Chociaż wyniki badań Boston Consulting Group wskazują, że firmy założone przez kobiety przynoszą wyższy zwrot z inwestycji niż te założone przez mężczyzn, nadal kobiece firmy stanowią zdecydowaną mniejszość w skali światowej.

Niedawno opublikowany raport Polskie Startupy 2022 wskazuje, że podobnie sytuacja ma się na naszym rynku startupowym, gdzie wciąż istnieje deficyt kobiet. Podmiotów, w których stanowią one ponad połowę zespołu, jest tylko 21 proc. - w tym jedynie 15 proc. startupów, gdzie żeńska część zespołu przekracza połowę zatrudnionych. Natomiast tych firm, gdzie kobiety stanowią ponad trzy czwarte załogi, jest tylko 6 proc. Wśród badanej grupy co trzeci startup wskazał, że kobiety stanowią maksymalnie jedną czwartą zespołu, a takich, gdzie niemal połowa zespołu to kobiety jest 29 proc.

Coraz częściej i głośniej mówi się także o kobietach w sektorze rolno-spożywczym.

W wielu krajach wnoszą one do biznesu nową jakość, a mimo to nadal silny jest stereotyp, że gospodarstwo rolne powinno być prowadzone przez mężczyznę.

Dane Eurostatu wskazują, że kobiety zatrudnione w rolnictwie stanowią w Polsce 41%, jednak nie obejmuje to ich nieodpłatnej pracy, która jest ważną częścią funkcjonowania gospodarstw rolnych. Z tego względu zaangażowanie kobiet w rolnictwie jest często niedoszacowane. Na świecie sytuacja jest jeszcze mniej korzystna, ponieważ wiele kobiet nie ma dostępu do własności ziemi i możliwości finansowania działalności rolniczej, co sprawia, że nie mają szans na rozwój swojego agrobiznesu, mimo tego że 79% kobiet pracujących w sektorze jest całkowicie zależnych od dochodów z rolnictwa. Z tej perspektywy sektor rolny, mimo szerokiego uczestnictwa kobiet w różnych jego obszarach, nadal stereotypowo traktowany jest jako męski.

EIT Food odpowiada na powyższe wyzwanie w programie EWA – Empowering Women in Agrifood, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia kobietom na wczesnym etapie kariery zawodowej w wykorzystaniu ich potencjału poprzez zapewnienie im odpowiedniej wiedzy i dostępu do szerokiej sieci kontaktów, aby mogły pomyślnie założyć i rozwinąć zrównoważony biznes w branży rolno-spożywczej.

Przez ostatnie trzy lata program wsparł ponad 250 przedsiębiorczyń. Przez sześć miesięcy uczestniczki programu biorą udział w wydarzeniach i dedykowanych warsztatach, rozwijając przy tym swoje pomysły biznesowe pod indywidualnym okiem profesjonalnej Mentorki lub Mentora.

Program EWA stale się rozwija i jego kolejna, już trzecia edycja odbyła się w 2022 roku. Kraje z części Europy Środkowo-Wschodniej, które pomyślnie wdrożyły program to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Łotwa oraz Litwa. Dziesięć kobiet z każdego kraju otrzymało szansę odbycia niesamowitej biznesowej podróży i wpłynięcia na zmianę w branży rolno-spożywczej, a dzięki swojemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy dotarły do finałów programu prezentując swoje pomysły biznesowe szerokiej publiczności.

Szczegóły programu EWA w poszczególnych krajach można znaleźć TUTAJ.

W 2023 roku program odbędzie się także w Polsce. Szczegóły można śledzić na profilu oddziału EIT Food CLC North-East.

EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność wspierająca innowacje dla rynku rolno-spożywczego, pracująca nad budowaniem systemu żywnościowego dostosowanego do przyszłości, ma na celu przezwyciężenie wyzwań związanych z brakiem różnorodności w sektorze rolno-spożywczym. Innowacja, która umożliwia zaangażowanie wszystkich osób bez względu na płeć, jest niezbędna dla osiągnięcia i utrzymania silnego systemu rolno-spożywczego, który przyniesie najwięcej korzyści. EIT Food jest niezależnym organem Unii Europejskiej, wspieranym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).