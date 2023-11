eAgronom, firma skoncentrowana na wdrażaniu nowych rozwiązań w rolnictwie oraz zajmująca się technologiami klimatycznymi, ogłosiła dziś ekspansję europejską na Czechy, Rumunię i Ukrainę. Ekspansja ta umożliwi rolnikom zdobycie dodatkowo ponad 300 000 kredytów węglowych.

Więcej kredytów węglowych na kontynencie europejskim

eAgronom, firma skoncentrowana na wdrażaniu nowych rozwiązań w rolnictwie oraz zajmująca się technologiami klimatycznymi, ogłosiła dziś ekspansję europejską na Czechy, Rumunię i Ukrainę. Koncentrując się na wspieraniu rolników poprzez kredyty węglowe, pożyczki i integrację łańcucha wartości, ekspansja ta zwiększy powierzchnię gruntów rolnych wspieranych przez eAgronom o ponad 500 000 hektarów i umożliwi rolnikom zdobycie dodatkowo ponad 300 000 kredytów węglowych, co przełoży się na ich wyniki finansowe oraz zrównoważony rozwój gospodarstw. Znacząco poszerzy również listę wewnętrznych agronomów i lokalnych partnerów eAgronom.

Podczas gdy przemysł rolniczy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do emisji dwutlenku węgla, a tym samym do zmian klimatycznych, jest on również potencjalnym narzędziem do redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez naturalne procesy. Gleba zajmuje drugie miejsce po oceanie jako pochłaniacz dwutlenku węgla, a naukowcy szacują, że gleba ma potencjał do sekwestracji ponad miliarda dodatkowych ton węgla każdego roku.

eAgronom współpracuje z gospodarstwami rolnymi w celu wdrożenia zaawansowanej technologii monitorowania upraw i planowania plonów w czasie rzeczywistym, dostarczając szczegółowych informacji, które pomagają gospodarstwom być bardziej wydajnymi i skutecznymi pochłaniaczami dwutlenku węgla. Powiązany program kredytów węglowych bezpośrednio dotuje gospodarstwa pracujące nad odbudową i regeneracją gleby, podczas gdy procesy weryfikacji i certyfikacji eAgronom zachęcają instytucje finansowe do zapewnienia korzystniejszych warunków kredytowania rolnikom i właścicielom gruntów wdrażającym te środki w zakresie zdrowia gleby i pochłaniania dwutlenku węgla.

Ekspansja dostosowana do kraju

Wspierana przez dedykowane lokalne zespoły we wszystkich trzech krajach, które już rekrutują lokalnych rolników, ekspansja ta jest dostosowana do potrzeb każdego rynku i krajobrazu rolniczego. W Czechach eAgronom skupi się na budowaniu sieci dystrybucji programu węglowego wraz z lokalnymi partnerami. W Rumunii, gdzie rynek skłania się ku dużym uprawom, eAgronom koncentruje się na rozwijaniu sieci sprzedawców środków produkcji i docieraniu do indywidualnych gospodarstw. Zaangażował już firmę AGRICROPS CHIM jako partnera ze względu na jej silną obecność w północno-wschodniej i wschodniej Rumunii i jest w trakcie współpracy z inną znaczącą firmą odsprzedającą, aby lepiej pokryć północno-zachodnie, zachodnie i centralne regiony kraju.

Ukraiński sektor rolniczy, o powierzchni ponad 40 milionów hektarów, ma zasadnicze znaczenie dla europejskiej produkcji żywności i poczynił już znaczne postępy w zakresie wdrażania zrównoważonych praktyk. eAgronom planuje znacząco wzmocnić i rozwinąć te ulepszenia. Firma uważnie monitoruje również wpływ wojny z Rosją na produkcję i będzie współpracować z ukraińskimi rolnikami, aby pomóc złagodzić wynikające z tego wahania cen.

Dla rolników i z rolnikami

Robin Saluoks, dyrektor generalny eAgronom, powiedział: "Ta ekspansja była w pracach od jakiegoś czasu, więc jesteśmy absolutnie podekscytowani osiągnięciem punktu skoku z naszymi rolnikami i naszymi partnerami. Przyjęliśmy już wielu rolników i zarejestrowaliśmy pierwszych partnerów. Dzięki utworzeniu naszych lokalnych zespołów będziemy mogli kontynuować wdrażanie rolników w przyspieszonym tempie. Cieszymy się, że możemy zapewnić nowym rolnikom zachęty do tworzenia łańcucha wartości, dochody z kredytów węglowych i zrównoważone pożyczki. "

Adam Mikołajczak, dyrektor generalny na Europę Środkowo-Wschodnią w eAgronom, powiedział: "Planując tę ekspansję, byliśmy niezwykle świadomi partnerstwa z dystrybutorami, sprzedawcami środków produkcji i innymi instytucjami skoncentrowanymi na rolnictwie w całym regionie. Tworzenie zindywidualizowanych i płynnych rozwiązań dla gospodarstw rolnych jest integralną częścią naszej misji od samego początku, więc naturalne jest, że każda ekspansja regionalna byłaby niekompletna bez wkładu i porad od mieszkańców, którzy znają się na tym najlepiej. Wchodzimy do Czech, Rumunii i na Ukrainę z lokalną wiedzą specjalistyczną po naszej stronie, a to będzie miało ogromne znaczenie dla rolników i ostatecznie dla naszej planety".

Aby promować swój program emisji dwutlenku węgla i rolnictwo regeneracyjne, eAgronom współpracuje z lokalną siecią agronomów, konsultantów, firm rolniczych i banków w każdym kraju, w którym świadczy usługi. Wsparcie w terenie będzie dostępne w języku czeskim, rumuńskim i ukraińskim. eAgronom już organizuje wydarzenia, seminaria, pokazy terenowe i konsultacje, aby edukować rolników w tym zakresie.