Francja nie osiąga swoich celów w rolnictwie ekologicznym

Francja prawdopodobnie nie osiągnie celu, jaki sobie wyznaczyła, czyli rozwoju rolnictwa ekologicznego. Przyznał to minister rolnictwa Julien Denormandie.

Mniej rolnictwa ekologicznego niż zakładano

Do końca obecnego okresu rządowego w 2022 r. obszar upraw ekologicznych będzie stanowił 12,5 proc. całkowitej powierzchni. W programie rządowym „Ambition Bio 2022” uruchomionym w 2018 roku planowano zwiększyć udział ziemi użytkowanej ekologicznie we Francji do 15 proc. do końca okresu finansowania tego programu w 2022 r.

W tym celu środki zostały zwiększone o 62 proc. w porównaniu z poprzednim okresem finansowania łącznie do 1,1 mld euro. Minister wyjaśnił przyczyny opóźnienia, twierdząc, że czasami przejścia trwają trochę dłużej. Jednocześnie jednak przyznał, że rząd nie udzielił programowi wystarczającego poparcia.

Szef resortu jest jednak optymistą i uważa, że środki udostępnione na rolnictwo ekologiczne z przyszłej WPR powinny ten rozwój skorygować. Jednak był sceptyczny wobec wniosków o przekazanie 1 miliarda euro z przyszłej WPR na rolnictwo ekologiczne.

Wezwanie do silniejszego wsparcia rządowego

Wcześniej z inicjatywy Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego (FNAB) kilka regionalnych dzienników opublikowało apel podpisany przez ponad 300 wybranych przedstawicieli wszystkich partii, wzywając do silnego wsparcia ze strony rządu dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w następnej WPR. Wśród sygnatariuszy są wybrani przedstawiciele kilku dużych francuskich miast, liczni prezydenci gmin, regionów i departamentów oraz około 60 członków Senatu i Zgromadzenia Narodowego.

Oprócz celu ekologicznej uprawy łącznie 15 proc. gruntów rolnych do 2022 r. sygnatariusze zwracają uwagę, że do 2022 r. udział produkowanej w sposób zrównoważony żywności powinien wynosić 50 proc., a produktów ekologicznych w szkolnych stołówkach 20 proc.

Obecna WPR przeznacza tylko 2 proc. swojego budżetu na promocję rolnictwa ekologicznego. Aby osiągnąć europejski cel uprawy ekologicznej 25 proc. wszystkich gruntów rolnych do 2030 r., przyszła WPR musi zapewnić pięciokrotnie większy budżet na rolnictwo ekologiczne, co odpowiadałoby 1 miliardowi euro rocznie w latach 2023-2027.