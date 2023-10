Firma Wafrah for Industry & Development z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, poszukuje dostawców kukurydzy, mąki pszennej i semoliny. Gdzie słać oferty?

Pojawiła się szansa na upłynnienie zapasów kukurydzy z polskich magazynów.

Firma Wafrah for Industry & Development z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, poszukuje dostawców kukurydzy, mąki pszennej i semoliny - zgodnie z załączoną poniżej tekstu specyfikacją.

- Wafrah for Industry & Development jest właścicielem i operatorem czterech nowoczesnych i zaawansowanych technicznie fabryk, które produkują szeroką gamę wysokiej jakości produktów spożywczych zaspokajających potrzeby i gusta konsumentów w Arabii Saudyjskiej i na rynkach międzynarodowych. Wafrah for Industry & Development oferuje możliwość wykorzystania swoich ogromnych zasobów produkcyjnych i umiejętności w produkcji marek własnych dla różnych wiodących klientów, zarówno lokalnie, jak i regionalnie. Lista produktów firmy Wafrah for Industry & Development obejmuje produkty makaronowe, mrożone, schłodzone i gotowane produkty mięsne, mrożone frytki, produkty z orzeszków ziemnych i płatki śniadaniowe. Wafrah for Industry & Development jest właścicielem i sprzedaje kilka wiodących marek, takich jak Wafrah, Macolate, Caprini, Saudi Garden i Aghsan.

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy, są proszone o przesyłanie danych osoby do kontaktu (wymagany j. angielski) oraz katalogu produktów (najlepiej linku do katalogu) do 20 października br. (piątek) do końca dnia do KOWR, na adres mailowy katarzyna.szymanska@kowr.gov.pl

Przesłanie ww. informacji do KOWR oznacza zgodę na ich przekazanie do firmy Wafrah for Industry & Development.