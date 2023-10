Przewodniczący europejskiej organizacji patronackiej ds. przetwórstwa i handlu ekologicznego wzywa polityków do obniżenia podatku VAT na żywność ekologiczną.

Według prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórstwa i Handlu Ekologicznego (OPTA), Stefana Hippa, żywność produkowana konwencjonalnie jest nadal znacznie za tania pomimo niedawnych podwyżek cen. Prezes mówił o efektach domina konwencjonalnego rolnictwa, które pozostawia blizny w naszym środowisku.

Dyrektor zarządzający Hipp Holding jako przykłady podaje chemikalia w wodach gruntowych i glebie, a także spadek różnorodności biologicznej To wszystko są szkody, które ostatecznie my, konsumenci, będziemy musieli ponieść ponownie.

Oczekiwany brak podatku VAT na produkty ekologiczne

Zapytany o odpowiedni instrument, Hipp wyjaśnił, że ​​podatek VAT na żywność ekologiczną powinien zostać obniżony, a najlepiej całkowicie wyeliminowany. Jednocześnie jednak dał do zrozumienia, że ​​ceny nie powinny spadać jednostronnie kosztem rolników ekologicznych. Odnosząc się do oficjalnego celu Komisji Europejskiej, jakim jest osiągnięcie do 2030 r. 25 proc. areału upraw ekologicznych, Hipp zwraca uwagę, że rynek produktów ekologicznych również musi się odpowiednio rozwijać.

Duży potencjał w Polsce

Zapytany o swój długoterminowy cel, Hipp odpowiedział, że osobiście wolałby rolnictwo w 100 proc. ekologiczne. Patrząc od strony produkcyjnej, nadal widzi duży potencjał w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Polsce. Hipp uważa, że ​​konieczna jest harmonizacja pomocy dla rolników ekologicznych w krajach UE.

Zapytany o kwestię pozostałości prezes OPTA stwierdził, że w świecie, w którym żyjemy nie można oczekiwać, że produkt ekologiczny będzie od nich wolny. To niestety smutna rzeczywistość. Według Hippa, gleba i woda zostały silnie skażone w ciągu ostatnich 70 lat. Konsekwencje tego można odczuć dziś.