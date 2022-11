Za kilka dni Agencja nie będzie już przyjmowała wniosków na wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i spożywczych. Zainteresowanie rolników takim pieniędzmi jest mizerne. Dlaczego nie ma chętnych na dotacje na przetwórstwo?

Do 18 listopada br. ARiMR przyjmuje wnioski od rolników na inwestycje w przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią.

Jedynie garstka rolników chce inwestować w taki rozwój. W blisko 40 milionowym kraju wartość dodaną w rolnictwie zamierza budować zaledwie kilkudziesięciu producentów rolnych.

Dlaczego rolnicy niechętnie inwestują w przedsiębiorczość i skracanie łańcuchów dostaw?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od rolników wnioski, którzy chcą przetwarzać płody rolne i potem wprowadzać je do obrotu. Ci, którzy mają pomysł na podniesie wartości dodanej w produkcji rolnej mogą je składać do 18 listopada br. Do wzięcia są spore pieniądze, szczególnie dla małych i średnich firm – od 3 do 15 mln zł. Rolnicy mogą otrzymać na inwestycję połowę poniesionych kosztów, maksymalnie do 0,5 mln zł.

Nabory wniosków rozpoczęły się 17 października 2022 r. Do 1 listopada 2022 r. zarejestrowano 133 wnioski na ponad 412,5 mln zł od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu. Rolnicy i rybacy, którzy planują działalność przetwórczą, złożyli zaledwie 38 wniosków o 10,8 mln zł wsparcia! Fundusze, jakie zaplanowano na każde z działań – dla firm i dla indywidulanych rolników – określono na 1,267 mld zł. Kasa jest, ale zainteresowanie nią jest bardzo mało.

Co jest nie tak?

Inwestycje tak, ale nie w wartość dodaną. Z ogromną chęcią sięgamy po dotacje na zakup ciągników i maszyn, czy też na wymianę pokryć dachowych z azbestu, a nie jesteśmy zainteresowani zwiększaniem dochodów z produkcji rolnej. Oczywiście od tej zasady są wyjątki, które tylko ją potwierdzają, bo jakieś tam projekty spływają do Agencji i niewielkie środki finansowe w porównaniu do całej puli przeznaczonej na ten cel są przez ten urząd uruchamiane. Niewielkie, bo opiewające na około 10 mln zł, a do wzięcia są miliardy. Czy w taki sposób w dużym skrócie można scharakteryzować naszą przedsiębiorczość?

Paleta działań na które rolnicy mogą przeznaczyć pieniądze jest bardzo duża, od zakupu maszyn, urządzeń, nawet nowych środków transportu po budowę budynków, w zasadzie na wszystko, co się wiążę z przetwórstwem i sprzedażą bezpośrednią płodów i produktów z nich wytworzonych. Wydawałoby się, że nic prostszego – wystarczy tylko skracać łańcuchy dostaw i dostarczać żywność bezpośrednio do konsumentów, zgodnie ze strategią „Od pola do stołu” i bogacić się każdego dnia. A jednak, nie jest to – jak się okazuje – takie oczywiste.

Strategia jest dobra?

Nie przypadkowo podczas ostatniej konferencji „Farmera” znanej rolnikom pod nazwą „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” rozmawialiśmy w debacie inauguracyjnej o wartości dodanej w produkcji rolnej. Wspólnie z Iwoną Dybą, z którą prowadziłem tę dyskusję dociekaliśmy, co trzeba zrobić, żeby na ciężkiej pracy więcej zarabiali rolnicy. Nasi dyskutanci, m.in. tacy jak Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa zgodzili się z nami, że budowanie wartości dodanej w rolnictwie jest sprawą priorytetową, jest swoistym wyzwaniem narodowym, które w długiej perspektywie powinno być celem nadrzędnym w realizowanych politykach. Załóżmy, że już takim jest, bo Komisja Europejska stawia na krótkie łańcuchy dostaw, tak formuje strategie, żeby zachęcać konsumentów do kupowania żywności wprost od rolników na lokalnych rynkach. Przekonuje także do tego rolników, chce ich uaktywnić do sprzedaży bezpośredniej. Takie działania mają dać Europejczykom poczucie bezpieczeństwa żywnościowego, które po tym co się wydarzyło w Ukrainie, nabiera nowego znaczenia. Załóżmy, że nasz rząd też widzi sens w unijnych celach – sam o nich mówił wielokrotnie. Wobec tego, dlaczego jest tak, jak jest, a pieniądze nadal będą leżały na kupce, zamiast pracować na zyski rolników?

Za dużo polityki, za mało przedsiębiorczości

Obecna sytuacja gospodarcza nie zachęca do inwestowania. Inflacja przeraża nie jednego przyszłego przedsiębiorcę. Boimy się ryzykować i inwestować. Być może nie potrafimy, nie wiemy jak to zrobić? Taka jest prawda. Wolimy sięgać po rozdawane puste pieniądze, które niczego nie uczą. Raczej oceniamy decydentów pod kątem negatywnym, niż pozytywnym. Ich słowa są puste, pozbawione nadziei. Prelekcje, które słyszymy z ich ust nie odnoszą się do codziennego życia, budują jedynie wrogość i podziały. Skupiają się na przeszłości, a nie na przedsiębiorczości, czyli na przyszłości. Obrzucamy się epitetami, dyskutujemy o wydumanych problemach, które sami prowokujemy. Taka nasza rzeczywistość. Staliśmy się krajem politykierów.

Boże, ile bym dał, żeby tego wszystkiego nie słyszeć. Być może dożyjemy czasów, gdy do polityki będą szli ci, którzy wcześniej zdobywali doświadczenie w przedsiębiorczości, ci którzy zbudowali nie jedną firmę, i nie są politykami z zawodu.

Boże, ile bym dał, żebyśmy rozmawiali nie o tym, czy Unia jest dobra, czy zła, bo tym się nie najemy, ale o tym, jak tworzyć wartość dodaną w rolniczym łańcuchu dostaw. O tym, co trzeba zmienić, żeby rolnicy z chęcią i przekonaniem w sukces sięgali po pieniądze, które są i budowali wartość dodaną. Rozmawiajmy o tym, jakie są przeszkody w rozwoju drobnego przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej. Właśnie dyskusji o tym, sobie i państwu życzę.

Rozpoczęliśmy ją 27 października br. podczas konferencji pt. „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”. Przypomnijmy jej fragmenty i kontynuujmy ją!