Sprzedaż żywności ekologicznej spadła w Niemczech po raz pierwszy w 2022 r.; Fot. pixabay. com

Spadek wolumenu wyniósł 5,7 proc. Niemniej jednak oczekuje się, że eko-sprzedaż wyniesie 15 mld euro, czyli nadal o 2,7 mld euro więcej niż w 2019 roku. A to oznacza, że rynek ekologiczny był w stanie utrzymać bardzo wysoki wzrost sprzedaży na poziomie 22 proc. od pierwszego roku kryzysu związanego z koronawirusem w 2022 roku.

Sprzedaż w dyskontach ma się dobrze

Według danych GfK, dyskonty będą również zwycięzcami trendu na tanie zakupy produktów ekologicznych w 2022 roku. W okresie od stycznia do października sprzedaż wzrosła o 14,5 proc.

W sektorze detalicznej sprzedaży pełnozakresowej żywności, sprzedaż ekologiczna pozostała mniej więcej na tym samym poziomie. W handlu żywnością ekologiczną i marketingu bezpośrednim spadła natomiast drastycznie o 20 proc. (informacje z AMI na podstawie danych GfK).

Wiele ekoproduktów jest tylko nieznacznie tańszych lub w tej samej cenie w dyskontach, ale obraz ceny oczywiście steruje konsumpcją bardziej niż rzeczywista wiedza o cenach. Latem i do końca września ekologiczne mleko spożywcze było droższe w dyskontach i sklepach z żywnością niż w sklepach z żywnością ekologiczną po tym, jak Aldi nagle podniósł cenę ekologicznego mleka spożywczego o 50 procent w czerwcu 2022 r. Aktywność w zakresie ekokonwersji również pozostała ograniczona w 2022 r. Pomogło to ustabilizować ceny producentów, a nawet doszło do podwyżek cen wielu ważnych surowców ekologicznych.

Wzrost cen producentów

Na przykład w 2022 r. ceny pszenicy, żyta i owsa wzrosły o ponad 20 proc., a pszenicy paszowej o 17 proc. Cena osiągana przez producenta ekologicznego mleka wzrosła o ponad 20 proc. z 51 do 62 centów/kg, cena wieprzowiny o 9 proc., a wołowiny o 8 proc. Jednak w przypadku starych krów cena producenta uległa stagnacji. Orkisz po raz kolejny doświadczył spadku. Spadały ceny na rynku jaj ekologicznych, co skutkowało zmniejszeniem pogłowia kur niosek.

Krótkoterminowe perspektywy rolnictwa ekologicznego w 2023 r należy, zatem również ostrożnie ocenić. Jednak w przypadku ponownego ożywienia gospodarczego lub konsolidacji dochodów konsumentów można spodziewać się wzrostu popytu.