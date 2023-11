Mechanizmy mrożenia cen energii zostały zaplanowane do końca 2023 r. Jeśli zostaną one zlikwidowane, ceny prądu dla gospodarstw domowych mogą wzrosnąć nawet o 68% w 2024 r. Foto. Shutterstock

Ceny prądu dla gospodarstw domowych były celowo utrzymywane na niskim poziomie i traktowana jako interfejs kontaktu z wyborcą. Mechanizmy mrożenia cen energii zostały zaplanowane do końca 2023 r. Jeśli zostaną one zlikwidowane, ceny prądu dla gospodarstw domowych mogą wzrosnąć nawet o 68% w 2024 r.

Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach miała niewiele wspólnego z realnymi kosztami jej produkcji, była utrzymywana sztucznie na niskim poziomie i traktowana jako interfejs kontaktu z wyborcą.

Interwencja ze strony państwa w 2022 r. w tym obszarze była konieczna – ze względu na bezprecedensowe wzrosty cen na rynkach, choć można mieć zastrzeżenia co do wysokości i sposobu wdrożenia pomocy dla odbiorców.

Mechanizmy mrożenia cen energii zostały zaplanowane do końca 2023 r. – i jeśli zostaną wygaszone, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych mogą wzrosnąć w styczniu nawet o 68%.

Przedłużanie procesu powołania nowego rządu nie pozostawia przestrzeni do podjęcia decyzji co dalej. Efekty skokowego wzrostu cen powinny być łagodzone.

Eksperci Forum Energetycznego proponują szeroki pakiet rozwiązań rosnących cen prądu: bon energetyczny, wsparcie taryf dystrybucyjnych, dodatkowe pieniądze na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz specjalną taryfę na ogrzewanie budynków energią elektryczną.

Działania te mogą być sfinansowane z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy oraz z przychodów budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO 2 .

O ile będą wyższe rachunki za prąd w 2024 r.?

Ceny energii elektrycznej w dużej mierze kształtowane są na Towarowej Giełdzie Energii z rocznym wyprzedzeniem – już dziś można oszacować, jaka będzie w przyszłym roku cena 1 kWh.

Porównanie cen energii prądu dla różnych odbiorców w latach 2022-2024.Źródło: Forum Energii

Największych wzrostów w zestawieniu z tegorocznymi, zamrożonymi cenami, można się spodziewać w gospodarstwach domowych o średnim zużyciu na poziomie 2000 kWh – aż o 68%. Gospodarstwa domowe z pompą ciepła (o zużyciu 9000 kWh) będą musiały się liczyć ze wzrostem cen o ok. 21%.

Ostateczna decyzja o wysokości rachunków będzie należała do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który na przełomie roku zatwierdza taryfy dla tej grupy odbiorców. Nie może on jednak podjąć decyzji, która radykalnie odbiega od realiów rynku.

Koszty energii elektrycznej zwiększą się także dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla samorządów, odpowiednio o 22% i 27%.

Dlaczego ceny prądu dla gospodarstw domowych tak rosną?

Głównym powodem wzrostu cen energii było zachwianie równowagi na rynku paliw – podaży i popytu surowców energetycznych, do której doszło w ubiegłych latach (COVID, rosyjska wojna w Ukrainie).

Dlaczego ceny prądu będą rosły w kolejnych latach w Polsce. Źródło: Forum Energii

Do tego doszła mała konkurencja i nieprzejrzyste zasady kształtowania marży wytwórców w Polsce, które pozwoliły na znaczący wzrost przychodów spółek energetycznych.

Jak widać na poniższym wykresie, rynek paliw powoli wraca do równowagi, ale ceny nadal są i będą wyższe niż kilka lat temu.

Na czym polega „zamrażanie” cen prądu w 2023 r.?

Jak podkreślają eksperci Forum Energi, ceny energii elektrycznej oraz opłaty dystrybucyjne dla większości gospodarstw domowych ustalane są na podstawie taryf przedkładanych przez przedsiębiorstwa energetyczne i zatwierdzanych przez prezesa URE.

Porównanie cen prądu mrożonych dla różnych odbiorców w 2023 r. Źródło: Forum Energii

W kryzysowym 2022 roku, rynkowe ceny energii elektrycznej wzrosły drastycznie, co odbiło się we wnioskach taryfowych, a prezes URE zaakceptował wtedy dużo wyższe stawki.

