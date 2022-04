Irlandia chce zwiększyć do 2027 r. udział gruntów uprawianych ekologicznie do 7,7 proc.; Fot Shutterstock

Celem rządu irlandzkiego jest zwiększenie do 2027 roku udziału gruntów ekologicznych z obecnych 2 proc. do 7,5 proc.

Irlandzki rząd chce promować rozwój rolnictwa ekologicznego. Przyczynić się do tego ma forum strategii ekologicznej, w którym zasiada 24 ekspertów z dziedziny rolnictwa, przetwórstwa żywności, certyfikacji i przedstawiciele władz państwowych.

Głównym zadaniem organu będzie wdrożenie irlandzkiej biostrategii 2025. Eksperci powinni przeanalizować, jakie środki należy podjąć i jakie przeszkody należy usunąć, aby wymusić przestawienie gospodarstw na rolnictwo ekologiczne.

Ogromne niewykorzystane możliwości

Irlandzka minister rolnictwa, podkreśliła na spotkaniu inauguracyjnym, że istnieją ogromne niewykorzystane możliwości dla sektora ekologicznego, zarówno w Irlandii, jak i na świecie.

Jednak wykorzystanie tych możliwości będzie wymagało odpowiedniego poziomu wsparcia i innowacji. Minister podkreśliła, że rolnicy muszą chcieć przyjąć zmiany i myśleć nieszablonowo. Jednocześnie przyznała, że rolnictwo ekologiczne nie jest odpowiednie dla wszystkich rolników.

Duńskie doświadczenia pomogą Irlandii

Na spotkaniu inaugurującym forum były lider Organic Denmark przedstawił niektóre z doświadczeń, które jego zdaniem Irlandia może wyciągnąć z rozwoju sytuacji w Danii. Wskazał, że, podczas gdy zarówno Irlandia, jak i Dania mają podobnie małą populację, Dania jest europejskim liderem w sprzedaży produktów ekologicznych, a 80 proc. jej mieszkańców kupuje produkty ekologiczne, co tydzień.

Obszar rolnictwa ekologicznego Danii wynosi 12 proc.. Celem jest podwojenie tego obszaru do 2030 roku. Duńskie stowarzyszenia rolnicze opowiadały się za rolnictwem ekologicznym, co zmieniło pogląd wielu rolników, że jest to tylko obszar niszowy.

Duński ekspert nazwał połączenie sił rolników, decydentów politycznych, badaczy, konsultantów, przetwórców i sprzedawców w ramach jednej organizacji patronackiej, jako klucz do duńskiego sukcesu w celu zwiększenia w równym stopniu podaży produktów ekologicznych i popytu na nie. Ponadto intensywna współpraca z konsumentami, sprzedawcami detalicznymi, restauracjami i kawiarniami ma na celu podkreślenie zalet żywności i produktów ekologicznych.