. zrealizowały na początku 2020 roku. Profesjonalne laboratorium zostało wyposażone w najwyższej jakości sprzęt laboratoryjny. W laboratorium sprawdzane są podstawowe parametry mąk, tj. ilość i jakoś glutenu, popiołu czy liczba opadania. Dodatkowo niezwykle istotne jest sprawdzenie parametrów wypiekowych oferowanej mąki, co umożliwiają profesjonalne urządzenia takie jak alweograf, farinograf czy amylograf. Dzięki temu PZZ jest w stanie produkować mąki specjalistyczne.

Aby mieć absolutną pewność, że mąka jest odpowiedniej jakości, cały proces kontroli wyrobu gotowego kończy się próbnym wypiekiem w piekarni laboratoryjnej. Tu z pieca wychodzi pieczywo pszenne, mieszane, żytnie oraz specjalistyczne, np. pizza czy ciastka.

– Piekarnia laboratoryjna to taka mała piekarnia, w pełni wyposażona w odpowiednie sprzęty do wypieku pieczywa. Dzięki temu wiemy, jak wyprodukowana przez nas mąka sprawdzi się w praktyce u piekarzy. Ocenie podlegają wówczas walory smakowo – zapachowe, wygląd oraz objętość wypieków. Po końcowej akceptacji gotowego produktu jesteśmy pewni, że mąka z czystym sumieniem może trafić do odbiorców – mówi Sylwia Majewicz.

Dwie spedycje – mąk i otrębów

Nowoczesna spedycja mąk została oddana do użytku w pierwszym kwartale roku. To znacznie ułatwiło pracownikom PZZ S.A. sprawną dystrybucję oraz precyzyjne wydawanie zaplanowanej ilości mąki. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii oraz osprzętom, odbywa się to z zachowaniem bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa żywności. Dodatkowo pokaźne zbiorniki na spedycji pozwalają zmagazynować jeszcze większe ilości mąki.

– Nowa spedycja otrębowa to nasza ostatnia inwestycja, która jest już na finiszu prac. Po modernizacji młyna znacznie zwiększyliśmy dobowy przemiał zboża. Spowodowało to konieczność wybudowania nowej spedycji otrębowej, która będzie praktycznie całkowicie bezobsługowa. Będzie wyposażona w laser, który skontroluje ilość wsypanych otrąb w danym miejscu i przesunie rękaw zasypowy w kolejne miejsce, aby zasyp był rozłożony równomiernie– mówi prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A.

Więcej na ten temat na portalspozywczy.pl