Nowe perspektywy dla rolnictwa ekologicznego

Trwają konsultacje Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. W czasie zorganizowanego on-line spotkania na temat proponowanych rozwiązań w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego (ekoschemat – rolnictwo ekologiczne), zainteresowani rolnicy i przedstawiciele organizacji branżowych usłyszeli, jakie pomysły ma resort rolnictwa na funkcjonowanie systemu subsydiów dla tego sektora w kolejnych latach.

Ale na początek przedstawiono ciekawe dane, pokazujące jak kształtowała się liczba beneficjentów oraz powierzchnia wspierana w ramach PROW z budżetu działania Rolnictwo ekologiczne w latach 2015-2020 w podziale na grupy upraw.

Źródło: MRiRW

- W dyskusji publicznej często pojawiają się głosy, że rolnicy odchodzą od rolnictwa ekologicznego. I rzeczywiście zmiany następują. Był trend spadkowy ale uległ on odwróceniu w kampanii w roku 2018. Od tego czasu, mimo utrzymującej się mniej więcej na tym samym poziomie liczby beneficjentów powierzchnia ekologicznych upraw wrasta. Obserwuje się również wzrost produktywności gospodarstw ekologicznych – skomentowała przedstawione dane Katarzyna Pawlikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Płatności Obszarowych w MRiRW.

Źródło: MRiRW

Źródło: MRiRW

Przed ekologicznymi rolnikami rysuje się jednak nowa pomocowa perspektywa w ramach WPR 2023-27. Jakie w kolejnych latach proponuje się zmiany w stosunku do wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020?

Wychodząc na przeciw zgłaszanym postulatom branży - resort rolnictwa proponuje na przykład:

1. Pakiet „tuzowo – paszowy” - połączenie dotychczasowych Pakietów 5./11. (uprawy paszowe na gruntach ornych) z Pakietami 6./12. (TUZ).

Obok połączenia dotychczasowych Pakietów 5./11. (uprawy paszowe na gruntach ornych) z Pakietami 6./12. (TUZ), przewiduje się tu też utrzymanie warunku minimalnej obsady zwierząt - obecnie: 0,5 DJP/ha. Płatność w ramach pakietu byłaby wypłacana do takiej powierzchni do jakiej „wystarczy” rolnikowi DJP.

Resort przewiduje też uwzględnienie w kalkulacji stawek płatności dla tego pakietu kosztów prowadzenia produkcji zwierzęcej.

2. Dodatkowa premia „zwierzęca” – aby bardziej docenić produkcję zwierzęcą w systemie produkcji ekologicznej.

W przypadku gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą płatność ekologiczna do powierzchni upraw będzie mogła być powiększona o premię za prowadzenie gospodarstwa w sposób zrównoważony (tzw. premia zwierzęca). Proponuje się, by premia była wypłacana do każdego ha użytków rolnych zadeklarowanych do płatności, na którym jest prowadzona produkcja ekologiczna.

Warunek – zapewnienie obsady zwierząt do wszystkich ha UR (również do powierzchni, do której rolnik nie będzie ubiegał się o płatności) od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha.

3. Małe gospodarstwa ekologiczne (do 10 ha) – płatność ekologiczna w formie płatności ryczałtowej.

W celu uproszczenia wnioskowania o wsparcie i realizacji zobowiązań przez rolników, małe gospodarstwa ekologiczne (do 10 ha), zamiast płatności dla poszczególnych rodzajów upraw, mogą otrzymać płatność uproszczoną w jednakowej wysokości do każdego ha użytków rolnych (niezależnie od rodzaju uprawy prowadzonej na danej powierzchni).

Rolnik nie będzie musiał deklarować upraw / wariantów / pakietów, z wyj. TUZ’ow i traw na GO oraz podziału na grunty w okresie/po okresie konwersji.

Podstawowa stawka płatności dla takiego gospodarstwa będzie liczona jako średnia ważona stawek płatności dla poszczególnych pakietów z uwzględnieniem struktury upraw w gospodarstwach ekologicznych do 10 ha.

Dodatkowo w tym pakiecie rolnik będzie mógł ubiegać się o przyznanie premii „zwierzęcej” (do gruntów zadeklarowanych do płatności), o ile posiada obsadę zwierząt na poziomie od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha na każdy ha UR (również do powierzchni, do której rolnik nie będzie ubiegał się o płatności).

4. Rekalkulacja stawek płatności – stawki płatności dla interwencji przewidzianej w nowej perspektywie finansowej zostały ustalone w oparciu o dane ekonomiczne z lat 2016-2018. Przewiduje się, że stawki płatności będą wyższe od stawek płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, które i tak zostaną od 2021 r. podwyższone.

Do 15 lutego można jeszcze zgłaszać uwagi i propozycje do przygotowanego przez MRiRW Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Przejrzyj ofertę dla rolnictwa ekologicznego na gieldarolna.pl