Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Organizacja będzie reprezentować wspólny głos przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem produktów pochodzenia roślinnego, a także wspierać dalszy rozwój branży. Za cel stawia sobie również promowanie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia udziału produkcji roślinnej w polskim i europejskim systemie żywnościowym na poziomie politycznym, prawnym i instytucjonalnym. Jednym z inicjatorów powołania PZPŻR jest grupa spółek DANONE, producent m.in. marki Alpro.

Grupa spółek DANONE od początku działalności w Polsce realizuje podwójne zobowiązanie o równoległym rozwoju gospodarczym i społecznym, a także misję niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom jak to możliwe. W myśl wizji One Planet. One Health podejmuje działania mające na celu zachęcanie i umożliwianie konsumentom właściwych wyborów żywieniowych, mających pozytywny wpływ zarówno na stan zdrowia obecnego i przyszłych pokoleń, jak i kondycję planety. Zaangażowanie w powołanie nowej organizacji branżowej to kolejny krok w tym kierunku.

– Wraz z partnerami dostrzegliśmy potrzebę stworzenia organizacji działającej w imieniu dynamicznie rozwijającej się branży produktów pochodzenia roślinnego. Mimo stałego rozwoju tego segmentu i coraz większego zainteresowania konsumentów ofertą roślinną nie było organizacji, która działałaby w imieniu producentów z tej branży. Cieszymy się, że to się zmieniło, a Danone, producent marki Alpro, będącej liderem kategorii , jest częścią tej zmiany – podsumowuje Paulina Kaczmarek, Kierowniczka Działu Zrównoważonego Rozwoju w Danone i członkini zarządu Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej.

Oficjalna inauguracja działalności nowej organizacji miała miejsce podczas konferencji Plant Power Perspective, która odbyła się w dniach 19-20 października 2023.

Cele skrojone na miarę

Wśród głównych tematów, które znalazły się na premierowej agendzie organizacji można odnotować m.in. jeszcze lepsze reprezentowanie interesów całej branży przed organami państwowymi i samorządowymi, wspieranie procesów tworzenia norm żywieniowych oraz wytycznych w żywieniu publicznym, a także zaangażowanie w procesy legislacyjne dotyczące wykorzystania nowych technologii w produkcji żywności pochodzenia roślinnego. Jednym z priorytetów będą także działania na rzecz stworzenia nowego kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności, która jest stosowana do wydzielenia branż czy sektorów gospodarczych, mająca na celu jak najlepsze opisanie zakresu działań danego podmiotu) dla producentów roślinnych alternatyw dla mięsa, nabiału, jajek itd. Uzyskanie dedykowanej klasyfikacji w PKD da możliwość bardziej regularnego, ale też jednoznacznego i dokładnego wskazania wielkości i potencjału branży roślinnej. Obraz ten nakreśli także planowane zbadanie wielkości polskiej branży roślinnej, m.in. pod kątem obrotów i poziomu zatrudnienia.

Do nowo powstałej organizacji dołączać mogą wszystkie firmy zajmujące się produkcją roślinnych alternatyw dla mięsa i nabiału. Zaś nad jej uruchomieniem pracowali zarówno przedstawiciele firm międzynarodowych, tj. Danone czy Upfield jak i lojalnych marek, tj. Dobra Kaloria, Roślinna Magda, Apollo Roślinny Qurczak czy Bezmięsny. Do grona członków-założycieli organizacji należą nie tylko producenci, ale także inne podmioty z ekosystemu branży roślinnej: akcelerator start-upów Foodtech.ac i kampania RoślinnieJemy. Integracja środowiska producentów z branży roślinnej jest kluczowa w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego systemu żywnościowego.

Rynek roślinny wciąż się rozwija

Powołanie branżowej organizacji jest także niezwykle istotne z punktu widzenia tempa rozwoju tego sektora. W ciągu ostatnich 5 lat odsetek gospodarstw domowych w Polsce, w których obecne były produkty roślinne, zwiększył się blisko trzykrotnie – w 2018 roku było to 11,5%, a w ostatnim roku już 31,7% . W ostatnich trzech latach sprzedaż produktów roślinnych w Polsce wzrosła o 46,9% . Tylko w ciągu ostatniego roku po produkty z tej kategorii sięgnęło przeszło 400 tys. nowych gospodarstw w porównaniu z rokiem poprzednim . Rynek ten dynamicznie się rozwija, utrzymując dwucyfrowe wzrosty – zarówno w ujęciu wartościowym (+17,2% rok do roku), jak i ilościowym (14,7% rok do roku) . Konsumenci najchętniej kupowali napoje i roślinne alternatywy dla jogurtów, które łącznie generowały ponad 90% sprzedaży.

Na rozszerzenie codziennego menu o produkty pochodzenia roślinnego coraz częściej decydują się też mieszkańcy małych i średnich miast (poniżej 200 tys. mieszkańców), którzy obecnie stanowią ponad 40% nowych użytkowników kategorii . Często pierwszym produktem z kategorii, po jaki sięgają konsumenci – są napoje roślinne, których oferta stale się rozwija, do czego przyczynia się m.in. lider rynku - marka Alpro z portfolio DANONE.

- Większy udział produktów roślinnych w diecie to nie tylko korzyści zdrowotne dla każdego z nas, ale również minimalizowanie negatywnego wpływu na stan planety. Jako grupa spółek DANONE podejmujemy działania, które przyczyniają się do poszerzenia świadomości konsumentów w tym zakresie, dbając także o to, aby produkty te były coraz bardziej dostępne. Zmiany zachodzące na rynku dają nadzieję na przyszłość – dodaje Paulina Kaczmarek.

Produkty pochodzenia roślinnego są ważnym elementem m.in. diety planetarnej, zakładającej zmniejszenie o połowę spożycia czerwonego mięsa i cukru oraz podwojenie spożycia owoców, warzyw i nasion roślin strączkowych. Rozwiązanie to zostało opracowane przez zespół 37 naukowców (wchodzących w skład The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health) i łączy smak oraz przyjemność jedzenia z korzyściami dla zdrowia i troską o stan planety. Dieta ta jest zalecana również przez ekspertów zainicjowanego przez DANONE Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy „Żywność dla Przyszłości”.