Coroczny ranking magazynu Wprost – Złota Setka Polskiego Rolnictwa wskazuje czołowe firmy branży rolno-spożywczej, które najlepiej radzą sobie na rynku, w rzeczywistości pełnej kryzysów. Według najnowszego zestawienia wyniki finansowe przedsiębiorstw z branży rolnej są bardzo dobre.

Wprost tworzy ranking najlepszych firm w kategorii rolnictwa od 6 lat. Stające w szranki przedsiębiorstwa oceniane są w sześciu kategoriach:

Najdynamiczniej rozwijające się firmy z sektora rolno-spożywczego

Top 10 firm rolno-spożywczych z polskim kapitałem

Firmy z sektora rolno-spożywczego, które najefektywniej wykorzystują środki unijne

Nagrody specjalne: Złote Piątki – czołowe przedsiębiorstwa w kategoriach: CSR, ESG oraz najlepsi pracodawcy w branży rolno-spożywczej

Najlepszy pracodawca w branży

Mimo trudnej sytuacji ekonomiczno – społecznej polskie przedsiębiorstwa związane z rolnictwem poradziły sobie bardzo dobrze. Wszystkie firmy, które znalazły się w rankingu Wprost przekroczyły kwotę 1 miliarda rocznego przychodu. W ubiegłym roku nawet połowa firm przedstawionych w zestawieniu nie dobiła do takiej kwoty.

Firmy ujęte w rankingu Złota Setka Polskiego Rolnictwa osiągnęły znakomite wyniki finansowe – łącznie wygenerowały ponad 220 mld zł przychodu.

Ranking na podstawie KRS

Przygotowany przez Wprost ranking powstaje na podstawie obiektywnych danych zebranych z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wszystkie przedsiębiorstwa publikują swoje wyniki finansowe.

Jak podkreślają twórcy rankingu część podmiotów jest wielobranżowa, jak chociażby Grupa Azoty, która – oprócz produkcji nawozów – zajmuje się m.in. chemikaliami czy tworzywami sztucznymi. Dlatego w takich przypadkach badane są wyłącznie finanse związane z sektorem Agro. Podobnie jest z innymi podmiotami chemicznymi, jak np. Bayer czy BASF.

Niekwestionowanym liderem jest Grupa Azoty

Pierwsze miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku zajęła Grupa Azoty, która jest producentem nawozów. Na drugim miejscu znalazła się Grupa MASPEX, producent żywności z Wadowic, który względem ubiegłego roku awansował o dwa miejsca. Podium zamyka Viterra Polska, która w Polsce przebiła w ubiegłym roku barierę 10 mld zł przychodu, a tym samym podwoiła swoje zyski.

Jak się okazuje to dopiero początek drogi firmy, która łączy się na międzynarodowych rynkach z innym potentatem – Bunge (w naszym rankingu 10. miejsce). Fuzja, po której połączone podmioty mają nazywać się Bunge i mieć główną siedzibę w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, jest wyceniana na 18 mld dol. W praktyce oznacza to, że na rynku powstanie kolejny podmiot, który bardzo zbliży się możliwościami do innych rolniczych mocarstw – ADM i Cargilla.

Już dzisiaj firmy nazywane „wielką czwórką agrobiznesu” – potocznie „ABCD” od ich pierwszych liter: ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus mogą kontrolować nawet 90 proc. światowego handlu zbożem. Dalsze łączenie się firm powoduje, że ich finanse mogą być równe finansom niektórych, średniej wielkości państw.

Duże zmiany w pozycjach rankingowych w branży mleczarskiej

W branży mleczarskiej dominuje głownie polski kapitał. Dzięki konsolidacjom Grupa Polmlek (4. miejsce) wyprzedziła niekwestionowanego do tej pory lidera, czyli Grupę Mlekovita (5. miejsce). Oba podmioty zbliżają się do niemal 10 mld zł przychodu. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazł się jeszcze Mlekpol (9. miejsce).

Branża mięsna naznaczona jest rywalizacją Animexu (6. miejsce) z polskim Cedrobem (7. miejsce). Sokołów z duńskim kapitałem uplasował się na 13. miejscu.

W przypadku pasz najlepsze, ósme miejsce zajął Cargill, zaś polski Wipasz miejsce piętnaste. Kolejna z firm związanych z paszami - De Heus znajduje się na miejscu 19. )

Tradycyjnie już środki ochrony roślin to segment zdominowany przez największych światowych graczy. W segmencie środków ochrony roślin o wiele lepiej radzi sobie BASF (14. miejsce) niż Bayer (21. miejsce). Nawozy to z kolei domena polskich spółek skarbu państwa: Grupa Azoty oraz Anwil (11. miejsce) pozostawiają daleko w tyle zagraniczną konkurencję.

Pronar lepszy niż John Deere

CNH (17. miejsce) jest największym producentem maszyn. Ciekawostką jest polski Pronar (36. miejsce) założony znacząco wyprzedził amerykańskiego giganta, John Deere (64. miejsce). Zarówno pod względem przychodów, ale przede wszystkim pod względem zyskowności.

Wśród producentów cukru liderem jest Krajowa Spółka Cukrowa (23. miejsce) z niemal 3 mld zł przychodu, a za nią trzy podmioty z niemieckim kapitałem.