W drugiej części bloku poświęconego rolnictwu regeneratywnemu skupimy się na zagadnieniach związanych z rolnictwem węglowym. Jest to nowość w polskim rolnictwie, bowiem firmy certyfikujące rozpoczęły swoją działalność na polskim rynku w roku 2022.

Chociaż rynek certyfikowanych kredytów węglowych jest jeszcze w Polsce w powijakach, to wydaje się, że ma przed sobą świetlaną przyszłość. Stanowi bowiem kolejne źródło dochodów w gospodarstwach, które do niego przystąpią. Dodatkowo poprawia wizerunek rolnictwa wśród społeczeństwa, gdyż pokazuje w namacalny i policzalny sposób, że rolnicy o nie dbają dla dobra szerokiej grupy odbiorców.

Skoro więc oprócz korzyści finansowych certyfikowane kredyty węglowe mają poprawiać wizerunek rolników w społeczeństwie, to współpraca na linii rolnik-firma certyfikująca powinien przebiegać bez zakłóceń i obu stronom powinno zależeć na pełnej przejrzystości działań.

- Przede wszystkim transparentność. Firma, która zajmuje się certyfikatami węglowymi powinna bardzo dokładnie, bardzo dobrze poinformować rolnika o całym programie – na czym to polega, jakie są obowiązki rolnika, jakie są obowiązki firmy certyfikującej. Rolnik także powinien wykazywać się transparentnością i przekazywać wysokiej jakości dane, ponieważ ma to istotny wpływ na wiarygodność firmy certyfikującej, a to ma wpływ na bezpośrednią cenę certyfikatów. Trzeba wychodzić z założenia , że może to być współpraca długoterminowa, lepiej jak dwie strony się ze sobą dogadują - taką wizję współpracy pomiędzy firmą, a rolnikiem rekomenduje nasz ekspert.