Doroczne nagrody UE za produkty ekologiczne przyznano. Prestiżowe nagrody European Organic Awards ustanowiono, doceniając pracę różnych podmiotów wyróżniających się w łańcuchu produktów ekologicznych.

Tegoroczne nagrody za produkty ekologiczne przyznano podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się 25 września 2023 r. w Brukseli. Wydarzenie miało miejsce dwa dni po Europejskim Dniu Rolnictwa Ekologicznego.

W gali uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, czy organizacji COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe. Udział w ceremonii wziął także Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Zwycięzcy European Organic Awards 2023

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów z całego ekologicznego łańcucha. W tym roku przyznano 8 nagród w 7 różnych kategoriach podmiotom, które opracowały -doskonały, innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej – podkreślają organizatorzy.

O finał walczyło 24 laureatów z jedenastu państw członkowskich. Doceniono również polską finalistkę. W kategorii Najlepszy rolnik ekologiczny (kobieta) walczyła Małgorzata Pucer (Pasieka Pucer) z miejscowości Barciany. Poniżej prezentujemy zwycięzców z każdej kategorii.

Najlepszy rolnik ekologiczny (kategoria damska)

Clara Benito Pacheco – Serrada de la Fuente, Hiszpania. Prowadzi rozległą ekologiczną farmę kóz. Produkując zdrowe mięso i wysokiej jakości mleko, jej stado przyczynia się do odbudowy ekosystemu, regeneracji łąk, poprawy sekwestracji dwutlenku węgla i zwiększenia różnorodności biologicznej. Stado jest chronione dzięki technologii wirtualnych ogrodzeń i zastosowaniu obroży GPS, co eliminuje konieczność stosowania fizycznych ogrodzeń.

Najlepszy rolnik ekologiczny (kategoria męska)

Thomas Moschos – Kastoria, Grecja. To ekologiczny hodowca bydła, specjalizujący się w hodowli owiec i produkcji produktów mlecznych. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Rolnik został doceniony za pracę nad poprawą kondycji gleby, zwiększanie obiegu zamkniętego, czy nawożenie naturalne wzbogacające materię organiczną gleby i zapewniające wyższe plony.

Najlepszy region ekologiczny

Burgenland w Austrii – region nagrodzono za strategię zwiększającą do 2030 r. udział gruntów rolnych uprawianych metodami ekologicznymi do 50%. W regionie ustanowiono mechanizm finansowania konwersji żywności ekologicznej i do 100% zwiększono spożycie żywności organicznej w regionalnych stołówkach, bufetach i szkołach. Opracowywany jest także cały łańcuch dostaw produktów organicznych.

Najlepsze ekologiczne miasto

Wiedeń, Austria. Stolica Austrii opracowała dla swoich mieszkańców koncepcję organiczną „od pola do stołu”. Zarządza około 44 000 hektarami lasów i gruntów rolnych. Ekologiczne produkty rolne z tych pól będących własnością miasta, sprzedawane są ludności po przystępnej cenie.

Najlepsza ekologiczna dzielnica

Idanha-a-Nova, Portugalia. Produkcja ekologiczna w biookręgu Idanha-a-Nova znacznie wzrosła, co czyni ją portugalską gminą o największym obszarze gruntów rolnych objętych rolnictwem ekologicznym. Ekoregion wspiera projekty wzmacniające krótkie łańcuchy dostaw i zwiększające ofertę produktów ekologicznych.

Najlepsze ekologiczne MŚP (Sektor małych i średnich przedsiębiorstw)

The Merry Mill – Vicarstown, Irlandia - rodzinne gospodarstwo ekologiczne produkujące w Irlandii szeroką gamę organicznej żywności bezglutenowej.

Najlepszy sprzedawca żywności ekologicznej

Gut Wulksfelde (Bioland) – Tangstedt, Niemcy. Gut Wulksfelde to sklep rolniczy, w którym sprzedawane są produkty z własnego gospodarstwa ekologicznego. Na 450 ha uprawia się ponad 50 odmian warzyw. Oprócz sprzedaży ponad 8 000 produktów żywności ekologicznej, przedsiębiorstwo zajmuje się przetwórstwem mięsa, czy prowadzi piekarnię. Na miejscu zlokalizowana jest także restauracja nagrodzona zieloną gwiazdką Michelin za koncepcję „wegetariańska na pierwszym miejscu”.

Najlepsza restauracja/usługa gastronomiczna

Luftburg – Kolarik im Prater – Wiedeń, Austria. To największa na świecie, w pełni certyfikowana restauracja organiczna, której filozofia opiera się na zrównoważonym rozwoju ekologicznym i społecznym. Zdobywca kilku austriackich nagród wykorzystuje energię odnawialną i stara się minimalizować swój wpływ na środowisko, gdzie tylko może.