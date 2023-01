W 2030 roku 15 proc. powierzchni rolnej w Holandii ma być uprawiane ekologicznie, dziś jest to prawie 4 proc.

Holenderski minister rolnictwa Piet Adema chce nadać rolnictwu ekologicznemu nowy impuls i udostępnia na ten cel znaczne fundusze.

Jak wynika z opublikowanego krótko przed przełomem roku planu działania pt. „Wzrost produkcji i konsumpcji ekologicznej”, do 2030 r. obszar upraw ekologicznych ma zostać powiększony do ok. 300 tys. ha. To o 220 tys. ha więcej niż było w 2021 r.

Zwiększyłoby to udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni użytków rolnych w Holandii z obecnych 4 do 15 proc.

26 mln euro na działania promocyjne

Aby osiągnąć ten cel, Adema zamierza zainwestować środki o łącznej wartości 26 mln euro w 2023 roku. Planowana jest między innymi kampania konsumencka oraz zwiększenie funduszu inwestycyjnego, z którego rolnicy powinni łatwiej otrzymać pieniądze na konwersję działalności.

Ponadto finansowane mają być badania i doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. Według ministra rolnictwo ekologiczne ma pozytywny wpływ na wielu poziomach, na przykład poprzez niższą emisję azotu, większą różnorodność biologiczną, czystszą wodę, zdrowszą glebę i lepszy dobrostan zwierząt.

Rynek jest wciąż mały

Plan działania powinien przyczynić się do przejścia na zrównoważony system żywnościowy i Zielony Ład UE. Od lat rolnicy ekologiczni pokazują, że rolnictwo ekologiczne to realistyczny i opłacalny sposób na bardziej zrównoważony rozwój”– wyjaśnił minister.

Jednak rynek ekologicznych produktów rolnych jest wciąż niewielki, a koszty konwersji wciąż wysokie. Ten plan działania jest pierwszym krokiem we współpracy z sektorem i łańcuchem marketingowym, aby rolnictwo ekologiczne stało się pełnoprawną częścią holenderskiego systemu żywnościowego – powiedział Adema.

Brak wsparcia od dłuższego czasu

Dyrektor holenderskiego stowarzyszenia ekologicznego Bionext, , zwrócił uwagę, że powodzenie planu działania zależy głównie od rynku. W przeciwieństwie do wielu innych krajów UE, sektor ekologiczny w Holandii przez długi czas otrzymywał niewielkie lub żadne wsparcie finansowe od rządu.

Niemniej jednak istnieje silny i innowacyjny łańcuch marketingu ekologicznego, który kieruje się przewodnimi zasadami ekologii, zdrowia i sprawiedliwości. Dzięki licznym pionierom, którzy przez lata zainwestowali dużo energii, czasu i pieniędzy, jako branża jesteśmy teraz gotowi na ten innowacyjny krok — powiedział dyrektor.