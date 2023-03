Według Piotra Ostaszewskiego prezesa spółdzielni Ostoja Natury, gospodarstwa nie dbające o glebę skazane są w przyszłości na bankructwo. Przyszłością jest natomiast rolnictwo regeneratywne.

Rolnik rozpoczął gospodarowanie od sporządzenia planów odbudowy warstwy humusowej gleby.

Regeneratywny wypas jest w jego ocenie najlepszym modelem stosowanym do poprawy właściwości fizyko-chemicznych gleby. Zasadniczą rolę w tym systemie odgrywają zwierzęta.

Rolnik w rozmowie z Michałem Wołosowiczem podkreśla, że efekty jego pracy będą widoczne za kilka lat. Mówi także, co już udało mu się zrobić i dlaczego, to co robi jest wyjątkowe.

Spółdzielnia Ostoja Natury powstała w roku 2018, a gospodarowanie rozpoczęła w roku 2019. Jej prezes Piotr Ostaszewski podkreśla, że w gospodarstwie dominują słabe gleby klasy V i VI, a tylko część z nich należy do klasy IV. Spółdzielnia nabyła grunty od gospodarstwa ekologicznego "dopłatowego", które zbierało plony mulczerem. Obecnie na gruntach Ostoi uprawiane są zboża i warzywa, wszystko z certyfikatem ekologicznym.

Gospodarstwo które co roku pogarsza swoją glebę nie ma szans na istnienie za 20-30 lat bo ją zubożeje. Więc jeżeli nie inwestujemy w tą glebę to ją degradujemy, jeżeli degradujemy to znaczy, że będziemy chodzić głodni, niedożywieni. To znaczy, że mamy zły model ekonomiczny i model środowiskowy i takie gospodarstwo musi wcześniej czy później zbankrutować nie ma od tego ucieczki. Ono niszczy przyrodę i jedzie tylko i wyłącznie na oszczędnościach poprzednich pokoleń -dobitnie podkreśla Ostaszewski.

Zwierzęta są niezbędne

Najważniejsza dla spółdzielni jest odbudowa warstwy humusowej. Najlepszy i najbardziej znany i sprawdzony na to sposób to wypas regeneratywny. Jest to proste i skomplikowane jednocześnie, bowiem trzeba przestrzegać zasad wypasu czyli np. dużo krów na małej przestrzeni i kontynuować go w czasie, bowiem efekty nie pojawiają się od razu. W Ostoi Natury zwierzęta pojawiły się trzy lata temu i na efekty trzeba poczekać jeszcze trzy lata podkreślił Ostaszewski.

Gospodarowanie regeneratywne polega na jak największym naśladowaniu natury. Stąd tez metody stosowane w spółdzielni ewoluują. Obecnie krowy są wypasane na kwaterach, po nich wchodzą kury, które utrzymywane są w mobilnych klatkach zwanych "chicken traktor". Krowy nawożą, a kury rozgrzebują krowie odchody i żywią się różnymi owadami i pędrakami wbrew przyjętemu powszechnie myśleniu, że ich dieta jest wegetariańska.