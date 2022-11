Obecna sytuacja rolników nie jest tak dobra jak w 2021 r., kiedy to jeszcze środki do produkcji rolnej nie były tak drogie, a ceny płodów rolnych w skupach wzrosły znacząco. Inwestycje - choć w mniejszym stopniu - ciągle jednak są realizowane.

Mimo niepewnej sytuacji geopolitycznej i drożejących środków produkcji, rolnicy wciąż decydują się na nowe inwestycje.

Inwestycje w polskim rolnictwie są głównie finansowane z własnych środków finansowych.

Nie brakuje także dofinansowana np. ze środków unijnych, ale w tym przypadku kurs polityki rolnej na najbliższe lata uległ zmianie i promowane będą te inwestycje, które mają charakter prośrodowiskowy i poprawiający dobrostan zwierząt.

Więcej o inwestowaniu, a także Krajowym Planie Strategicznym dla nowej WPR mówiliśmy podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Relacje i wideo dostępne są w serwisie specjalnym.

Sytuacja na rynkach światowych nie sprzyja nastrojom do inwestowania. Mariusz Dziwulski z PKO BP, podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, powiedział także o niepewnej sytuacji geopolitycznej wywołanej wojną na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie spowodowała szereg zawirowań na rynkach rolnych i w gospodarce. Mamy do czynienia nie tylko z niepewnością, lecz także z reakcjami rynku, np. inflacją i rosnącymi stopami procentowymi. Stąd też aktywność inwestycyjna w polskich gospodarstwach rolnych nie jest tak wysoka jak miało to miejsce rok temu.

Rolnicy są bardziej ostrożni w inwestycjach

Duże znaczenie dla inwestycji ma więc sytuacja dochodowa. Rolnicy obecnie podchodzą do nich ostrożniej. Wciąż jednak mamy do czynienia z unijnym wsparciem inwestycji. Liczba podpisanych umów wskazuje na to, że spadek wydatków na sprzęt czy infrastrukturę w drugiej połowie 2022 r. będzie miał miejsce, ale nie będzie aż tak znaczący.

Jak mówi ekspert, w dalszym ciągu trzonem inwestycji w polskim rolnictwie są własne środki. Ważne są też oczywiście formy finansowania jak: kredyty, leasing czy wsparcie inwestycji środkami UE.

Nowy kurs WPR

- Obecnie Unia Europejska zmieniła trochę kurs wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych - zauważa ekspert z PKO BP.

- W poprzednich okresach finansowania mieliśmy do czynienia ze wsparciem inwestycji podnoszącymi wzrost produktywności gospodarstw. Jeżeli popatrzymy na plan WPR na lata 2023-2027 i nasz krajowy plan strategiczny, to widać, że nastawienie jest bardziej prośrodowiskowe - dodaje Dziwulski.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z ekspertem z PKO BP.