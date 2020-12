Gospodarstw ekologicznych w Polsce mniej, ale rośnie ich areał oraz wydajność

W 2019 roku w naszym kraju znajdowało się 15,3 tys. gospodarstw ekologicznych. To o 20% mniej niż rok wcześniej – wynika z danych GUS. Najwięcej gospodarstw ekologicznych mają województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i mazowieckie. W sumie te trzy regiony odpowiadają za niemal 45% wszystkich gospodarstw ekologicznych w Polsce. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej zwracają uwagę, że chociaż liczba gospodarstw ekologicznych w naszym kraju spada, ich areał oraz wydajność produkcji rosną. W 2019 roku powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła 507,6 tys. ha, co oznacza wzrost o niemal 5% w porównaniu do poprzedniego roku.

Z danych Eurostatu podsumowujących 2018 rok wynika, że w Unii Europejskiej udział gospodarstw ekologicznych w ogólnym areale rolnym wynosi 7,5%. Dominuje pod tym względem Austria (24,1%), następnie Estonia (20,6%) oraz Szwecja (20,3%). Polska w tym zestawieniu znajduje się przy końcu stawki z udziałem na poziomie 3,3%. Warto jednak odnotować wzrost powierzchni ekologicznych użytków rolnych zanotowany w 2019 roku, co stanowi tendencję zgodną z tą obserwowaną na zachodzie Europy.

- Liczba gospodarstw rolnych, które są ekologiczne spada. Nie jest to jednak nic zaskakującego. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił dynamiczny rozwój tego typu rolnictwa. W latach 2004-2013 liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji oraz powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosły ponad siedmiokrotnie. Nie wszystkie jednak przetrwały próbę czasu. W latach 2014-2018 notowana była tendencja spadkowa. Teraz jednak widać rosnącą specjalizację i rozwój tych gospodarstw, które na rynku zostały. Ich liczba jest mniejsza, ale uprawiany przez nie areał rośnie. Zwiększa się również wydajność produkcji – ocenia Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Z danych GUS wynika, że w 2019 roku liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji rolniczej wynosiła 15,3 tys. To o 3,9 tys. mniej niż w 2018 roku, kiedy było ich 19,2 tys. Najwięcej ekologicznych gospodarstw znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim (17,4% ogółu gospodarstw ekologicznych). Natomiast w pięciu regionach Polski liczba gospodarstw ekologicznych przekracza tysiąc. Są to: warmińsko-mazurskie (2,6 tys.), podlaskie (2,4 tys.), mazowieckie (1,7 tys.), lubelskie (1,6 tys.) oraz zachodniopomorskie (1,5 tys.). W sumie te regiony odpowiadają za ponad 65% wszystkich gospodarstw ekologicznych. Najniższy udział użytków ekologicznych w ogólnej powierzchni użytków rolnych odnotowano w opolskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim.

- Województwo świętokrzyskie, w którym znajduje się nasze certyfikowane gospodarstwo rolne, znajduje się mniej więcej w połowie stawki, jeżeli chodzi o liczbę takich gospodarstw rolnych. Jest ich w sumie 557 i zajmują niemal 9 tys. ha. powierzchni. W porównaniu rok do roku w województwie spadła liczba, jak i powierzchnia gospodarstw rolnych, natomiast te, które zostały są bardzo wyspecjalizowane – informuje Łukasz Gębka.



Powierzchnia wszystkich ekologicznych użytków rolnych wynosiła w 2019 roku 507,6 tys. ha. Rok wcześniej ta liczba była mniejsza i wynosiła ok. 485 tys. ha. To pierwszy wzrost zanotowany od 2014 roku.

W związku z tym, że spadkowi liczby gospodarstw rolnych nie towarzyszyło zmniejszenie się ich powierzchni, stąd średni areał znacznie wzrósł. W 2019 roku średnie gospodarstwo ekologiczne miało aż 33 ha. To wzrost o 31% w porównaniu do 2018 roku, kiedy ta średnia wynosiła 25,2 ha. Natomiast w 2017 roku było to jeszcze mniej, bo 24,4 ha.