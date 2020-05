25 proc. gruntów rolnych pod rolnictwo ekologiczne do 2030 r.

To jeden z celi przyjętej niedawno przez Komisję Europejską strategii „Od pola do stołu”. Z jakimi konsekwencjami może się wiązać?

Zbieramy dla Państwa komentarze ekspertów odnośnie Europejskiego Zielonego Ładu.

Pisaliśmy już o zmniejszeniu stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50 proc. oraz stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. do 2030 r.

Poruszyliśmy też temat zmniejszenia strat składników pokarmowych o co najmniej 50 proc., przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Ograniczy to stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc. do 2030 r.

Przedstawiliśmy też opinię rolników.

Teraz skupimy się na celu dotyczącym rolnictwa ekologicznego, a więc przeznaczenia do 2030 r. co najmniej 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dr hab. Jolantę Kowalską, prof. IOR-PIB – kierownika Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

- O dobro środowiska i zwiększenie bioróżnorodności, lub może powinno się powiedzieć, zatrzymanie jej spadku, należy bezwzględnie zadbać. W roku ubiegłym pojawiło się wiele pozycji naukowych opracowanych przez liczne zespoły naukowców z całego świta, które wskazują na dramatyczny spadek populacji owadów (chrząszczy, motyli) i ptaków w trakcie minionych 20 lat. Przyczyn tego zjawiska jest kilka, ale najczęstszymi pojawiającymi się przyczynami jest intensyfikacja rolnictwa uwzględniając nadmierne stosowanie pestycydów i nawozów syntetycznych. W tym kontekście przyjęta strategia ograniczająca stosowanie chemicznych środków produkcji roślinnej jest działaniem korzystnym. Jednak należy w tym miejscu wspomnieć, że za takim ograniczeniem powinny pójść działania mające zabezpieczyć produkcję żywności i dochody rolników. Należy także podjąć działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym maksymalnie ograniczające straty (dystrybucja, logistyka, przechowalnictwo) w wyprodukowanej już żywności – mówi w rozmowie z nami dr hab. Kowalska.

Jej zdaniem, strategia „Od pola do stołu” bardzo dobrze wpisuje się w cele związane z system ekologicznej produkcji, gdzie wyraźnie określono jakie substancje mogą być stosowane do ochrony upraw, jakie nawozy mogą być wykorzystane w celu utrzymania naturalnej żyzności gleby.

- Produkcja żywności bez stymulowania chemicznego, czasami stosowanego na wyrost i mającymi maskować błędy w agrotechnice, może przyczynić się do zmniejszenia produkcji żywności. Jednakże niezmiernie wówczas ważne będą zapominane czasami, czasami trudniejsze i bardziej pracochłonne, zasady agrotechniki. Ograniczenie nawozów chemicznych o 20% o którym wspomina się w strategii nie zawsze determinuje spadek plonów. Należy pamiętać, że przy złej agrotechnice (np. niedopilnowanie wapnowania gleby) nawet nadmierne nazwożenie może nie przyczynić się do zwyżki plonów, a na pewno przyczyni się do pogorszenie stanu środowiska. Właśnie te podstawowe zasady agrotechniki i wyraźnie wskazane substancje dozwolone są podstawą rolnictwa ekologicznego, w ramach którego można produkować żywność w sposób zrównoważony i bezpieczny dla środowiska. Jest to pracochłonny system produkcji wymagający wiedzy i poświęconego czasu, ale produkty ekologiczne zyskują z roku na rok coraz większą część rynku konsumenckiego. Jest to najdynamiczniej rozwijający się sektor produkcji, z roku na rok notowane są 20% przyrosty sprzedaży produktów ekologicznych. To świadczy o wzrastającym zapotrzebowaniu na produkty w jakości ekologicznej, na rosnącą świadomość konsumencką, aczkolwiek bez wątpienia prowadzenie kampanii informacyjnej oraz zapewnienie popytu, o czym wspomina KE, jest niezbędne. Niezbędne jest także zachowanie zasad sprawiedliwej konkurencji pomiędzy producentami w różnych krajach, lokalnie wyprodukowana żywność powinna mieć premiowane warunki sprzedaży w kraju – uważa przedstawicielka IOR – PIB.

Jej zdaniem, aby zapewnić towarową produkcję lokalnej produkcji ekologicznej należy zintensyfikować wysiłki w celu opracowania i zapewnienia producentom bezpiecznych alternatywnych sposobów ochrony plonów przed agrofagami i chorobami. Są to zapowiadane działania KE, tak samo jak ułatwienie wprowadzania do obrotu biologicznych środków ochrony. Wszystkie te działania powinny jednak być realizowane w ścisłej współpracy ośrodków naukowych i administracji państwowej.

- Nie powinien także niepokoić zapis mówiący, że w 2030 r. 25% użytków rolnych powinno być obszarami użytkowanymi zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Takie plany krajowe wiele państw członkowskich miało już kilka lat wcześniej, niektóre państwa już je zrealizowały, np. Luksemburg posiada 37% użytków jako ekologiczne, w Austrii i w Szwecji znajduje się ich 20%, w Czechach jest 12%. A więc podana średnia wartość europejska może nie być wcale tak trudna do zrealizowania. Polska jest w grupie krajów posiadających niewielki procent gospodarstw ekologicznych. Niezbędna jest akcja promocyjna zapewniająca rynki zbytu rolnikom ekologicznym i pomoc przy realizacji kontraktów. Możliwość sprzedaży we własnym gospodarstwie są narzędziami, które mogą przyczynić się do zapewnienia dochodów rolnikom ekologicznym. W kraju funkcjonują grupy producenckie zrzeszające rolników ekologicznych, które dostarczają produkty ekologiczne w ilości towarowej i powinny stanowić konkurencję dla towarów importowanych. Stabilne i przejrzyste zasady płatności do gospodarstw ekologicznych również mogą przyczynić się do wzrostu areału gospodarstwa ekologicznych i pomóc w realizacji celu, który ma być osiągnięty w UE w 2030 roku. Dotychczas wiele mniejszych gospodarstw zrezygnowało z „ekologii” z powodu skomplikowanego sytemu płatność w ramach PROW – uważa dr hab. Jolanta Kowalska.