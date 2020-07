Nagroda za wycieczkę do skansenu

Odwiedź dowolny skansen w Polsce, zrób w nim zdjęcie czegoś co Cię zaciekawi, wyślij do NIKiDW i zdobądź nagrodę!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił Konkurs „Łowcy skarbów kultury”, którego celem jest zachęcenie do poznawania historii i tradycji polskiej wsi oraz miejsc, które się tym zajmują. Czyli skansenów.

Strach przed pandemią spowodował, że nawet po otwarciu muzea te świecą pustkami. Tymczasem skanseny, czyli muzea na wolnym powietrzu, są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc, jakie możemy odwiedzić, właśnie ze względu na swój charakter.

Dlatego Instytut zachęca: odwiedź dowolny skansen (muzeum regionalne, muzeum poświęcone wsi) na terenie Polski, zrób w nim zdjęcie czegoś co Cię zaciekawi (może to być jeden przedmiot, część wystawy, budynek albo pojazd). Wyślij do Instytutu wraz z informacją w jakim muzeum zostało zrobione. Zgłoszenia na zasadach opisanych w Regulaminie należy przesłać do 30 września 2020 r.

NIKiDW szczególnie zachęca do odwiedzania prywatnych muzeów. Jest ich już w Polsce więcej niż tych publicznych! To miejsca, które powstały dzięki miłości i pasji ich założycieli. Można w nich poznać nie tylko historię i tradycję, ale też wyjątkowych ludzi. Najczęściej przewodnikami po nich są sami właściciele-kolekcjonerzy, dzięki temu ich opowieści są wyjątkowo barwne, żywe i wciągające.