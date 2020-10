Ewa i Peter Stratenwerth, rolnicy z Mazowsza - zdobyli I miejsce w tegorocznym konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne!

Wyłoniono krajowych laureatów XIII edycji konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” w 2020 roku:

I miejsce gospodarstwo fot. CDR Brwinów o/Radom

I miejsce : Ewa i Peter Stratenwerth – województwo mazowieckie

II miejsce : Maciej Tomczak – województwo wielkopolskie

III miejsce : Bogumiła Błoniarczyk – województwo małopolskie

Wyróżnienie : Piotr i Agnieszka Wróbel – województwo kujawsko-pomorskie.

Wiemy też, kto został "Najlepszym Doradcą Ekologicznym" w Polsce w I. konkursie na ten temat:

I miejsce doradca fot. CDR Brwinów o/Radom

I miejsce : Elżbieta Dryjańska – województwo wielkopolskie

II miejsce : Agnieszka Jereczek – województwo pomorskie

III miejsce : Jan Pajdzik – województwo małopolskie

I wyróżnienie : Urszula Bogusiewicz – województwo dolnośląskie

II wyróżnienie: Jerzy Grabowski – województwo mazowieckie.

GRATULUJEMY!

Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2020 - Ewy i Petera Stratenwerth znajduje się 90 km na północny-zachód od Warszawy, w małej wsi o nazwie Grzybów. Peter jest Szwajcarem, który w 1989 roku przeprowadził się do Polski i kupił gospodarstwo. Od początku prowadził je metodami ekologicznymi. Jeszcze w Szwajcarii ukończył szkołę rolnictwa biodynamicznego. Ewa natomiast urodziła i wychowała się w Warszawie, z wykształcenia jest biologiem-antropologiem. W 1992r. przeprowadziła się na wieś. Gospodarstwo Ewy i Petera posiada certyfikat od 1991 roku, od początku jednostką certyfikującą jest Agrobiotest. W sumie gospodarują oni na 28 hektarach, z czego 16 hektarów mają na własność, a pozostałe 12 dzierżawią.

Ponad połowę areału (ok 12 ha) zajmują łąki i pastwiska (8 ha), które stanowią podstawę pożywienia dla zwierząt znajdujących się na gospodarstwie: 26 kóz, 2 koni, 7 krów oraz 3 jałówek. Zarówno krowy, jak i kozy hodowane są na mleko. Na pozostałym obszarze (8 ha) uprawiane są zboża, rośliny motylkowe, dynie i buraki pastewne oraz gryka. Na gospodarstwie znajduje się park maszynowy, obejmujący m.in.: traktor, pług, glebogryzarkę, siewnik, łuszczarkę i agregat przedsiewny.

Ewa i Peter prowadzą dwie przetwórnię: serownię, w której produkują dojrzewający ser żółty oraz piekarnię. W sumie, co tydzień produkują ok 20 kg sera. W piekarni natomiast tygodniowo wypiekanych jest ok 1000 bochenków Chleba Hrubego. Na terenie gospodarstwa znajduje się również młyn, w którym mielone są ziarna na mąkę wykorzystywaną do wypieku chleba oraz piec chlebowy opalany drewnem. Produkty powstałe na gospodarstwie (głównie chleby i sery) sprzedawane są w kilkudziesięciu sklepach z żywnością ekologiczną w Warszawie i Płocku. Dodatkowo, Peter Stratenwerth sprzedaje swoje produkty na warszawskim BioBazarze od początku jego istnienia. Tutaj ma okazję spotkać i porozmawiać ze stałymi klientami, co bardzo sobie ceni. W sumie Chleb Hruby i sery z Grzybowa co tydzień kupuje ok. 500 indywidualnych klientów.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursach na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” oraz „ Najlepszy Doradca Ekologiczny” (zorganizowane przez CDR w Brwinowie we współpracy z MRiRW oraz wojewódzkimi ODR) odbyło się 9 października w trakcie Targów BioExpo w Nadarzynie.