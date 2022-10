Maksymalna taryfa na prąd w wysokości 785 zł/MWh to propozycja rządu dla mikro, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw na 2023 r. Czy i na jakich zasadach obejmie ona także producentów rolnych? Sprawdź, co odpowiedzieli nam eksperci z MKiŚ.

Właściciele przedsiębiorstw zostaną objęci od 1 grudnia 20222 r. mechanizmem maksymalnej ceny energii elektrycznej i wyniesie on do 785 zł za 1 MWh.

Wsparcie obejmuje również odbiorców będących producentami rolnymi będącymi osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Maksymalna cena prądu dla producentów rolnych i firm ma obowiązywać do poziomu 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ceny prądu w taryfie C przyprawiają o ból głowy nie tylko przedsiębiorców i właścicieli firm ale tez i producentów rolnych. W 2022 r. wielu sprzedawców energii podnosiło wielokrotnie stawki za prąd w taryfie C tak, że osiągają one już pułap od ok. 2,18 zł do nawet prawie 3 zł za 1 kWh. A to nie koniec podwyżek w taryfie C. Od 1 listopada br. ceny prądu w taryfie C podnosi też PGE dystrybucja i sięgną one na poziomie 2,58 zł/kWh.

Jak będzie działać mechanizm maksymalnej ceny za prąd w 2023 r.?

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. który wprowadza maksymalne granicę stawek cen prądu jakie mogą w następnym roku wprowadzić sprzedawcy energii.

Oznacza to, że sprzedawcy od 1 grudnia 2022 r. mogą ustalić stawki przedsiębiorców, małych i średnich firm oraz producentów rolnych, ale też i odbiorców wrażliwych maksymalnie do 785 zł za MWh, czyli maksymalnie będą nawet płacić 0,785 zł za zużycie 1 kWh..

Cena maksymalna na poziomie do 785 zł/MWh będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., przy czym zastosowanie ceny maksymalnej będzie odnosiło się tylko do poboru nie większego niż 90% zużycie energii odbiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r

Po przekroczeniu 90% zużycia prądu od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. oznacza że przedsiębiorcy za wyższe zużycie zapłacą po uwolnionej stawce za prąd. Czy wprowadzone rządowe rozwiązania pomogą im obniżyć koszty zużycia energii w gospodarstwie rolnym?

Cena maksymalna obejmie także producentów rolnych?

Wysłaliśmy zapytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy mechanizm blokujący ceny prądu w taryfie C obejmie także producentów rolnych?

Jak odpowiedzieli nam eksperci MKiŚ Przygotowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska projekt regulacji przewiduje objęcie najbardziej wrażliwych odbiorców gwarancją ceny energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh.

- Proponowany w projekcie zakres odbiorców uprawnionych obejmuje m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W tym zakresie wyszczególniono, że wsparcie obejmuje również odbiorców będących producentami rolnymi będącymi osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - odpowiedzieli eksperci z MKiŚ.

Każdy producent, będący posiadaczem zwierząt lub zainteresowany uczestnictwem w niefinansowanych, we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jest zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wpis oraz nadanie numeru są czynnością łączną

Jak poinformowało nas MKiŚ ustawa wprowadzająca mechanizm maksymalnej ceny za prąd została przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu w dniu 20 października br.