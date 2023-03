Konsumentów nie stać już na żywność ekologiczną, a jej producenci mają coraz większe problemy ze sprzedażą produktów. Rządowa oferta wsparcia dla gospodarstw nijak ma się do ich liczby i skali potrzeb.

Francuskie rolnictwo ekologiczne znalazło się w głębokim kryzysie, z którego nie widać wyjścia. Popyt na żywność eko od dwóch lat systematycznie spadał, a mimo to państwo i UE wspierały konwersję kolejnych gospodarstw. Drastyczny wzrost kosztów utrzymania w 2022r. zmusił Francuzów do oszczędzania, więc sytuacja producentów ekologicznych stała się dramatyczna – donosi niemiecki portal Agrarheute. Rządowa oferta pomocy wzbudza jedynie wściekłość, albo salwy śmiechu rolników.

Mleko eko tańsze od zwykłego

Z powodu nadpodaży rynek się załamuje i rolnicy nie mogą sprzedać produktów w opłacalnej cenie. Francja jest obecnie największym producentem mleka ekologicznego w UE, więc siłą rzeczy w najgorszej sytuacji znaleźli producenci mleka. Największe mleczarnie, jak Lactalis i Sodiaal, już w ubiegłym roku przeszły na mieszanie części mleka ekologicznego z mlekiem konwencjonalnym. Według szacunków organizacji rolniczych już około 40 procent mleka ekologicznego we Francji nie jest sprzedawane jako takie. Co gorsza, hodowcy nie dostają nawet za mleko ekologiczne tej samej stawki, co rolnicy konwencjonalni. Mleczarnie płacą im mniej, argumentując że w ten sposób chcą zniechęcać innych farmerów do konwersji, a więc ratują branżę przed upadkiem. Inaczej to jednak widzą poszkodowani dostawcy.

Pogrzebana branża

Rolnicy eko dobitnie pokazali jak wygląda ich sytuacja już na jesiennych targach rolniczych SIAL w Paryżu. Zakopali stoisko Agencji Rolnictwa Ekologicznego (Agence Bio) w piasku, by zademonstrować, że ich branża jest już pogrzebana. Ten happening był okazją, by domagać się od rządu natychmiastowych działań zaradczych. Rolnicy przypomnieli politykom, że to oni i władze UE zachęcali ich do konwersji, przekonując że produkcja ekologiczna będzie się wciąż rozwijać i coraz bardziej opłacać.

Po wielu tygodniach zabiegów organizacja zrzeszająca rolników ekologicznych FNAB doczekała się wreszcie odpowiedzi od rządu, ale oferta z Paryża mocno rozczarowała.

Rząd zaoferował bowiem fundusz pomocowy w wysokości 10 mln euro dla gospodarstw ekologicznych, które znalazły się w finansowych tarapatach, oraz powołanie grupy roboczej, która zastanowi się jak zwiększyć udział produktów ekologicznych w żywieniu zbiorowym do 20 procent. Zapowiedziano również reformę Agencji Rolnictwa Ekologicznego. Wcześniej ministerstwo rolnictwa obiecało również zwiększenie funduszu „Bio Future” z 2 mln do 15 mln euro oraz wsparcie kampanii wizerunkowej Agence Bio kwotą 750 000 euro. Politycy mówili także o zrewidowaniu strategii rozwoju rynku ekologicznego.

Potrzeba dziesięciokrotnie więcej

Francuscy farmerzy są mocno skonsternowani tymi propozycjami. Według FNAB pomoc w wysokości 10 mln euro oznacza, że na każde gospodarstwo przypada zaledwie 166 euro, co jest kwotą śmieszną w relacji do potrzeb. Organizacje rolników eko szacują, że potrzeba 150 milionów euro tylko na sektory wieprzowiny, nabiału oraz owoców i warzyw. Nic więc dziwnego, że oferta rządowa stała się przedmiotem drwin i gniewu.

Związkowcy zauważają, że mimo postępującej zapaści w sektorze, w 2021r. certyfikowany obszar upraw ekologicznych wzrósł o 12,1 procent w stosunku do roku poprzedniego i stanowi już 10,8 proc. powierzchni użytków rolnych. Liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła o prawie 6000. Co gorsza, krajowy plan strategiczny rządu francuskiego przewiduje dalsze zwiększanie udziału gruntów ekologicznych do 18 proc. w 2027 r.