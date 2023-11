Świat zmienia się nieustannie, a rolnictwo musi zmieniać się wraz z nim. Kim jest dzisiejszy rolnik? Kim będzie rolnik jutra? Jakie ciążą na nim wyzwania i jak ma im sprostać? Rozmawiamy o tym z Laércio Bortolinim z firmy Bayer - jednym z ekspertów na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Rolnik w wirze zmian

Zarządzanie ryzykiem to jeden z tematów tegorocznej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Podczas sesji inauguracyjnej zaprosiliśmy do wspólnej debaty ekspertów, z którymi będziemy dyskutować m.in. o czynnikach ryzyka związanych ze zróżnicowaniem źródeł finansowania, zmianami poziomu dochodów, dostępem do kredytów i stabilnością warunków kredytowania, zmianami kursów walut, podatkami i ubezpieczeniami, ale również uwarunkowaniami przyrodniczymi. Jednym z panelistów naszej debaty będzie Laércio Bortolini, szef działu Crop Science firmy Bayer dla Polski, Czech, Słowacji, krajów bałtyckich oraz Ukrainy.

Produkcję rolną kształtuje nie tylko Wspólna Polityka Rolna, ale także inne polityki UE o szerokich ramach, takie jak Europejski Zielony Ład czy Fit for 55. Jak zaznacza Laércio Bortolini - wszystkie te uwarunkowania prawne, geopolityka, zmieniający się klimat oraz kwestie związane z ekonomią - wpływają na codzienne życie rolników oraz stabilność ich źródeł utrzymania.

Zdaniem eksperta rolnicy potrzebują skoordynowanych działań ze strony przemysłu, decydentów i regulatorów rynku, by mieć dostęp do pełnego wachlarza możliwości i móc dobierać rozwiązania do wyzwań i potrzeb.

- Gdy pytamy rolników o rozwiązania, których potrzebują, to najczęściej słyszymy o innowacjach – w tym o potrzebie nowych odmian roślin uprawnych oraz o technologiach cyfrowych, które pomagają nie tylko optymalizować nakłady, ograniczać koszty produkcji, zmniejszać emisje, ale przede wszystkim podnosić przewidywalność podejmowanych decyzji - mówi Laércio Bortolini.

Jak zarządzać gospodarstwem, by nie doprowadzić do kryzysu?

Jak zaznacza Laércio Bortolini, bo to co dobre i możliwe do wdrożenia w jednym gospodarstwie nie musi być optymalne w drugim. Zdaniem eksperta zarządzanie ryzykiem powinno opierać się na łączeniu dostępnych, nowoczesnych rozwiązań, takich jak rolnictwo cyfrowe, z tradycyjnymi metodami.

- Rolnictwo cyfrowe pozwoli podejmować trafniejsze decyzje i przełoży się poziom produktywności gospodarstw. Wiemy, że analiza danych ma potężny wpływ na sposób wykonywania prac rolniczych. Wiedzą to również rolnicy. Nasze rozwiązanie - platforma cyfrowa Climate FieldView pozwala na zebranie, gromadzenie i analizę danych z pola. Analityka predykcyjna w połączeniu z danymi historycznymi i bieżącymi, zbieranymi w czasie rzeczywistym, dostarcza informacji, począwszy od wysiewu, po najbardziej wydajne i zrównoważone metody zarządzania uprawami - podkreśla Laércio Bortolini.

Firma Bayer stawia również na rozwój usług i rozwiązań, które wspierają rolników w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i pozwolą na osiągnięcie celu, którym jest zeroemisyjność europejskiego rolnictwa.

- Realizujemy to poprzez szeroką edukację producentów rolnych np. w ramach programu Bayer Forward Farm, akcji „Grunt to zrównoważenie“, wspomniane rozwiązania cyfrowe, ale też dzięki wsparciu, jakie oferujemy dla firm rolno-spożywczych. Współpracujemy z rolnikami z ich łańcucha dostaw w celu redukcji polowych emisji, również poprzez sekwestrację CO 2 w glebie. Daje to plantatorom możliwość uzyskania dodatkowych dochodów, przy pozytywnym wpływie na klimat i środowisko, i jest istotą programu Bayer Carbon Farming - tłumaczy Laércio Bortolini.

Myśli przewodnie na przyszłość rolnictwa

Wizją firmy Bayer na przyszłość rolnictwa jest osiągnięcie delikatnej równowagi między celami krótkoterminowymi a długoterminowymi: zaspokajaniem potrzeb żywieniowych ludzi i zwierząt - przy jednoczesnym pozostawieniu ekosystemów w dobrym stanie dla kolejnych pokoleń. Laércio Bortolini dodaje, że rozwiązaniem, które odpowiedzą na te złożone wyzwania, jest rolnictwo regeneratywne, które z jednej strony przynosi poprawę stanu gleby, ochronę wód oraz zachowanie i przywrócenie różnorodności biologicznej. Jednocześnie ten model stawia również na wzrost plonów i poprawę produktywności, a także dobrobytu społecznego i ekonomicznego rolników

- Aby rolnictwo się zmieniało potrzebujemy jasnych ram prawnych i regulacyjnych, które z jednej strony pozwolą na rozwój i wdrażanie innowacji takim firmom jak Bayer, z drugiej dadzą rolnikom dostęp do całego wachlarza narzędzi, których potrzebują - podsumowuje Bortolini.

Rolnik nie może być sam w obliczu wyzwań

Nowe cele rolnictwa to jednocześnie nowe cele dla firm takich, jak Bayer, które są nieodłącznymi partnerami rolników w codziennej pracy i w obliczu nowych zadań. Jak swoją rolę we wsparciu rolników w zderzeniu z nowymi wyzwaniami widzi Bayer?

- W Bayer kierujemy się misją „Health for all, Hunger for none” [ang. zdrowie dla wszystkich, głód dla nikogo – przyp. red]. Wierzymy, że Europa może być światowym liderem w obszarze rolnictwa regeneratywnego. Wspieramy rolników, dzieląc się naszym naukowym podejściem do rolnictwa i innowacyjnymi praktykami. Inwestując w hodowlę i genetykę pracujemy nad nasionami nowej generacji i technologiami dla hodowców kukurydzy, pszenicy, warzyw, rzepaku, soi czy ryżu, odpowiadając na lokalne wyzwania - wymienia Laércio Bortolini.

Ekspert zaznacza, że w Europie w kukurydzy ważna jest odporność na wyleganie i szybkie oddawanie wody w trakcie dojrzewania, oraz stabilność plonowania w warunkach stresowych. Firma Bayer testuje też odmiany krótkopędowe kukurydzy, które efektywniej wykorzystują wodę, azot, są też bardziej odporne na wyleganie. Kolejnymi rozwiązaniami są wspomniane już wcześniej narzędzia i technologie cyfrowe.