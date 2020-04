178 mln euro mniej na polskie rolnictwo ekologiczne

Jak podała Koalicja Żywa Ziemia w resorcie rolnictwa zapadła decyzja przesunięcia 178 mln euro przeznaczonych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na wsparcie rolnictwa ekologicznego i przeznaczenie ich na ONW – Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania.

Jak podaje Koalicja Żywa Ziemia, rolnicy gospodarujący na ONW dostaną do 1 ha kilkaset zł więcej, ale kosztem rolników ekologicznych.

Uzasadnieniem tej decyzji ma być rzekomy brak zainteresowania rolników prowadzeniem produkcji ekologicznej. W 2018 r. w Polsce było ok. 19 tys. gospodarstw ekologicznych. Danych za 2019 r. jeszcze nie opublikowano, ale ze wstępnych informacji widać ciągły spadek liczby gospodarstw, podczas gdy w innych krajach UE ich liczba stale rośnie.

Jak podaje Koalicja Żywa Ziemia, w 2019 r. pogorszono rolnikom ekologicznym warunki otrzymania płatności do upraw paszowych i trwałych użytków zielonych z 0,3 DJP/ha do 0,5 DJP/ha, co w warunkach suszy, z jaką borykali się rolnicy w latach 2018 i 2019, mogło powodować trudności w samowystarczalności paszowej, zwłaszcza w rejonach klęski suszy i na słabych glebach. Wprawdzie trzy miesiące później nieco podniesiono stawki dotacji do upraw ekologicznych, lecz nie spowoduje to rozwoju produkcji ekologicznego mleka, ponieważ w tym celu konieczne jest przede wszystkim usunięcie wielu formalnych barier, które tworzono przez wiele lat.