Interwencja Rolnictwo ekologiczne ma być kontynuacją wsparcia wdrażanego w ramach PROW 2014- 2020. Czy obecne dopłaty zachęcą rolników do zwiększenia areału produkcji ekologicznej? Jakie zmiany są proponowane w zatweirdzonym Krajowym Planie Strategicznym?

Plan Strategiczny w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne, stanowi kontynuację wsparcia finansowego rolników. O dopłaty będzie mógł ubiegać się rolnik objęty nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. W nowym planie zwiększone zostały stawki dopłat do produkcji ekologicznej. Jakie wymogi musi spełnić beneficjent?

O jakie pakiety może ubiegać się producent?

Wsparcie w ramach interwencji, w dalszym ciągu będzie dotyczyło zarówno utrzymania praktyk rolnictwa ekologicznego po okresie konwersji, jak i w trakcie okresu konwersji. Wyróżniono następujące pakiety płatności:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze;

Pakiet 2. Uprawy warzywne;

Pakiet 3. Uprawy zielarskie;

Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze;

Pakiet 5. Uprawy jagodowe;

Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze;

Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych;

Pakiet 8. Trwałe użytki zielone;

Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi;

Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.

Wsparcie będzie dotyczyło upraw: rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych (podstawowe, jagodowe, ekstensywne) oraz paszowych i TUZ powiązanych z produkcją zwierzęcą, będzie też zróżnicowane ze względu na grupy upraw oraz status (okres konwersji). Zobowiązania zaplanowano także dla małych gospodarstw do 10 ha UR.

Dodatkową płatność w interwencji, stanowi premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, w której warunkiem jest posiadanie w gospodarstwie obsady zwierząt od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha.

Kryterium wymogów określonych do spełnienia jest zamieszczone na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

źródło: MRiRW

Płatność dla małych gospodarstw

Wprowadzona została płatność do hektara dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi do 10 ha. Płatność w jednakowej wysokości (1640 zł/ha) do każdego ha użytku rolnego zadeklarowanego do płatności, niezależnie od rodzaju uprawy.

Możliwa jest kontynuacja zobowiązania w ramach Pakietu, nawet jeżeli w kolejnych latach powierzchnia UR w gospodarstwie przekroczy 10 ha, ale obszar objęty zobowiązaniem będzie nie większy niż 10 ha – podaje resort rolnictwa.

W przypadku płatności do powierzchni ekstensywnych upraw sadowniczych lub TUZ, zostanie ona przyznana do powierzchni UR stanowiącej nie więcej niż 20% (objętych zobowiązaniem w ramach Pakietu 9). Zobowiązanie w ramach tych upraw może być realizowane na większej powierzchni lecz już bez płatności.

Zasady przyznawania płatności

Jak podaje MRiRW, płatności dla gruntów w okresie konwersji będą wypłacane nie dłużej niż przez pierwsze 3 lata realizacji zobowiązania ekologicznego.

Jeżeli zobowiązanie ekologiczne obejmuje grunty w okresie konwersji, a do gruntów tych rolnik otrzymał płatności w ramach działań PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020, to płatności będą wypłacane z zastosowaniem stawek dla gruntów z zakończonym okresem konwersji.

Kwota płatności jest zależna od powierzchni gruntów:

- 100% stawek płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;

- 75% stawek płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;

- 60% stawek płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

źródło: MRiRW

Koszty transakcyjne

Istnieje także możliwość otrzymania płatności transakcyjnej - przyznawanej corocznie rekompensacie z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa, przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą.

Wysokość jest zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa. Wynosi od 900 zł do 1500 zł na gospodarstwo i nie więcej niż 20% wysokości płatności ekologicznych.

Jak dodaje resort, rolnik nie otrzymuje dwóch płatności jeśli realizuje równocześnie zobowiązanie PROW 2014 – 2020.