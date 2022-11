Rozmawialiśmy z rolnikami, którzy prowadzą działalność rolniczą na różnych obszarach od hodowli drobiu, trzody chlewnej czy produkcji mleka po prowadzenie rolniczych szklarni. Niewątpliwie jednym z czynników realnie obniżających zużycie prądu w tych gospodarstwach jest inwestycja w fotowoltaikę. Jak radzą sobie rolnicy z rosnącymi cenami prądu?

Ceny energii w taryfie C na początku roku kosztowały ok. 0,37 gr. za 1 kW i zmieniły się nawet 7-krotnie. W listopadzie br. stawki wrosły od ok 2 zł do prawe 3 zł za 1 kW w zależności od sprzedawcy energii elektrycznej.

Rolnicy w różnym stopniu odczuli rosnące podwyżki cen energii w 2022 r. gdyż podpisują umowy kontraktowe na 2 lub 3 lata gdzie obowiązują stałe stawki. Im wcześniej podpisali umowę tym mniej dotkliwie odczuli wzrosty cen prądu.

Ogromną rolę w obniżeniu zużycia prądu w gospodarstwach rolnych odegrały inwestycje w OZE w szczególności w fotowoltaikę. Jednak rolnicy w 100% nie uniezależnili się od rosnących kosztów zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci energetycznych.

Rząd obniża ceny prądu także dla rolników od 1 grudnia br. w taryfie C do maksymalnej stawki 0,785 zł za 1 KWh dla zużycia 90% prądu z roku 2020-2021. Istotne jest złożenie do końca 30 listopada br. oświadczenie, aby skorzystać z ochrony. Jednak to rozwiązanie planowane jest na rok 2023 r.

Rolników zaskoczyły nie tylko rosnące z dnia na dzień ceny nawozów, ale także podpijane stawki cen prądu przez cały rok 2022 r. Najbardziej byli zaskoczeni ci rolnicy, którym kończyła się długoterminowa umowa. I co ciekawe im wcześniej czyli na początku tego roku zawierali umowy ze sprzedawcami tym lepiej na tym wychodzili, gdyż wtedy zmiany stawek za zakup prądu z sieci nie były tak drastyczne. Jednak byli też tacy, którym umowa kończyła się w drugiej połowie 2022 r. i z dnia na dzień budzili się w nowej rzeczywistości finansowej. Okazywało się że po podpisaniu nowej umowy muszą płacić nawet trzykrotnie więcej za zużycie prądu.

Koszty zużycia energii dla niektórych rolników wzrosły np. z 2 tys. miesięcznie do 6 tys. zł miesięcznie, co było bardzo dużym obciążenie dla ich budżetu. A jeżeli nie pojadali oni własnej instalacji fotowoltaicznej produkującej tani prąd, tym bardziej odczuli te zmiany w cenach prądu.

Co ciekawe, rozmawialiśmy z rolnikami rozliczającymi się w taryfie C, którzy nie zdecydowali się podpisać umowy na stałą cenę energii, która była nawet krotnie zawyżona w stosunku do cen z początku tego roku. Rozliczali się na podstawie zmiennych notowań z Towarowej Giełdy Energii...