Skokowego wzrostu rachunków w 2023 r. jednak nie widzieliśmy, ponieważ rząd (podobnie jak rządy w innych krajach) podjął decyzję o interwencji i sztucznym obniżaniu cen.

W 2023 r. tzw. mrożeniem cen prądu objęto:

gospodarstwa domowe (na podstawie ustawy z 7 października 2022 r.),

odbiorców uprawnionych, mi.in. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz podmioty samorządu terytorialnego (na podstawie ustawy z 27 października 2022 r.

Na poniższym wykresie pokazujemy, jak kształtowałyby się ceny energii elektrycznej w tym roku bez wsparcia państwa.

Ceny energii wzrosną nawet do 70% z powodu wygaśnięcia mrożenia cen prądu w 2024 r.

Do URE spłynęły właśnie wnioski taryfowe od przedsiębiorstw energetycznych na 2024 r. Paradoksalnie, można się w nich spodziewać spadku cen w porównaniu do zaakceptowanych przez Prezesa URE w zeszłym roku, choć - przez sztuczne mrożenie cen w 2023 r. - będą one i tak wyższe niż stawki, po których obecnie rozliczani są odbiorcy. To oznacza, że po wygaszeniu ustawowego mrożenia wraz z końcem 2023 r. finalnie urealnione rachunki dla odbiorców energii elektrycznej w 2024 r. mocno wzrosną.

Jakie były koszty mrożenia cen prądu w 2023 r.?

Dokładne dane na temat całkowitych kosztów „mrożenia cen” nie zostały oficjalnie podane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Z informacji przekazywanych mediom i wypowiedzi przedstawicieli resortu docierają sprzeczne zestawienia.

Zgodnie z informacjami Rzeczpospolitej[ koszty mrożenia cen energii elektrycznej w 2022 i 2023 r. to 26,4 mld zł, z czego ochrona gospodarstw domowych pochłonęła 17 mld zł, a MŚP i samorządów kolejne 9,4 mld zł. Część środków pochodziła z tzw. Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (ok. 15 mld zł wg Rzeczpospolitej), zasilanego przez opłaty od nadmiarowych zysków spółek energetycznych.

Brakuje jednak wiarygodnych analiz dotyczących ostatecznych kosztów sztucznego utrzymywania cen na niskim poziomie. Na pewno były one bardzo wysokie, ponieważ bardzo wysoki był poziom interwencji.

Po co nam potrzebny jest rynek energii elektrycznej?

Każdy odbiorca chce niskich cen energii i trudno uznać jaki poziom wzrostów można uznać za „akceptowalny”. Zasady kształtowania cen są skomplikowane i nie są idealne. Konkurencyjny i płynny rynek gwarantuje równowagę pomiędzy podażą a popytem, daje impuls do inwestycji oraz oszczędzania.

Trwałe zaburzanie sygnałów cenowych (szczególnie długotrwałe zaniżanie cen) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa utrzymania równowagi w dostawach energii.

Przykładem tego, jak działa regulacja ceny w oderwaniu od rynku były fizyczne niedobory paliwa na stacjach Orlenu w ostatnich tygodniach. Zaniżona cena spowodowała zwiększenie konsumpcji, co doprowadziło do fizycznych braków towaru.

Przy deficycie budżetowym oraz presji płynącej z innych sektorów gospodarki na zwiększanie wydatków, nowe dopłaty do rachunków za energię będą trudne do sfinansowania bez ograniczania środków na inne obszary funkcjonowania państwa, jak ochrona zdrowia czy edukacja. Zwłaszcza, że Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny zasilany zawyżonymi przychodami spółek traci rację bytu, ponieważ rynek powoli wraca do równowagi - podkreślają eksperci Forum Energii.

Dopłaty do konsumpcji energii elektrycznej są proporcjonalnie wyższe dla tych gospodarstw, które zużywają najwięcej energii. Często są to bardziej zamożne gospodarstwa.

Wprowadzenie bonu energetycznego czy stopniowe odmrażanie cen prądu?

Dlatego trzeba opracować strategię odchodzenia od sztucznego zaniżania cen energii, w zamian oferując szeroki pakiet działań inwestycyjnych i ochronnych – tak, aby zadbać szczególnie o osoby uboższe.

