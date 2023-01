Według niemieckiego stowarzyszenia rolników (DBV), krótkoterminowe perspektywy rolnictwa ekologicznego należy oceniać ostrożnie, nawet w odniesieniu do 2023 r.

W 2022 roku niemiecki rynek żywności ekologicznej skurczył się po raz pierwszy w swojej historii. Przychody z tego tytułu od stycznia do października 2022 r spadły o 4,1 proc.. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Spadek wolumenu wyniósł 5,7 proc. Jednak według DBV, wartość sprzedaży żywności ekologicznej w 2022 roku prawdopodobnie wyniosła około 15 mld euro, to wciąż o 2,7 mld euro powyżej poziomu z 2019 roku. A to oznacza, że ​​rynek ekologiczny był w stanie utrzymać bardzo wysoki wzrost sprzedaży na poziomie 22 proc. od pierwszego roku epidemii koronawirusa.

Dyskonty zwycięzcami

Jak podaje również DBV, powołując się na dane towarzystwa badań konsumentów (GfK), dyskonty są również zwycięzcami trendu na „tanie” zakupy produktów ekologicznych. W okresie od stycznia do października sprzedaż produktów ekologicznych wzrosła o 14,5 proc. W handlu detalicznym pełnym asortymentem przychody z produktów ekologicznych utrzymały się na zbliżonym poziomie. W handlu zdrową żywnością i w marketingu bezpośrednim spadły natomiast drastycznie, bo według danych GfK o 20 proc.

Według DBV, wiele produktów ekologicznych jest tylko nieznacznie tańszych lub w tej samej cenie w dyskontach, ale wizja ceny w oczywisty sposób steruje konsumpcją bardziej niż wiedza o rzeczywistych cenach. Ekologiczne mleko spożywcze było droższe w dyskontach i sklepach detalicznych latem do września 2022 r. niż w sklepach z żywnością ekologiczną po tym, jak Aldi nagle podniósł cenę ekologicznego mleka spożywczego o 50 proc. w czerwcu 2022 r.

Pomogła nawet ograniczona konwersja rolników

Aktywność rolników w zakresie konwersji na produkcję ekologiczną pozostała ograniczona. Według DBV, pomogło to ustabilizować ceny producentów, a nawet doszło do podwyżek cen ważnych surowców ekologicznych. Ceny ekologicznej pszenicy, żyta i owsa wzrosły o ponad 20 proc., a pszenicy paszowej o 17 proc.

Przychody producenta za kilogram ekologicznego mleka surowego wzrosły o ponad 20 proc. do 62 centów. Cena ekologicznej wieprzowiny i wołowiny wzrosła odpowiednio o 9 i 8 proc. Zmniejszył się jednak rynek jaj ekologicznych, co doprowadziło do zmniejszenia pogłowia kur niosek.

Według DBV, krótkoterminowe perspektywy rolnictwa ekologicznego należy oceniać ostrożnie, nawet w odniesieniu do 2023 r. Jeśli gospodarka ponownie się ożywi lub dochody konsumentów się ustabilizują, można spodziewać się ponownego wzrostu popytu.