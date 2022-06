Polska Organizacja Turystyczna kieruje wzrok turystów na tereny wiejskie, które są jednym z popandemicznych trendów wyjazdowych. Murale znajdujące się w Warszawie i Krakowie do końca czerwca będą zachęcały do REsetu blisko natury.

Turystyka wiejska to jedna z najważniejszych gałęzi turystyki. Kampania REset jest odpowiedzią na potrzeby turystów krajowych, którzy szukają oddechu od wielkomiejskiego trybu życia, głównie zapracowanych mieszkańców polskich miast. Polska Organizacja Turystyczna chce zainspirować Polaków do poznania nieznanych zakątków Polski oraz aktywnego rodzinnego spędzania czasu w miejscach przyciągających swoją lokalnością i autentycznością.

Celem kampanii jest promocja turystyki wiejskiej oraz najlepszych destynacji agroturystycznych wśród mieszkańców polskich miast. Bogata oferta wypoczynku na wsi stanowi atrakcyjną formę spędzenia wolnego czasu, zwłaszcza dla osób z dużych ośrodków miejskich, turystów aktywnych oraz polskich rodzin.

Dużym wsparciem wyjazdów „na wieś” jest Polski Bon Turystyczny, którym opłacić można pobyt w obiektach agroturystycznych.

Jak stwierdził Rafał Szmytke prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, dostrzegamy rosnący popyt na tę formę wypoczynku. Wyjazdy w tereny wiejskie, szczególnie we wschodnich regionach Polski, pozwalają uciec od codziennego pędu, wyciszyć się i nabrać sił blisko natury. Chcemy zachęcić mieszkańców miast do krótkiego lub dłuższego REsetu i czerpania wszystkimi zmysłami tego, co najlepsze do zaoferowania ma polska wieś.

Akcja POT wpisuje się w najnowsze światowe trendy turystyczne. W związku ze wzrostem zainteresowania turystyką w stylu „slow” Światowa Organizacja Turystyki ogłosiła 2020 rokiem „Turystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Nazwa kampanii REset stanowi także inspirującą grę słów i nawiązanie do odpowiedzi na maile „RE” oraz „set” oznaczającego ustawienie i w tym przypadku gotowość do wyruszenia w Polskę.