Odmrożenie cen energii elektrycznej i wspomniany wcześniej skok cen o 68% oznacza dla przeciętnego gospodarstwa domowego zużywającego 2000 kWh wzrost rocznych kosztów o 1220 zł, czyli ok. 100 zł/mies. Dla gospodarstw domowych ze zelektryfikowanym ogrzewaniem, których zużycie energii elektrycznej może być o rząd wielkości wyższe, wzrost kosztów będzie bardziej dotkliwy – sięgnie nawet 2200 zł rocznie przy zużyciu 9000 kWh - podkreślają eksperci Forum Energii.

Eksperci Forum Energii rekomendują stopniowe odchodzenie od mrożenia cen dla gospodarstw domowych i wdrażanie w zamian działań łagodzących – bonu energetycznego, bardziej intensywnego wsparcia efektywności energetycznej oraz rozwiązań dla osób ogrzewających się energią elektryczną.

Są dwa źródła finansowania tych działań:

wpływy do budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO 2 ,

, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, który prawdopodobnie zostanie niedługo odblokowany.

Konieczny będzie przegląd projektów i ocena ich zasadności pod względem kosztów oraz możliwości realizacji do 2026 r. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w ramach ustalonych zadań możliwe będą przesunięcia - zauważają eksperci Forum Energii. - Należy jednak pamiętać, że KPO przeznaczony jest wyłącznie na projekty inwestycyjne, wspierające realizację kamieni milowych – zaproponowanych przez Polskę reform. Natomiast pieniądze z handlu uprawnieniami do emisji CO 2 można przeznaczyć w pewnym zakresie na wsparcie wybranych grup odbiorców.

Ile wyniesie bon energetyczny i kto go otrzyma?

Mrożenie cen energii może być zastąpione lub uzupełnione przez wprowadzenie bonu energetycznego.

Jest to świadczenie pieniężne skierowane do gospodarstw domowych, na wzór znanych z tarczy antyinflacyjnej dodatków osłonowych. Może być wprowadzone szeroko lub do wybranej grupy odbiorców (o zaletach tego rozwiązania pisał Instytut Badań Strukturalnych).

Poniżej Forum Energii przedstawiło warianty wprowadzania bonu energetycznego wraz z częściowym mrożeniem cen energii.

Trzy scenariusze wprowadzania bonu energetycznego w 2024 r. Źródło: Forum Energii

Kwota bonu powinna być uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym i obecności osób z niepełnosprawnością.Do tej grupy zaliczyliśmy 20% gospodarstw o najniższych dochodach na osobę. W 2022 próg dochodu rozporządzalnego wynosił 1521 zł/osobę miesięcznie, przy czym kwota ta jest nieco niższa w gospodarstwach wieloosobowych i wyższa w gospodarstwach samotnie gospodarujących. Dla osób, które nieznacznie przekroczą kryterium dochodowe konieczne jest zastosowanie zasady "złotówka za złotówkę". Wysokość bonu powinna rekompensować tej grupie zwiększone koszty zakupu energii.W 2024 roku, na pierwsze zużyte 1000 kWh pozostawiona zostaje stawka z 2022, a odmrożeniu ulegają opłaty za każdą kolejną zużytą kWh. Całkowite odmrożenie cen nastąpiłoby w roku 2025.Średni wzrost rocznych kosztów dla przeciętnego gospodarstwa domowego (zużycie 2000 kWh).

Decyzja co do wyboru wariantu jest decyzją polityczną, która powinna być podejmowana z wrażliwością społeczną, z zachowaniem zasad procesu legislacyjnego i konsultacji społecznych, na bazie pełnych informacji o dostępnym budżecie.

Opcja z częściowym mrożeniem oraz bonem energetycznym jest najdroższa, ale w zamian daje podwyżki cen na poziomie ok. 30% – czyli o połowę niższym niż obecnie prognozowany. Bardzo ważne, aby działania dotujące ceny energii nie odbywały się bez podjęcia działań inwestycyjnych.

Z uwagi na dużą liczbę potencjalnych beneficjentów, potrzebny jest sprawny system obsługi bonów energetycznych. Tu sprawdziłby się ZUS, który zyskał doświadczenie przy okazji dystrybucji 500+ czy bonu turystycznego, oferując składanie wniosków za pośrednictwem ePUAP czy bankowości elektronicznej. Nie należy tego zadania powierzać w całości gminom, które w ostatnich latach zostały zalane dodatkowymi formalnościami związanymi z rozpatrywaniem wniosków o dodatki osłonowe, węglowe, elektryczne i paliwowe, co niejednokrotnie prowadziło do paraliżu pracy całych wydziałów - podkreślają eksperci Forum Energii.